Chance Liga 2025/2026

Velikonoční zázrak Teplic. Frťala po šokujícím finiši: V životě nezapomeneme!

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  10:45
Ježíši, krása! Ligové Teplice přenesly velikonoční poselství do fotbalu, jejich dvojité zmrtvýchvstání umrtvilo Plzeň. Hlavně vyrovnání na 2:2 ve 100. minutě, z poslední akce, z posledního nákopu, z poslední střely, jen 10 sekund od rozehrání, jen 123 sekund od vedoucího plzeňského gólu, jen 186 sekund od Marečkova vyloučení. A šedivá sobota se pro skláře změnila v bílou, v čas naděje.
foto: Petr EretMAFRA

„Klukům jsem v kabině řekl, že jsou zápasy, na které v životě nezapomeneme. A tenhle bude patřit mezi ně,“ zářil teplický trenér Zdenko Frťala po velikonočním zázraku.

Dvakrát jste vyrovnali hned po gólu Plzně. O čem to svědčí?
Během reprezentační pauzy se stalo pár věcí, které jsme si řekli k nepovedené přípravě v Brně. A kluci ukázali, že se nechceme vzdávat ani za nepříznivého výsledku. Za přístup a výkon jsme byli ocenění remízou. Kdybychom si bod neodvezli, byli bychom smutní. Je pro nás nesmírně cenný.

Jak jste se k němu dopracovali?
Dvojí vyrovnání bylo odměnou za to, jak byli kluci v obranné fázi kompaktní. Obdrželi jsme smolné góly, i naše padly ze skrumáží. K brankám domácích nevedly naše chyby. Výsledek je pro nás fantastický, jsem plný emocí.

Hyského mrzela ztráta: Už jsme se cítili jako vítězové, hraje se do poslední vteřiny!

V hektickém závěru zasáhl VAR a bylo z toho vyloučení kapitána Lukáše Marečka. Jak vám bylo?
Všichni byli překvapení, že se rozhodčí vrátil k faulu a byla z toho červená karta. Zákrok jsem však neviděl. Mrzí mě, že Luky musel ven, na Spartu budeme oslabení. Hned jsme obdrželi branku, ale že se povedlo takhle vyrovnat, to je vážně nezapomenutelné.

Jaký jste měli taktický plán?
Naším záměrem bylo chodit do otevřené obrany, několikrát jsme to předvedli. Vytvořit si v Plzni proti takovému soupeři pět šest gólových příležitostí, to je dobrá vizitka. Že jsme dali góly ze skrumáží, to už je to B. Jít hrát s Plzní otevřenou hru by asi nebylo správné rozhodnutí. I když jsme hodně nebezpečných protiútoků nedotáhli do dokonce, věděli jsme, jaká je síla domácích. Plzeň měla plno střeleckých pokusů ze střední vzdálenosti, s nimi si poradil Trmal.

Co se ve vás mísí za pocity?
Nejen já, ale málokdo, kdo fotbal sleduje, něco takového zažil. Z pádu a zklamání jsme dokázali zázračně vydolovat bod. Takové drama! Kdo odešel z utkání dřív, přišel o hodně. Dva góly v Plzni se nám ještě nepovedlo dát, za to hráče pochválím.

Mimochodem, co jste si řekli po přípravě se Zbrojovkou, kterou jste prohráli 1:3?
Neustále hráčům přizvukuji, že v každém zápase mají možnost se předvést, ukázat, ať individuálně, nebo týmově. I když je to jen přípravné utkání, nevíte, kdo se na vás může dívat, koho můžete upoutat. Tím nesnižuju kvalitu Zbrojovky. Řekli jsme si na začátku týdne, že už se nebudeme na Zbrojovku ohlížet. Vzali to za své a v Plzni odevzdali maximální výkon.

Ťafka, pak euforie. Pulkrab: Bod s příchutí vítězství

Musel to být šok, asi jako když domnělý nebožtík na pohřbu zabuší na víko rakve. Plzeň se opájela gólem na 2:1 v osmé minutě nastavení, to bývá pro soupeře téměř vždy konec, fotbalová smrt. Jenže Teplice ani po takové ťafce „neumřely“. Zbývající sekundy využily k poslední akci a po Autově trefě urvaly v bláznivém ligovém zápase remízu 2:2.

„Když vyrovnáte a už se ani nezačne hrát, bod chutná jako vítězství,“ radoval se teplický útočník Matěj Pulkrab. „Ten gól v závěru nás těší. Kdyby nepřišel, mrzelo by nás to, protože si myslím, že jsme si ho zasloužili.“

Teplický záložník Lukáš Mareček odvrací míč v souboji s Mohamedem Tourem.

Spíš to ale vypadalo, že finiš partie v Plzni se pro Teplice změní v horor. V nastavení viděl červenou kartu Lukáš Mareček a v 98. minutě po standardce dotlačil míč do sítě domácí obránce Adam Kadlec. „Byl jsem rozčílený, protože jsem při té standardce viděl ležet dva naše hráče. Nevím, jak k tomu došlo, ale přišlo mi to divné. Nás to ale každopádně zdravě vyburcovalo a ten gól jsme tam ještě dotlačili,“ odfoukl si Pulkrab po last second akci na čtyři doteky - rozehrávka z půlky, Trmal nakopl míč do vápna, Pulkrab ho sklepl k Autovi a Nigerijec čtvrtým gólem sezony ve sté minutě utkání zachránil sklářům remízu.

„Plzeň se časem dostávala do tlaku, ale Trmy měl skvělé zákroky, ubojovali jsme to. Kredit všem hráčům, kteří toho odehráli víc než já a celé to odmakali,“ děkoval osmadvacetiletý forvard.

Na hřiště přišel na poslední čtvrthodinu a stihl také skórovat, pět minut před koncem základní hrací doby vyrovnával na 1:1, když chvíli předtím poslal domácí do vedení z penalty Krčík. „Balon proletěl na zadní tyč, já viděl, že Kodymu (Kodešovi) to tam tancuje na těle. A jen jsem čekal, až míč vypadne a snažil jsem se u toho být. Místo v bráně bylo jen nahoře, takže to byl takový hokejový gól, kdy to musíte cpát nad rameno gólmana,“ popisoval svoji čtvrtou ligovou trefu v letošní lize.

V blázinec se duel zvrhl až v poslední desetiminutovce, do té doby to vypadalo také na remízu, ale bezgólovou. Plzeň sice měla převahu, jenže narážela na pevnou teplickou defenzivu.

„Bylo by naivní myslet si, že tým jako Plzeň, která má spoustu reprezentantů a je to top klub v Česku, budeme přehrávat celý zápas nějakými kombinacemi. Plnili jsme plán, který jsme měli, a ten vedl k částečnému úspěchu,“ cenil si Pulkrab.

Povede se Teplicím podobným způsobem příště zaskočit i Spartu?

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
