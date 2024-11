Vítězný gól v nastavení, hollywoodský návrat Takácse. Vzor měl v Bořilovi

Do zápasu vstoupil v předposlední minutě základní hrací doby a ve čtvrté nastavené to přišlo. Sedláčkův centr na zadní tyč, Takácsova hlavička, marný skok gólmana Koutného, teplická extáze. Nenašel se vyjma soupeřů snad nikdo, kdo by tuhle slávu teplickému čahounovi nepřál.

„Po standardce jsme zůstali v útoku, cítil jsem, že ve vápně může být nebezpečí. Šel jsem tam, číhal na centr a věřil jsem, že mě Sedláček najde. Dával jsem míč o zem, brankář nedosáhl a popravdě nemůžu ani popsat, co se mi honilo hlavou. Nevím to. Kluci na mě naskákali, já se podíval na tribunu na rodinu, skvělé pocity,“ chrlil osmadvacetiletý fotbalista dojmy z velkého večera.

Moc jich v posledních letech nezažil. Za tři a půl sezony v první lize odkopal 14 zápasů. Od září 2022 do soboty dokonce jen čtyři minuty letos v květnu. Nepočítal starty v nejvyšší soutěži, ale bolestné zápisy ve své zdravotní kartě.

Dvě operace menisku, návrat, koleno zase nevydrželo, osteotomie. „Laicky řečeno mi lámali holeň a rovnali nohu,“ popisoval. Po letním přestupu do osudových Teplic trampoty nekončily. „Na začátku přípravy jsem si poranil sval, po měsíci jsem naskočil za béčko a v prvním tréninku po zápase si zlomil zánártní kůstku. Vyřadilo mě to na další dvě měsíce.“

Habána, který vyčníval výškou i svými výkony v Mladé Boleslavi, Slavii i Ostravě, nic z toho nezlomilo. Byť někdy cítil, že se mu hroutí svět a sílu neustále se zvedat hledal těžko.

Ladislav Takács (vpravo) slaví vítězný gól, vlevo Richard Sedláček a Josef Švanda.

„Lhal bych, kdybych řekl, že jsem na konec nepomyslel. Bylo to nahoru dolů. Návrat, zranění, návrat… pořád dokola. Dost mě to žralo. Ale vždycky po třech dnech jsem se oklepal a našel jsem novou motivaci.“

Naději mu dával i podobný příběh slávisty Jana Bořila, který je v 33 letech zpátky v reprezentaci. „Pořád jsem věřil, že se to dá dokázat. Můj kamarád Béřa měl to samé a teď zase lítá po hřišti. Byl mým vzorem,“ doznal rodák z Františkových Lázní. „Nepředstavoval jsem si, že budu marodit takhle dlouho. Práce se vyplatila, mám radost, že jsem zpátky. A budu doufat, že nejhorší mám za sebou a čeká už mě jen to lepší.“

Branka Sigmě je odměnou za jeho trpělivost, víru, tvrdou práci při rehabilitaci a oddanost fotbalu. „Náš gól v poslední minutě je o to krásnější, že ho dal zrovna Laco. Dělá všechno pro to, aby velký fotbal znovu hrál,“ zvěstoval teplický trenér Zdenko Frťala. „Nepřál bych nikomu zažít, co musel on. Postavil se tomu jako profesionál, do kabiny přinesl pozitivní energii. Laco je fantastický kluk a fotbalista, v kterého věříme.“

Jan Koutný z Olomouce inkasuje gól od Ladislava Takácse z Teplic.

A on věřil v Teplice, ve Frťalu a jeho štáb. „Trenéři a realizák byla jedna z věcí, proč jsem šel zpátky na Stínadla. Věděli, co mám za sebou, že to se mnou bude pomalejší, složitější. Díky zdejšímu prostředí a lidem včetně fyzioterapeutů byl návrat lehčí. Jsem nesmírně vděčný, všem patří obrovský dík!“

Obrovský dík jde i za Takácsem, neboť vystřelil důležité tři body. Svůj první zápas po zranění si už předem maloval v hollywoodském stylu. A snad ho tím i přivolal. „Před spaním se mi v hlavě odehrával scénář, že dám gól v 90. minutě, my vyhrajeme 1:0 a všichni máme radost. Úplně jsem nevěřil, že je možné, aby to takhle dopadlo, ale stalo se to. Nemohl jsem si to představovat líp,“ zářil autor šestnácti ligových zásahů.

Teplice mají na podobné příběhy snad patent. V minulém kole poprvé v sezoně naskočil vykurýrovaný Jan Knapík a gólem zajistil sklářům remízový bod na Spartě. Taky hlavou zavíral zadní tyč. „Vzal jsem si z Knápy příklad, inspiroval mě.“

Teď je i Takács díky své nezlomné vůli inspirací.