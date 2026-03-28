Verbíř: Už ať se probudím v nové aréně! Dřív se měl kopírovat Astrid Park

„Pod novým majitelem panem Kratinou klub ožil,“ vnímá třiapadesátiletý vedoucí ligového týmu, který ve žluto-modrých barvách naskočil do 379 zápasů v nejvyšší soutěži a nasázel v nich 76 gólů. Čtyři přidal v evropských pohárech, v nichž by rád své mužstvo viděl zase.
Jste nadšený z toho, jak se teplický klub mění? Před rokem ho koupil miliardář Milan Kratina.
Jsem tady dlouho a jsem u všech změn, tyto vnímám jen pozitivně. Jsem rád, že to jde správným směrem. Všichni se těšíme, až budeme v novém. Ještě to nějaký čas potrvá, ale hrozně se těším. Zvlášť když jsem viděl vizualizaci. Všichni si přejeme, aby se stadion povedl tak, jak je naplánovaný.
Stínadla se poprvé uzavřou. Pamatujete, jaké byly s malou tribunou plány dříve?
Vím, že za dob pana Hrdličky, zachránce teplického fotbalu, se schylovalo k tomu, že se malá tribuna dostaví. Měli jsme kopírovat Astrid Park, tedy stadion belgického Anderlechtu Brusel. Měly tam být skyboxy a podobně. Pak se od toho upustilo. Teď to dostane šmrnc.
Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem
Nelitujete, že fanoušci přijdou o výhled na Krušné hory?
Kdepak, mně to nebude vadit, uzavřený stadion je víc.
A nelitujete ani, že si na něm nezahrajete v ostrém zápase? Hotovo by mohlo být kolem roku 2030.
A jak! Aréna se líbí nejen mně, ale všem, s kým se bavím. S lidmi od fotbalu, s fanoušky. Všichni to kvitovali. Chtěl bych se už probudit, aby to bylo celé hotové.
Nebojíte se jako vedoucí týmu komplikací při stavbě?
Toho jediného trochu ano. Říká se, že někdy je lepší stavět od základů než rekonstruovat. A navíc ještě takový kolos. Jsem sám zvědavý, bude to za pochodu, po etapách. Zase je lepší, že budeme hrát celou dobu doma a nemusíme do azylu. Věřím, že to přežijeme.
Zůstane sektor Pavla Verbíře?
Vidíte, to nevím, nikoho jsem se neptal. Snad ano!
Jak se změní atmosféra?
Známe Stínadla. Když přijdou čtyři tisíce lidí, rozprsknou se. Vždycky jsem tvrdil, že až tak šest sedm tisíc fanoušků je dobrých k tomu, abychom hráli v domácím prostředí. I když teď nám atmosféru dělá skvělý kotel. Zažil jsem tady několikrát vyprodáno. Teď bude kapacita snížená na 14 tisíc, lidé budou k hřišti blíž, bude to fotbalovější. Bude to pravý domácí kotel.
Co přinesl nový majitel Milan Kratina?
Jsou si dost podobní s panem Hrdličkou ve vizi, že nejdřív zázemí, pak sportovní úspěch. Pan Hrdlička šel postupnými kroky, nejdřív se dokončila rekonstrukce stadionu v roce 1999, pak jsme šli do pohárové Evropy. Budeme věřit, že teď se taky dodělá stadion a pak se postupnými kroky do Evropy podíváme. Ale to ještě o hodně předbíhám, prvořadé je tréninkové centrum mládeže v Modlanech plus fotbalový stadion na Stínadlech.
A tehdy jste ligovým stříbrem nepředběhli dobu?
My tehdejší sezonu už na opraveném stadionu začínali. Otevření se nám moc nepovedlo, prohráli jsme 1:3 s Blšany. Pak jsme soutěž projeli a udělali jsme druhé místo. Nebylo na co čekat! (smích) Tehdy se dřevěné lavice vyměnily za sedačky a postupně se sektor po sektoru zastřešil.
Záhada Stínadel: anonym 30 let posílá kritické koresponďáky. Je jich 298
Dostal klub s příchodem nového majitele potřebný impulz?
I pod sklárnou jsme měli stabilní zázemí, na Teplice dobré. Nebylo ovšem tolik prostředků na nákup posil. Teď k nám noví hráči přicházejí i na přestup. Myslím, že klub ožil. S panem Kratinou tolik do styku nepřijdeme, ale měli jsme možnost si popovídat. Fotbal má rád a je dobře, že je tady. Jsem přesvědčený, že to i dál půjde správným směrem.
Vrátí se tedy na Stínadla poháry i reprezentace?
Věřím v to. Poháry jsou delší téma, musíme se postupně zlepšovat. A když bude moderní stadion, nevidím důvod, proč by tady nemohla reprezentace zase hrát.
Je teď těžší se do Evropy dostat?
Česká liga se zkvalitnila. Všichni mají víc peněz, přicházejí hráči, kteří dřív do české ligy nechodili, je ohromný příliv cizinců. I naši kluci se prodávají za ceny, které dřív nebyly absolutně možné. Je to těžší. Když pominu Spartu, Slavii, Plzeň, tlačí se tam i Liberec, Jablonec a další. Většina do Evropy chce.
Teplická legenda: Věřím v postup na šampionát
Obstojí fotbalová reprezentace i ve finále baráže proti Dánsku a postoupí na mistrovství světa? Legenda Teplic Pavel Verbíř věří, že Češi si po 20 letech na světovém šampionátu zahrají. „Je to na jeden zápas, takže budou rozhodovat malé detaily. Ale věřím tomu, že na mistrovství nebudeme chybět,“ přeje si bývalý útočník.
V národním týmu odehrál 10 zápasů a dal dva góly, vrcholné akce ho míjely. Teď drží pěsti dalším vyslancům teplického fotbalu v reprezentaci. Proti Irsku, který český výběr po remíze 2:2 přetlačil až po penaltovém rozstřelu, dostřídal odchovanec klubu Štěpán Chaloupek, nyní už opora defenzivy Slavie. A za asistenta si nový český kouč Miroslav Koubek vybral Jana Rezka, jenž zastává stejnou pozici i v teplickém realizačním týmu.
„Chaly udělal v kariéře ohromný skok, což mu všichni přejeme. Pro Honzu Rezka je to odměna za to, jak pracuje. Tepličtí trenéři byli součástí reprezentace často, je dobře, že Honza na to navázal,“ těší Verbíře.
Třiačtyřicetiletý Rezek za reprezentaci naskočil do 19 zápasů a dal čtyři góly, zahrál si na EURU 2012, kde Češi postoupili do čtvrtfinále. „Jeho zkušenosti národnímu týmu pomůžou. Má na starosti standardky, to je jeho parketa.“
I jmenování veterána Koubka koučem reprezentace Verbíř bere jako dobrý krok. „Má obrovské renomé. Už ani nevěřil, že bude někde trénovat, a najednou jde bojovat s Českem o mistrovství světa. Klobouk dolů,“ smeká před čtyřiasedmdesátiletým bardem.
Úspěchu Čechů v baráži se podřídila i liga, která se netradičně zastavila na tři týdny. „Nikdy jsem to nezažil. Ale všichni víme, proč to je, a budeme držet reprezentaci palce,“ nestěžuje si Verbíř, nyní vedoucí týmu v Teplicích.
Do dlouhé pauzy si skláři zařadili páteční přípravný zápas se Zbrojovkou, aby se dobře nachystali na vrchol sezony. Prohráli 1:3, za hosty skóroval Auta. Do konce základní části zbývají čtyři kola, jedenácté Teplice jsou bod od elitní desítky, ale také pět bodů od baráže o záchranu.
Po přestávce je čeká dvojzápas s ligovými favority Plzní a Spartou. „Záchrana je prvořadý cíl, určitě bychom se chtěli vyhnout nepříjemné baráži. Máme kvalitní tým na to, abychom závěr ligy odehráli v klidu,“ je přesvědčen nejlepší střelec teplické historie.
Na Stínadlech odehrál 379 zápasů a dal 76 gólů, se skláři zažil 2. místo v lize i evropské poháry. I když teď mají Teplice jiné starosti, o jejich budoucnost strach nemá. „Pevně věřím, že na ligu se tady bude chodit ještě dlouho!“