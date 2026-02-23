Teplický Frťala: Šestka je pro nás utopie. Jásir a jeho gesto? Slušný kluk

„Cítím se dobře, ale zároveň trochu smutně, protože je tady můj tým. Ale jsem šťastný,“ tvrdil rozpolceně někdejší miláček teplického publika, který na Stínadlech nastřílel za dvě a půl sezony deset gólů.
Ve žluto-modrém dresu dostal první šanci ve velkém fotbale, čehož si doteď váží. „Všichni ví, že je slušný kluk. K Teplicím si našel vztah, o čemž svědčí jeho gesto,“ vnímal to domácí trenér Zdenko Frťala.
Jásir po své trefě rozpažil ruce a pak je zvedl na znamení, že žádnou veselici nechystá. Využil chybné malé domů Večerky, přehodil brankáře Trmala a hlavičkou míč trkl do sítě.
„Jsem šťastný za gól, už kvůli tomu, že jsem po složitém období, zranění se mi několikrát vrátilo,“ povídal česky a anglicky. „Věděl jsem, že slavit nebudu, v Teplicích jsem strávil krásné tři roky. Po zápase jsem mluvil se všemi.“
Mezi evropským dvojbojem s Lausanne dala Olomouc vydechnout některým oporám. A jeden z trenérů Ivo Gregovský přiznal, že nasazení Jásira se nabízelo už vzhledem k jeho teplické minulosti, a tedy zvýšené motivaci. Po zápase si na hřišti natáčel videozdravici pro olomoucké fanoušky a zdravil se s teplickými příznivci.
„Fotbalový osud takový je, my předpokládali, že bude hrát,“ čekal to Frťala. „Kromě gólu po naší chybě jsme ho nepustili do nebezpečné situace. I když nerad, přeju mu to.“
Není bez zajímavosti, že proti „svým“ se prosadil i další člen exteplické útočné letky Gning. V podzimním duelu v Karviné dal sklářům góly hned dva. Nyní je v Baníku.
Zato Teplice jsou s produktivitou na štíru, v neděli porážku jen zmírnil Pulkrab. Na jaře vstřelily ve čtyřech zápasech jen tři góly.
„Ale na rozdíl od utkání v Mladé Boleslavi byl obraz hry dobrý, tedy až na chyby, které rozhodly. Měli jsme 20 střel, osm rohů, byli jsme aktivní, ale to už jsou jen kdyby,“ mávl rukou Frťala. „Zápas jsme prošustrovali, jsem smutný. Kluky to mrzí, ale nemůžeme být odevzdaní. Jeden poločas a tři darované góly nemůžou znehodnotit, proč tady jsme a jaké výkony jsme schopni odvádět.“
Navíc Sigma je soupeř už z vyššího ranku, vždyť v zimě se posílila za zhruba 300 milionů korun.
„Má nadstandardní ligový tým, nesmírně silný. Co hráč, to kvalita. Otočit stav z 0:3 byl už nadlidský úkol, ale aspoň jsme utkání zdramatizovali,“ potěšilo Frťalu. „Kluci ve druhé půli nechali na hřišti všechno, bohužel se hraje na 90 minut, ne na 45.“
V sobotu v Pardubicích snad už Teplicím pomůže uzdravený útočný rychlonožka Johny Auta, což by mohlo ofenzivní produkci prospět. Půjde o zápas sousedů v tabulce a kdo vyhraje, může se vzdálit baráži. Oba jsou od ní jen šest bodů.
„Byl bych alibista, kdybych říkal, že nesleduju tabulku. Chci mít reálný pohled. Abychom si malovali, že chceme hrát v první šestce, to jsou utopistické představy,“ nebarví trenér sklářů situaci na růžovo.
Do budoucna chtějí Teplice o poháry bojovat, ale zápas s Olomoucí Frťala nebral jako nastavené zrcadlo, kolik k tomu chybí. „Sigma byla k poražení, ale neřeším budoucnost, žiju přítomností.“
Dvakrát v základní sestavě, dvakrát porážka. Nelichotivá rovnice fotbalového stopera Jakuba Jakubka, posily ligových Teplic z minulého léta. „Mrzí mě to, ale když budu dál pracovat, tak se to určitě otočí,“ věřil slovenský reprezentant do 21 let po domácím krachu s Olomoucí 1:3.
Na druhou šanci v základu čekal půl roku, první dostal loni v srpnu v Karviné a skončilo to fiaskem 1:4. Od té doby naskočil jen dvakrát jako náhradník doma se Slavií (1:2) a v Mladé Boleslavi (0:0). „I to je práce fotbalisty, že musí čekat na svoji šanci. V létě jsem udělal krok v kariéře, počítal jsem s tím, že možná nebudu tak vytěžovaný. Jsem profík, snažím se makat. Jsem rád za šanci, snad jsem ji uchopil dobře.“
Jenže jako celek teplická defenziva hořela, za poločas Olomouc na Stínadlech vedla 3:0. „Inkasovali jsme po našich individuálních chybách, tak to někdy ve fotbale je. Jim stačily tři šance na tři góly, my jich měli víc, ale neproměnili jsme je,“ litoval jedenadvacetiletý obránce.
Nepříznivý vývoj zápasu Teplice zaskočil. „Musíme na to umět reagovat a stále mít chladnou hlavu. Jenže my byli v některých momentech hektičtí,“ vyčítal sobě i spoluhráčům. V Česku si zvyká na vyšší úroveň fotbalu, než na jakou byl zvyklý v Košicích, odkud loni do Teplic přišel. „Určitě je to skok, i když bych neřekl obrovský. V hodně parametrech je to tady náročnější, je tu větší intenzita, tvrdší souboje i jiný styl fotbalu. Musel jsem se tomu přizpůsobit, ale každý den je to lepší a lepší.“
Na Stínadla ho mimo jiné zlákal i přístup kouče Zdenka Frťaly, který rád pracuje s mladými hráči. „Určitě i kvůli tomu jsem přišel, že je tu mladý kádr a hráči se tady posouvají. Může mi to pomoct, zároveň věřím, že i já pomůžu Teplicím,“ doufá účastník evropského šampionátu do 21 let v roce 2025.
Po domácím zakopnutí s Olomoucí skláři vypadli z první ligové desítky. „Tabulku vnímáme, ale tlak si nechceme připouštět, to by bylo jen horší. Chceme ukázat, že na to máme a chceme uhrát co nejvíc bodů,“ přeje si Jakubko. Bude i příště v základní sestavě? Frťala ho chválil: „Je to nesmírně technický hráč, jediné, co bych mu vytknul, že nešel za stavu 1:3 kopat standardku, protože na tréninku dává šibenice.“ Snad kvůli této drobné neodvaze nebude muset zase čekat půl roku na další šanci.