Hrobníci! Jak se prodával teplický fotbal a proč spekulanti neuspěli

„Konkrétně z Rakouska, Anglie, Švýcarska,“ prozradil dlouholetý šéf představenstva klubu Pavel Šedlbauer, když se transfer žluto-modrých zpečetil. „Zjišťovali jsme, co to je za firmy, jaké je jejich pozadí. A když jsme po vyhodnocení nebyli plně spokojení, diskuse jsme utlumovali.“

Sklářský gigant AGC chtěl nového majitele vybrat pečlivě, ne aby se pak teplický fotbal zmítal v problémech. „Pro AGC bylo nepřijatelné udělat obchod s někým, kdo by potom poškodil minimálně klub, ale i jméno firmy, na to jsme byli hodně citliví. Proto jsme je vyřadili,“ objasnil Šedlbauer pozadí transakce, kterou završil odkup akcií společností miliardářů Milana Kratiny a Zdeňka Šoustala a minulý týden inaugurace nových tváří.

Kvůli jistotě se prodej prvoligového klubu vlekl léta a jednání s Accolade trvalo rok a půl.

„Téměř deset let jsme o prodeji mluvili, vyřadili jsme mnoho spekulantů nebo firem, o kterých se nám nepodařilo zjistit jejich stabilitu nebo finanční pozadí,“ vysvětlil Šedlbauer. „Až jsme se dostali k Accolade. I ona si udělala důkladnou analýzu klubu, což je v pořádku, a potvrdilo se, že jsme transparentní a bez kostlivců. A my nechtěli klub jen prodat, ale chtěli jsme partnera, který zaručí zachování fotbalu v Teplicích a jeho rozvoj. I nadále bude AGC významným sponzorem.“

Mládežnické centrum ponese název AGC Akademie, podpora je dohodnutá na víc než devět let.

Přitom v časech, kdy Teplice tepaly do chobotnice kolem tehdejšího místopředsedy Romana Berbra, visel ligový osud sklářů na vlásku. Rozhodčí se na nich vyřádili.

„Jednou jsem byl v Oseku se ženou na pivu a potkal mě nějaký člověk. Říká mi – slušně, bez agresivity – Ááááá, tady je hrobník teplického fotbalu!“ líčil Šedlbauer, co se mu přihodilo. „To bylo v dobách, kdy jsem se vyjadřoval, jak to funguje za pana Berbra. Tu situaci jsme ustáli. Já byl 20 let trénovaný firmou AGC, co se týká etického přístup a slušnosti.“

Apel ke změně myšlení vysílá i směrem k fanouškům. „Když se prohrají dva zápasy, hodně lidí hned říká: Vy pitomci, vy jste největší blbci v Teplicích! Přál bych si, aby to bylo tak, že i po prohře lidé přijdou a budou fandit. Když létám do Ameriky, vídám, jak mají lidé vyzdobené baráky vlaječkami svého klubu. Kéž by to tak jednou bylo i v Teplicích,“ zasnil se Šedlbauer.

Od nového vlastníka klubu, který chce pozvolný a postupný, ne překotný vzestup, si hodně slibuje. „Vidím tady novou výzvu, nový vzduch a dobrý postoj nového majitele, to je pro mě nejcennější.“

Prodej fotbalových Teplic. Zleva předseda představenstva klubu Pavel Šedlbauer, spolumajitel firmy Accolade Zdeněk Šoustal, Davide Cappellino, prezident evropského AGC, spolumajitel firmy Accolade Milan Kratina a ředitel FK Teplice Rudolf Řepka.

Úlevu cítí po vlekoucím se vyjednávání o změně vlastníka teplický ředitel Rudolf Řepka. S Milanem Kratinou spolupracovali v rámci F-evoluce, která měla za cíl změnit zavedené pořádky v českém fotbalu. Kratina před čtyřmi lety neúspěšně kandidoval na místopředsedu Fotbalové asociace ČR.

„Jsme rádi, jakého máme majitele, i když jsme byli spokojeni také s předešlým. Líbí se mi vize dlouhodobosti. Ne že přijdeme, nakoupíme deset hráčů a hurá na Ligu mistrů. Něco dlouhodobě budovat, to je pro mě velmi atraktivní,“ věří Řepka, že s příchodem firmy Accolade nastává na Stínadlech éra stability a perspektivy.

A snad i úspěchů. Kde by Řepka rád viděl Teplice za deset let? „Chtěli bychom udržet rodinné prostředí nejen ve sportovní části, přáli bychom si mít na každý zápas deset tisíc fanoušků a důstojnou arénu.“ Na světě by do té doby mělo být i tréninkové centrum mládeže, které má vychovávat hráče pro áčko. „Ty pak budeme pouštět do světa a tleskat si, že jsme je vychovali pro velké kluby,“ představuje si Řepka.

Sklárna podporovala teplický fotbal už v socialistické éře od roku 1965, skončila v ročníku 1989/90 po sametové revoluci. Spojenectví se obnovilo i díky legendárnímu řediteli, předčasně zesnulému Františku Hrdličkovi od sezony 1995/96. Vrcholem se stalo ligové stříbro, dvě pohárová prvenství a nezapomenutelné bitvy v evropských pohárech.