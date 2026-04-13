Chance Liga 2025/2026

Budoucí slávista Halinský po Spartě: Báli jsme se. Bral jsem to jako derby

Ondřej Bičiště
  17:36
Slávista se z něj definitivně stane až v létě, ale už v dresu Teplic bral fotbalový obránce Denis Halinský ligový zápas se Spartou stejně prestižně, jako by šlo o derby. „Byl jsem vyhecovaný. Je obrovská škoda, jak to dopadlo, troufám si říct, že Sparta byla k poražení,“ mrzela dvaadvacetiletého stopera teplická prohra 0:1.
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín vede míč v zápase s Teplicemi, brání ho Denis...

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín vede míč v zápase s Teplicemi, brání ho Denis Halinský. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Teplice, 12.4. 2026, FK Teplice - Sparta Praha, 29. kola první fotbalové ligy....
Teplice, 12.4. 2026, FK Teplice - Sparta Praha, 29. kola první fotbalové ligy.....
Teplický Pavel Svatek hlavičkuje v zápase se Spartou.
Teplický Pavel Svatek smutní po zápase se Spartou.
14 fotografií

V zimě prodloužil až do roku 2030 smlouvu ve Slavii, v Teplicích do konce sezony hostuje. Ale Sparta už je pro něj teď největší soupeř a rival. „Chtěli jsme na ni vletět, ale stal se opak - báli jsme se hrát,“ naštvalo Halinského.

Hlavně v prvním poločase Teplice působily bojácně, přitom se čekalo, že po zázračně zachráněné remíze 2:2 v Plzni si budou věřit i na Spartu. „Je to škoda, že jsme nepředvedli víc před tak velkou návštěvou. Fanoušci nás povzbuzovali od první do poslední minuty, mrzí mě to i kvůli nim. Byla nádhera hrát v takové atmosféře,“ smekl mládežnický reprezentant před 15 467 diváky, kteří zaplnili Stínadla.

Frťala vs. Priske, usmíření: Konflikty za hranou nedělaly fotbalu reklamu

Rozhodující trefu zařídil už v prvním poločase kapitán Sparty Lukáš Haraslín - pro něj typicky - mezi několika hráči prošel do vápna, navedl si míč na pravačku a zakončil přesně k tyči.

„Udělal to úplně fantasticky. Celá liga ví, že si míč navádí na pravou nohu, ale nikdo to stejně nedokáže ubránit. Je nejlepší hráč ligy,“ uklonil se Halinský.

Sparťanského vůdce nešetřil, v jednu chvíli ho tvrdým zákrokem poslal za lajnu. „Deni hraje tvrdě, jak to má být u každého stopera. Možná mě tam jednou zbytečně zahodil za lajnu, když už byl míč pryč, ale patří to k fotbalu. Během zápasu mezi námi byly nějaké popichovačky, ale po něm si na znamení fair play podáme ruku a jdeme domů,“ zůstal v klidu Haraslín.

Teplice, 12.4. 2026, FK Teplice - Sparta Praha, 29. kola první fotbalové ligy. Zaplněná Stínadla, dorazilo přes 15 000 diváků.

Halinského ale selhání teplické defenzivy při jeho gólové střele vytočilo. „Z naší strany to byla obrovská chyba. Jsem přesvědčený, že to byl laciný gól, který musíme ubránit. Jenže my jsme si v prvním poločase o ten gól hodně koledovali,“ poukázal na teplickou pasivitu.

Až ve druhé půli se skláři trochu zvedli. „Kluci, kteří vystřídali, do toho vstoupili výborně, byli agresivní. Najednou jsme měli odražené balony a Sparta znejistěla, ale nevytvořili jsme si moc šancí, ze kterých bychom mohli skórovat.“

Priske o sparťanském objevu Sochůrkovi: On je voják! A Vojta? Gól už brzy dá

Jednu měl chvíli před koncem právě Halinský, ale branku minul. „Réza (asistent trenéra Jan Rezek) na mě vždycky řve, ať nestřílím. Možná má pravdu, vždycky to buď letí nahoru, že trefím holuba na střeše, nebo 15 metrů od brány,“ vyčítal si nepřesnou koncovku.

Dvě kola před koncem základní části jsou Teplice v ligové tabulce třinácté, ale pořád mohou myslet na střední skupinu - na desátý Zlín ztrácí jen dva body. A právě na jeho půdě nastoupí ke klíčové bitvě v příštím kole, v závěrečném dějství vyzvou doma Hradec. „Čekají nás dva strašně těžké zápasy, musíme zvednout hlavy,“ velí Halinský.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Budoucí slávista Halinský po Spartě: Báli jsme se. Bral jsem to jako derby

