Brutální chyby. Procházíme si peklem, štve trenéra nulových Teplic

Zápas zlomila zkraje druhého poločasu minela nejzkušenějšího z hostů, kapitán Lukáš Mareček chyboval v rozehrávce a pustil do sóla Jana Klimenta. Útočník Sigmy nezaváhal.

„Domácím jsme darovali vítězství na zlatém podnose. Hezky se poslouchá, že jsme aktivní a máme lepší statistiky, ale pak uděláte chyby a soupeř šance promění,“ krčil Frťala bezmocně rameny.

Porážku, která navázala na nezdary v Hradci Králové a doma se Spartou, ovšem nesváděl výhradně na Marečka.

„Nebylo to o jedné chybě. V některých situacích jsme si znovu hráli na profesory a sami jsme si komplikovali určité věci v obraně,“ štvalo trenéra. „Mysleli jsme si, že domácí na nás nejsou připravení, a ten gól byl vyústěním. Jsou to brutální chyby, které dělají nejzkušenější, těžko se k tomu vyjadřuje. To by měli být hráči, kteří dají do hry nejen kvalitu, ale i emoce. Dnes bylo do nebe volající, že jsme tyto věci nezvládli...“

Na vedoucí gól Spáčila z úvodu utkání ještě tři minuty poté dokázal reagovat Trubač, ale svoji další šanci na vyrovnání už zazdil.

„Úplně stejná chyba jako ta Lukášova je, že já nedám branku. Není to vůbec o něm, chyba se stane i nejlepším hráčům na světě a v důležitějších zápasech,“ zastal se parťáka záložník Daniel Trubač. „Ale stávat se to nesmí, stojí nás to body.“

V závěru se navíc po druhé žluté kartě pakoval předčasně do kabin Cykalo, a tak Frťala má vrásky navíc. Už tak defenzivu drancují zranění.

„Knapík je dlouhodobě pryč kvůli únavové zlomenině kotníku, Takács si zlomil minulý týden zánártní kůstku, Cykalo dostane stop na jeden zápas. Když dá Bůh, tak Kričfaluši by mohl být na příště připravený,“ modlí se Frťala před sobotní domácí partií s Libercem.

Na skláře se zvyšuje tlak. „S každou další prohrou ztrácíte určité sebevědomí a na týmu to bude dřív nebo později znát,“ varoval Trubač. „O to víc musíme být důslední a neprohrávat si zápasy sami. „

Motivátor Frťala našel i pozitiva. „Vím, jaké jsou naše ekonomické možnosti. Klíčové momenty rozhodují rozdíloví a kvalitní hráči. Ale kromě dvou tří situací, kdy jsme byli lehkovážní, se kluci snažili. Máme nula bodů, hráči to vnímají; kdyby ne, bylo by to špatně. Tým musíme resetovat,“ zavelel.