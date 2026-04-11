Chance Liga 2025/2026

Sparta v Teplicích, kotel už na rozcvičce. Rezek: Umí vyhrát, i když se jí nedaří

Petr Bílek
  7:44
Fanoušci už na rozcvičce, o přestávce rapper VlaďkySyn, na hřišti fotbalisté Teplic a Sparty. Fotbalová Stínadla se chystají na nedělní ligový zápas jara, který by si nenechali ujít ani Homolkovi.
Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se drží za hlavu v utkání proti Teplicím. | foto: Jan Zátorský, MAFRA

„Se Spartou jsem tu některé zápasy odehrál a vždy byla skvělá kulisa,“ vzpomněl si záložník Petr Kodeš, zimní navrátilec z Hradce Králové. „Když přijde na Stínadla přes 10 tisíc lidí, tak je to úžasný zážitek. Snad bude návštěva co největší, ať je fantastická atmosféra. Budeme potřebovat každý hlas.“

Skláři jsou povzbuzení ztřeštěným závěrem zápasu v Plzni, v osmé nastavené minutě dostali gól na 1:2, v desáté vyrovnali. Blázinec! „Kluci ukázali velký charakter a srdce, závěr jsme prožívali emotivně,“ přiblížil v klubové televizi teplický asistent trenéra Jan Rezek.

Velikonoční zázrak Teplic. Frťala po šokujícím finiši: V životě nezapomeneme!

Stejně jako v reprezentaci, kde plní stejnou roli, má i na Stínadlech na starosti standardky. A ty můžou být i proti druhému celku tabulky klíčové.

„Pro nás jsou standardky dlouhodobě velké téma, tedy i na Spartu. Často zápasy rozhodují a může tomu tak být i tentokrát. Sparťané je fantasticky brání i zahrávají a my si na to musíme dát velký pozor,“ varoval Rezek před zvučným soupeřem.

Sparta ještě zkouší nahánět vedoucí Slavii, která se jí vzdálila na deset bodů. Minulé dva ligové duely rudí vyhráli. A z posledních sedmi vzájemných ligových zápasů s Teplicemi třikrát zvítězili a čtyřikrát se soupeři rozešli smírně, na podzim skončil duel na Letné 2:2.

Rapper VlaďkySyn, který vystoupí na Stínadlech v rámci zápasu fotbalové ligy Teplice - Sparta.

„Teplice už na podzim u nás ukázaly, že se proti nim nehraje vůbec snadno. Jejich hráči jsou zvyklí hrát dlouho bez balonu, o to nebezpečnější jsou pak z protiútoků. Mají náš respekt. Děláme v přípravě všechno pro to, abychom uspěli, i když to v Teplicích bude náročné,“ odtušil sparťanský asistent trenéra Diarmuid O’Carroll.

Skláři mají respekt, ale i odvahu. „Sparta patří historicky mezi nejlepší české kluby, kluci vědí, co nás čeká. Několikrát si v minulosti dokázali, že proti velkým soupeřům umí podávat výborné výkony,“ připomněl Rezek.

Domácí fotbalisty už při rozcvičce podpoří fanouškovská skupina Tepličáci, aby je vyburcovala k maximálnímu výkonu. O přestávce zápasu, který startuje v 15.30 hodin, vystoupí místní rapper VlaďkySyn, reprezentant nové hudební generace.

Respekt Koubkovi i hráčům. Ukázali, co v sobě Češi mají. Priske o baráži i Spartě

Hlavně ale půjde o body, ty by se šikly i Teplicím, dva jim chybějí do střední skupiny, zatím trčí v nelichotivé záchranářské.

„Haraslín, ale i Kuchta a další, to jsou velké individuality Sparty, teď přišel Vojta. Mají vynikající tým. I když se jim někdy herně nedaří, dokážou zápasy rozhodovat individuálně,“ vypozoroval Rezek. „Jsou silní a mají skvělého trenéra.“

Jenže co je Brian Priske pro Spartu, to Zdenko Frťala pro Teplice. Jak jejich souboj dopadne?

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

