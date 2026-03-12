Chance Liga 2025/2026

79 sekund a dresy fuč. Teď Teplice získaly za vánoční sadu evropské ocenění

Petr Bílek
  17:03
Když fotbalové Teplice na sklonku roku nadělily fanouškům speciální dresy v podobě vánočních svetrů, vyprodaly se za pouhou minutu a 19 sekund. Nejrychleji v historii klubu! Teď si účastník první ligy za sadu použitou v zápase proti Slavii odnesl i prestižní evropské prvenství v FBIN Commercial Excellence Awards 2026, které oceňuje nejlepší komerční projekty ve světě profesionálního fotbalu.
Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti...

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti Slavii. Zleva Matěj Radosta, Matouš Trmal a Daniel Mareček. | foto: Leona Němcová, FK Teplice

Fotbalové Teplice získaly dvě ocenění v FBIN Commercial Excellence Awards 2026.
Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....
Teplický stoper Takács gestikuluje v zápase se Slavií.
Teplický stoper Takács odehrává míč před slávistou Prekopem.
19 fotografií

„Určitě budeme chtít opět přijít s něčím neobvyklým, ale jestli půjde o vánoční nebo třeba velikonoční dresy, to ať se nechají fanoušci překvapit,“ usmál se ředitel teplického marketingu Martin Kovařík.

Prvenství sklářům cinklo v kategorii Outstanding sponsorship activation, která oceňuje kreativní a efektivní partnerské kampaně s reálným dopadem. Teplický projekt nesl název Macron’s First-Ever Christmas Match Kit, vznikl s technickým partnerem klubu Macronem. I tato italská značka vytvořila první vánoční zápasový dres v historii. Inspirován byl zimním svetrem s motivem vloček a sobů.

Nejkrásnější vánoční dresy na světě?! Teplice sklízí chválu, limitka je fuč

Limitovaná edice 80 fanouškovských dresů se vyprodala vmžiku. Zápasová sada se vydražila ve prospěch Nadačního fondu FK Teplice. Globální mediální ohlas zaznamenaly svetrodresy i ve Španělsku, Anglii, Turecku nebo Japonsku.

„Prodali bychom jich rozhodně stovky a troufnu si říct, že možná i tisíc. Což je počet, který se běžně dělá u domácích dresů na sezonu. Zájem byl obrovský totiž i ze zahraničí od různých sběratelů a podobně,“ prozradil Kovařík s tím, že Teplice v této kategorii porazily třeba Spartu s konceptem Clean kits don’t win matches.

Fotbalové Teplice získaly dvě ocenění v FBIN Commercial Excellence Awards 2026, ředitel marketingu a komunikace Martin Kovařík druhý zprava.

Teplice si z ceremoniálu v Budapešti odnesly dvě vítězné trofeje, druhou v kategorii Best fan commerce case za projekt Every fan as a key player. Tedy za personalizované video, v němž se fanoušek po nahrání své fotky stal symbolickou posilou klubu. Ve videu účinkoval třeba i herec Marek Taclík, pravověrný fotbalový sklář.

„Výsledkem byly výrazně vyšší tržby a počet prodaných permanentních vstupenek během prvních dnů kampaně, přičemž míra prokliku v e-mailových komunikacích dosáhla několikanásobně vyšších hodnot než u běžných kampaní,“ uvedl Kovařík, jehož klub v této kategorii porazil projekty FK Bodø/Glimt a SC Braga.

Teplice jako Sparta. Fanoušek se díky videu začlení do klubu, pomohl Taclík

Třetí nominaci získal klub za vlastní dokumentární sérii U nás na Stínadlech, kterou kompletně produkuje interní tým pod vedením videomakera Tomáše Vobořila. Vysílala se i na Oneplay Sport. Vyhrálo ovšem Deportivo Alavés.

„To, že jsme se dostali do tří nominací se třemi odlišnými projekty, jsme brali jako potvrzení, že jdeme správnou cestou,“ těší Kovaříka. „Ukazuje se, že i klub z české ligy může obstát v konkurenci těch nejlepších na kontinentu.“

