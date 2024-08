S číslem 13 za štěstím. Sedláček se po letech vrátil z Nizozemska do Teplic

„Těším se moc. Jsem rád, že se vracím do Česka a také, že to je v Teplicích, kde jsem tak trošku vyrůstal. Nemůžu se už dočkat hrát zase na Stínadlech,“ uvedl v tiskové zprávě.

Sedláček jako rodák z Rumburku působil ve žlutomodrém dresu v mládeži mezi roky 2010 až 2012, odtud zamířil do pražské Sparty a v devatenácti do Nizozemska. Tři a půl roku hrál v AZ Alkmaar, kde nastupoval za druholigové B mužstvo, pak přestoupil do VVV-Venlo ve stejné soutěži. Celkem v Keuken Kampioen Divisie nasbíral 117 startů s bilancí sedmi branek a devíti asistencí.

Ve Spartě i v českých mládežnických reprezentacích nosil kapitánskou pásku.

„Vždy se snažím jít příkladem, táhnout celou partu. Vzít na sebe odpovědnost, s tím problém nemám. Je mi asi jedno, jestli pásku mám, nebo ne, snažím se chovat furt stejně. Být na hřišti slyšet. Hodně mluvit. Vzít tým s sebou. To jsem já, vždy budu brát ohled na ostatní. Tak jsem to měl vždycky i v životě. Nikdy jsem o roli kapitána nebojoval, pokaždé se to k tomu dopracovalo. I v béčku Alkmaaru jsem pásku poslední půlrok dostal,“ řekl Sedláček v rozhovoru pro iDNES.cz.

Rozpovídal se i o svém čísle 13. Přiznal, že pověrčivý není. „Tenhle dres bývá volný, protože pro všechny je tohle číslo nešťastné. Pro mě naopak šťastné. Třináctého se mi staly hezké věci. S přítelkyní jsme se potkali třináctého a ještě v pátek. Mám třináctku vytetovanou na ruce. I brácha ve Spartě ji nosíval na dresu,“ prozradil.

V Teplicích uspěl na týdenních testech jako volný hráč. Je druhou posilou sklářů v krátkém čase, z Českých Budějovic získali také obránce Lukáše Havla. Vstup do soutěže se jim nepovedl, ze šesti zápasů vytěžili pouhé tři body. Horší jsou už jen nulové České Budějovice.