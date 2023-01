Srbská věž zpevní obranu Teplic. Vysokého leváka jsme chtěli, těší Jarošíka

„Potřebovali jsme výšku dozadu, leváka, to všechno splňuje. Vypadá dobře v osobních soubojích, je slušný na balonu,“ popsal novice teplický trenér Jiří Jarošík. „Uvidíme, jak se sžije s naší ligou, která je náročná a pro cizince ne jednoduchá. Doufám, že do naší dobré party zapadne a pomůže nám.“

ONLINE: Bohemians vs. Teplice podrobná reportáž v sobotu od 05:00

190 cm vysoký Mićević nastupoval za srbskou jednadvacítku a jeden start má dokonce i za dospělou reprezentaci. Vychovaly ho akademie OFK a Partizanu Bělehrad. Ligové zkušenosti začal sbírat v Mladosti Lucani, odkud přestoupil v zimě do Argentiny. Nastoupil v přípravě, jenže po rošádách ve vedení klubu se vrátil do Evropy. A teď je hráčem Teplic, které ho musely vykoupit. Už jej i zaregistrovaly, takže může nastoupit.

„V Česku jsme nenašli žádnou vhodnou či finančně dostupnou alternativu na pozici stopera, proto jsme obrátili pozornost do zahraničí,“ uvedl ředitel klubu Rudolf Řepka. Vedení sklářů dotáhlo před startem jara i hostování Senegalce Babacary Syho ze Slavie a naopak poslalo na zkušenou Tsykala do Opavy, Křišťana do Vlašimi, Švandu do Varnsdorfu a Čerepkaie do Zlatých Moravců. Emmer zamířil na testy do Prostějova.

Teplice potřebují na půdě Bohemians zabrat, protože venku jsou se čtyřmi body ze sedmi zápasů druhým nejhorším týmem ligy.

„Bohemka nemá lepší kádr, ale proti nám daleko širší. Když jí vypadnou dva tři hráči, můžou postavit další ligové. Odešli jí dva nejlepší hráči,“ zmínil Jarošík klíčové ofenzivní muže Hronka a Květa, „ale udělali Čermáka, který je taky skvělý. Možná změní herní styl, vpředu už nemají tak silové hráče, třeba budou chtít víc hrát fotbal. Chceme jim vrátit podzimní porážku 1:0, vyhráli u nás nezaslouženě.“

Teplický matador Tomáš Vondrášek si taky myslí, že Bohemians se proměňují: „Už to není bourací fotbal jako předtím, mají technické hráče. Respekt z nich máme. Osobně se mi ale proti nim daří a do Prahy jedeme bodovat, ať jsme co nejdřív v klidnějších vodách.“

Zápas v Ďolíčku vypukne v sobotu ve tři odpoledne. Bude už v teplické obraně čnít srbská věž