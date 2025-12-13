Chance Liga 2025/2026

Soumrak Krmenčíka? Skuhravý: Otázka pod žebra, nemůžeme být samaritáni

Petr Bílek
  19:16
Soumrak Michaela Krmenčíka ve fotbalovém Slovácku? Nový trenér Roman Skuhravý připustil, že budoucnost trojnásobného českého šampiona a nejlepšího střelce ligové sezony 2017/18 se řeší. „Nemůžeme být v této chvíli samaritáni,“ uvedl po sobotní porážce 0:1 v Teplicích, která poslala Slovácko zpátky na dno tabulky.
Slovácký útočník Michael Krmenčík (vlevo) v souboji s Daliborem Večerkou z...

Slovácký útočník Michael Krmenčík (vlevo) v souboji s Daliborem Večerkou z Teplic | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Hlavičkový souboj mezi Matejem Rizničem (vlevo) a Martinem Koscelníkem ze...
Milan Rundič (Slovácko) brání záložníka Teplic Matěje Radostu.
John Auta (vlevo) v dresu Teplic stíhá Daniela Tetoura ze Slovácka.
Denis Halinský (vlevo) z Teplic a Vlastimil Daníček (Slovácko) v souboji o míč.
Bývalý reprezentant Krmenčík, který svou kariéru pozlatil v Plzni a se Slavií se stal vicemistrem, působí ve Slovácku od léta 2024. Po návratu z Kypru za něj vstřelil jen čtyři góly ve 39 zápasech. Pod Skuhravým nastoupil v prvních dvou utkáních v základní sestavě, v dalších dvou už jen dostřídával.

„Jeho budoucnost? To je otázka přesně pod žebra,“ odfoukl si nový muž na lavičce. „Michael Krmenčík byl vždy nebezpečný útočník. Vidím to i v tréninku, ale ukázaná platí. A záleží jen na něm, protože já nežiju z toho, co bylo, nežiju z délky smlouvy. Mě zajímá, jak je platný pro mužstvo.“

Teplice – Slovácko 1:0, Mareček rozhodl o vítězství domácích v závěru zápasu

Dvaatřicetiletého hráče, kterému v létě vyprší kontrakt, chválil za výkon proti Zlínu. „Odehrál velice dobrý zápas. Další vstupy ale… Myslím, že může být přesnější, agresivnější a úspěšnější v soubojích, což nebyl,“ ohlédl se kouč nad vystoupením hráče, který získal korunu krále střelců v roce 2018 se 16 zásahy za Plzeň. „Rozhodně to pro nás bude téma, jak na zimní přestávku, tak i na jarní část.“

Belgický šampion, vítěz řeckého poháru a autor devíti reprezentačních gólů Krmenčík není jediný, kdo to má ve Slovácku na vážkách.

„Bez mučení se přiznám, že řešíme budoucnost v klubu jak u Žana Medveda, tak u Marka Kvasiny a Michaela Krmenčíka. A v téhle chvíli vám neumím říct. Mají platné smlouvy,“ zmínil Skuhravý útočné akvizice ze Slovinska, respektive Rakouska.

Hlavičkový souboj mezi Matejem Rizničem (vlevo) a Martinem Koscelníkem ze Slovácka.
Milan Rundič (Slovácko) brání záložníka Teplic Matěje Radostu.
John Auta (vlevo) v dresu Teplic stíhá Daniela Tetoura ze Slovácka.
Denis Halinský (vlevo) z Teplic a Vlastimil Daníček (Slovácko) v souboji o míč.
„U Žana je mi to líto, protože jsem ho trénoval, ale je to na naše poměry tak drahý hráč, že buď bude stoprocentně k dispozici, nebo bohužel. Je u nás na hostování a možná je i varianta, že nebude pro jaro v kádru. Říkám to na rovinu, jak se bavíme. Hráči se to dozví, někteří to ví.“

Slovácko pod Skuhravým ožilo, z posledních čtyř kol dvakrát vyhrálo. „Je vidět, že fotbalem žije, všechnu energii přenáší na nás a taky nás tím pohltil, že nás to baví. Můžeme růst dál,“ věří kapitán Michal Trávník.

Bude Slovácko růst i s Krmenčíkem, nebo bez něj?

19. kolo

20. kolo

18. kolo

19. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 18 10 5 3 24:16 35
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 18 9 2 7 31:30 29
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 18 5 4 9 14:21 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Soumrak Krmenčíka? Skuhravý: Otázka pod žebra, nemůžeme být samaritáni

Snad Baník nabral sebevědomí, doufá Galásek. Odchody hráčů zatím neřeší

Trenér ostravských fotbalistů Tomáš Galásek přiznal, že při utkání v Karviné...

Fotbalisté ostravského Baníku věří, že jim minulé dva duely s Duklou Praha (3:1) a v Karviné (0:0), v nichž po pěti prohrách za sebou konečně bodovali, zvednou sebedůvěru. Tu potřebují pro své...

12. prosince 2025  15:35

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

12. prosince 2025  15:18

