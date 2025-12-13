Soumrak Krmenčíka? Skuhravý: Otázka pod žebra, nemůžeme být samaritáni

Bývalý reprezentant Krmenčík, který svou kariéru pozlatil v Plzni a se Slavií se stal vicemistrem, působí ve Slovácku od léta 2024. Po návratu z Kypru za něj vstřelil jen čtyři góly ve 39 zápasech. Pod Skuhravým nastoupil v prvních dvou utkáních v základní sestavě, v dalších dvou už jen dostřídával.
„Jeho budoucnost? To je otázka přesně pod žebra,“ odfoukl si nový muž na lavičce. „Michael Krmenčík byl vždy nebezpečný útočník. Vidím to i v tréninku, ale ukázaná platí. A záleží jen na něm, protože já nežiju z toho, co bylo, nežiju z délky smlouvy. Mě zajímá, jak je platný pro mužstvo.“
|
Teplice – Slovácko 1:0, Mareček rozhodl o vítězství domácích v závěru zápasu
Dvaatřicetiletého hráče, kterému v létě vyprší kontrakt, chválil za výkon proti Zlínu. „Odehrál velice dobrý zápas. Další vstupy ale… Myslím, že může být přesnější, agresivnější a úspěšnější v soubojích, což nebyl,“ ohlédl se kouč nad vystoupením hráče, který získal korunu krále střelců v roce 2018 se 16 zásahy za Plzeň. „Rozhodně to pro nás bude téma, jak na zimní přestávku, tak i na jarní část.“
Belgický šampion, vítěz řeckého poháru a autor devíti reprezentačních gólů Krmenčík není jediný, kdo to má ve Slovácku na vážkách.
„Bez mučení se přiznám, že řešíme budoucnost v klubu jak u Žana Medveda, tak u Marka Kvasiny a Michaela Krmenčíka. A v téhle chvíli vám neumím říct. Mají platné smlouvy,“ zmínil Skuhravý útočné akvizice ze Slovinska, respektive Rakouska.
„U Žana je mi to líto, protože jsem ho trénoval, ale je to na naše poměry tak drahý hráč, že buď bude stoprocentně k dispozici, nebo bohužel. Je u nás na hostování a možná je i varianta, že nebude pro jaro v kádru. Říkám to na rovinu, jak se bavíme. Hráči se to dozví, někteří to ví.“
Slovácko pod Skuhravým ožilo, z posledních čtyř kol dvakrát vyhrálo. „Je vidět, že fotbalem žije, všechnu energii přenáší na nás a taky nás tím pohltil, že nás to baví. Můžeme růst dál,“ věří kapitán Michal Trávník.
Bude Slovácko růst i s Krmenčíkem, nebo bez něj?