Kopni penaltu doprostřed! Staňkovi trik z psychologie nevyšel, Trubač poslechl

„Jindra Staněk na mě před penaltou celou dobu řval, ať ji dám doprostřed. Říkám si dobrý, tak chce vyloučit ten prostředek, určitě někam skočí, já mu ji tedy doprostřed dám,“ líčil záložník.

Běžela 28. minuta, když Teplice zahrávaly desítku po faulu plzeňského kapitána Hejdy na útočníka Filu.

Staněk se vrhnul k tyči po své levé ruce a během letu mohl jen bezmocně sledovat, jak Trubač posílá míč za jeho záda chladnokrevně po zemi. I bez brankářových psychologických her by kapitán sklářů nejspíš střílel do stejného místa. „Už po přípravě s Ústím jsem klukům říkal, že další penalta, která bude v lize, půjde doprostřed. Zamýšlel jsem to,“ přiznal Trubač.

Pokutový kop proti Ústí neproměnil, ten důležitější, když byly v sázce mistrovské body, už ano. Zatímco v euforii běžel k rohovému praporku, Staněk vyfasoval ještě žlutou kartu. „Chtěl mě rozhodit, moc jsem nevnímal, jestli padla nějaká nadávka. I kdyby ano, chápu to a beru. Jsem rád, že jemu to nevyšlo a mně ano,“ usmíval se rodák z Opočna.

Den před zápasem Trubač prodloužil na Stínadlech smlouvu do léta 2026, pak ho rozhodl svým čtrnáctým ligovým gólem. Sám si nadělil dárky k šestadvacetiletým narozeninám, které slavil pár dní předtím.

„Kvalita Plzně je velká, ale my chtěli už od začátku přípravy v zápasech vynikat fyzicky a běžecky, uštvat soupeře, což se nám určitě povedlo. Viktorku jsme skutečně uštvali, chtěli jsme víc než oni,“ pozoroval vůdce.

Jan Sýkora, plzeňský bek, litoval: „Teplice hrály disciplinovaně dozadu v hlubokém bloku, což nám nevyhovovalo. Ale jsme zkušené mužstvo, měli jsme si s tím poradit.“

Teplický fotbalový záložník Daniel Trubač (20) se raduje z proměněné penalty proti Plzni.

Neporadili. Teplice na hřišti nechaly duši, i útočníci si před osmitisícovým publikem důsledně plnili defenzivní úkoly.

„Obrovsky nám v tom pomohli. Já jako střední záložník si toho obrovsky vážím, protože to usnadňuje práci celému týmu. I díky nim byla Plzeň bezradná,“ mínil Trubač. „Jsem rád, že jsou typologicky jiní. Fila je hráč, do kterého balon můžete opřít, Gning zase tahový, rychlostní, skvěle se doplňují. A naši obránci parádně uhlídali dva vysoké kluky Plzně.“

Když se přičte Trubačem zvládnuté penaltové brnkání na nervy, vzešlo z toho pro skláře báječné entrée do ligy.