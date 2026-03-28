Verbíř: Už ať se probudím v nové aréně! Dřív se měl kopírovat Astrid Park

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  7:40
Usnout a probudit se už na Stínadlech 2.0… I Pavel Verbíř, ikona teplického fotbalu a nejlepší prvoligový střelec sklářů v dějinách, hoří nedočkavostí. Opravený stadion v ročníku 1998/99 pokřtil salvou gólů a historickým stříbrem, u další, miliardové proměny bude jako klubový funkcionář.
Legenda fotbalových Teplic Pavel Verbíř slaví padesátiny.

Legenda fotbalových Teplic Pavel Verbíř slaví padesátiny. | foto: MAFRA

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...
Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...
Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...
Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...
„Pod novým majitelem panem Kratinou klub ožil,“ vnímá třiapadesátiletý vedoucí ligového týmu, který ve žluto-modrých barvách naskočil do 379 zápasů v nejvyšší soutěži a nasázel v nich 76 gólů. Čtyři přidal v evropských pohárech, v nichž by rád své mužstvo viděl zase.

Jste nadšený z toho, jak se teplický klub mění? Před rokem ho koupil miliardář Milan Kratina.
Jsem tady dlouho a jsem u všech změn, tyto vnímám jen pozitivně. Jsem rád, že to jde správným směrem. Všichni se těšíme, až budeme v novém. Ještě to nějaký čas potrvá, ale hrozně se těším. Zvlášť když jsem viděl vizualizaci. Všichni si přejeme, aby se stadion povedl tak, jak je naplánovaný.

Stínadla se poprvé uzavřou. Pamatujete, jaké byly s malou tribunou plány dříve?
Vím, že za dob pana Hrdličky, zachránce teplického fotbalu, se schylovalo k tomu, že se malá tribuna dostaví. Měli jsme kopírovat Astrid Park, tedy stadion belgického Anderlechtu Brusel. Měly tam být skyboxy a podobně. Pak se od toho upustilo. Teď to dostane šmrnc.

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Nelitujete, že fanoušci přijdou o výhled na Krušné hory?
Kdepak, mně to nebude vadit, uzavřený stadion je víc.

A nelitujete ani, že si na něm nezahrajete v ostrém zápase? Hotovo by mohlo být kolem roku 2030.
A jak! Aréna se líbí nejen mně, ale všem, s kým se bavím. S lidmi od fotbalu, s fanoušky. Všichni to kvitovali. Chtěl bych se už probudit, aby to bylo celé hotové.

Nebojíte se jako vedoucí týmu komplikací při stavbě?
Toho jediného trochu ano. Říká se, že někdy je lepší stavět od základů než rekonstruovat. A navíc ještě takový kolos. Jsem sám zvědavý, bude to za pochodu, po etapách. Zase je lepší, že budeme hrát celou dobu doma a nemusíme do azylu. Věřím, že to přežijeme.

Zůstane sektor Pavla Verbíře?
Vidíte, to nevím, nikoho jsem se neptal. Snad ano!

Jak se změní atmosféra?
Známe Stínadla. Když přijdou čtyři tisíce lidí, rozprsknou se. Vždycky jsem tvrdil, že až tak šest sedm tisíc fanoušků je dobrých k tomu, abychom hráli v domácím prostředí. I když teď nám atmosféru dělá skvělý kotel. Zažil jsem tady několikrát vyprodáno. Teď bude kapacita snížená na 14 tisíc, lidé budou k hřišti blíž, bude to fotbalovější. Bude to pravý domácí kotel.

Co přinesl nový majitel Milan Kratina?
Jsou si dost podobní s panem Hrdličkou ve vizi, že nejdřív zázemí, pak sportovní úspěch. Pan Hrdlička šel postupnými kroky, nejdřív se dokončila rekonstrukce stadionu v roce 1999, pak jsme šli do pohárové Evropy. Budeme věřit, že teď se taky dodělá stadion a pak se postupnými kroky do Evropy podíváme. Ale to ještě o hodně předbíhám, prvořadé je tréninkové centrum mládeže v Modlanech plus fotbalový stadion na Stínadlech.

A tehdy jste ligovým stříbrem nepředběhli dobu?
My tehdejší sezonu už na opraveném stadionu začínali. Otevření se nám moc nepovedlo, prohráli jsme 1:3 s Blšany. Pak jsme soutěž projeli a udělali jsme druhé místo. Nebylo na co čekat! (smích) Tehdy se dřevěné lavice vyměnily za sedačky a postupně se sektor po sektoru zastřešil.

Záhada Stínadel: anonym 30 let posílá kritické koresponďáky. Je jich 298

Dostal klub s příchodem nového majitele potřebný impulz?
I pod sklárnou jsme měli stabilní zázemí, na Teplice dobré. Nebylo ovšem tolik prostředků na nákup posil. Teď k nám noví hráči přicházejí i na přestup. Myslím, že klub ožil. S panem Kratinou tolik do styku nepřijdeme, ale měli jsme možnost si popovídat. Fotbal má rád a je dobře, že je tady. Jsem přesvědčený, že to i dál půjde správným směrem.

Vrátí se tedy na Stínadla poháry i reprezentace?
Věřím v to. Poháry jsou delší téma, musíme se postupně zlepšovat. A když bude moderní stadion, nevidím důvod, proč by tady nemohla reprezentace zase hrát.

Je teď těžší se do Evropy dostat?
Česká liga se zkvalitnila. Všichni mají víc peněz, přicházejí hráči, kteří dřív do české ligy nechodili, je ohromný příliv cizinců. I naši kluci se prodávají za ceny, které dřív nebyly absolutně možné. Je to těžší. Když pominu Spartu, Slavii, Plzeň, tlačí se tam i Liberec, Jablonec a další. Většina do Evropy chce.

Teplická legenda: Věřím v postup na šampionát

Obstojí fotbalová reprezentace i ve finále baráže proti Dánsku a postoupí na mistrovství světa? Legenda Teplic Pavel Verbíř věří, že Češi si po 20 letech na světovém šampionátu zahrají. „Je to na jeden zápas, takže budou rozhodovat malé detaily. Ale věřím tomu, že na mistrovství nebudeme chybět,“ přeje si bývalý útočník.

Česká reprezentace na teplických Stínadlech porazila v kvalifikaci o Euro 1996 Maltu 6:0, divákům děkují Kuka, Verbíř, Němec, Suchopárek, Frýdek a Kubík.

V národním týmu odehrál 10 zápasů a dal dva góly, vrcholné akce ho míjely. Teď drží pěsti dalším vyslancům teplického fotbalu v reprezentaci. Proti Irsku, který český výběr po remíze 2:2 přetlačil až po penaltovém rozstřelu, dostřídal odchovanec klubu Štěpán Chaloupek, nyní už opora defenzivy Slavie. A za asistenta si nový český kouč Miroslav Koubek vybral Jana Rezka, jenž zastává stejnou pozici i v teplickém realizačním týmu.

„Chaly udělal v kariéře ohromný skok, což mu všichni přejeme. Pro Honzu Rezka je to odměna za to, jak pracuje. Tepličtí trenéři byli součástí reprezentace často, je dobře, že Honza na to navázal,“ těší Verbíře.

Třiačtyřicetiletý Rezek za reprezentaci naskočil do 19 zápasů a dal čtyři góly, zahrál si na EURU 2012, kde Češi postoupili do čtvrtfinále. „Jeho zkušenosti národnímu týmu pomůžou. Má na starosti standardky, to je jeho parketa.“

I jmenování veterána Koubka koučem reprezentace Verbíř bere jako dobrý krok. „Má obrovské renomé. Už ani nevěřil, že bude někde trénovat, a najednou jde bojovat s Českem o mistrovství světa. Klobouk dolů,“ smeká před čtyřiasedmdesátiletým bardem.

Úspěchu Čechů v baráži se podřídila i liga, která se netradičně zastavila na tři týdny. „Nikdy jsem to nezažil. Ale všichni víme, proč to je, a budeme držet reprezentaci palce,“ nestěžuje si Verbíř, nyní vedoucí týmu v Teplicích.

Do dlouhé pauzy si skláři zařadili páteční přípravný zápas se Zbrojovkou, aby se dobře nachystali na vrchol sezony. Prohráli 1:3, za hosty skóroval Auta. Do konce základní části zbývají čtyři kola, jedenácté Teplice jsou bod od elitní desítky, ale také pět bodů od baráže o záchranu.

Po přestávce je čeká dvojzápas s ligovými favority Plzní a Spartou. „Záchrana je prvořadý cíl, určitě bychom se chtěli vyhnout nepříjemné baráži. Máme kvalitní tým na to, abychom závěr ligy odehráli v klidu,“ je přesvědčen nejlepší střelec teplické historie.

Na Stínadlech odehrál 379 zápasů a dal 76 gólů, se skláři zažil 2. místo v lize i evropské poháry. I když teď mají Teplice jiné starosti, o jejich budoucnost strach nemá. „Pevně věřím, že na ligu se tady bude chodit ještě dlouho!“

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 26 16 6 4 54:30 54
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 26 14 6 6 47:31 48
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 26 11 7 8 28:25 40
6. FC Slovan LiberecLiberec 26 10 9 7 38:25 39
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 26 10 3 13 38:44 33
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 26 6 10 10 25:31 28
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 26 7 6 13 20:32 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 26 5 8 13 22:36 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?

Pavel Šulc s partnerkou Natali na vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Na zádech má desítku, na hlavě rockerský rozcuch a u nohou skoro celý Lyon. A teď už i fotbalové Česko. „Je skvělé vidět své jméno mezi takovými osobnostmi českého fotbalu,“ prohlížel si nablýskané...

Verbíř: Už ať se probudím v nové aréně! Dřív se měl kopírovat Astrid Park

Legenda fotbalových Teplic Pavel Verbíř slaví padesátiny.

Usnout a probudit se už na Stínadlech 2.0… I Pavel Verbíř, ikona teplického fotbalu a nejlepší prvoligový střelec sklářů v dějinách, hoří nedočkavostí. Opravený stadion v ročníku 1998/99 pokřtil...

28. března 2026  7:40

Zemřela talentovaná hráčka Mladé Boleslavi, liga žen začne minutou ticha

Nicol Valentová, mladá fotbalistka Mladé Boleslavi, zemřela nečekaně v pouhých...

V české fotbalové lize žen začíná tento víkend nadstavbová část. Čtyři týmy čeká Skupina o titul, zbylé čtyři o záchranu. Utkání však tentokrát budou mít smutný úvod – minutou ticha se uctí památka...

28. března 2026  7:14

Podruhé v řadě bez gólu. Fotbalisté do 21 let uhráli se Skotskem v kvalifikaci ME bod

Útočník Matyáš Vojta (vpravo) během kvalifikačního zápasu české jedenadvacítky...

Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2027 remizovali 0:0 ve Skotsku. Oba týmy zůstávají v tabulce skupiny B na druhém a třetím místě se stejným bodovým ziskem,...

27. března 2026  22:16,  aktualizováno  23:02

Školní batůžky a černé pásky. Íránci připomněli oběti útoku na dívčí školu

Íránští fotbaloví reprezentanti se školními batůžky, kterými chtěli připomenout...

Íránští fotbaloví reprezentanti nastoupili k pátečnímu přípravnému utkání proti Nigérii s černými páskami na rukávech a se školními batůžky, kterými chtěli připomenout oběti útoku na dívčí školu v...

27. března 2026  18:55

Jak korupční kauzu vnímá Polsko? V klubu zjišťují, co se u nás děje, popisuje Přikryl

Tomáš Přikryl z Odry Opole se snaží zblokovat přihrávku ostravského záložníka...

Co se to tam u vás děje? Kdo jsou lidé podezřelí z ovlivňování fotbalových zápasů? I na takové dotazy musel tento týden odpovídat někdejší mládežnický reprezentant Tomáš Přikryl, jenž aktuálně působí...

27. března 2026  18:21

KOMENTÁŘ: Tohle srdce bije dál. I bez pásky. Může národní tým hrát bez Součka?

Tomáš Souček slaví se spoluhráči postup přes Irsko v dodatečné kvalifikace na...

V silných prohlášeních se nevyžívá, není to jeho styl. Sám ví, že se nenarodil jako excelentní řečník. Ale ta věta měla ve čtvrtek večer silný nádech. „Můžou mi vzít pásku, ale nemůžou mi vzít...

27. března 2026

Příběh slovenského kolapsu. Tým zestárl a Calzonovi končí smlouva: Je čas na změny!

Zklamání slovenských reprezentantů v boji o mistrovství světa. Na snímku jsou...

Stoupl si před kamery a vysvětloval další nezdar. Nevděčná role, které si jako kapitán Sparty v posledních týdnech užil dost. Nejprve šok v domácím poháru s Boleslaví, pak ťafka v derby a vyřazení z...

27. března 2026  15:48

Nejlepší Krejčí, nejhorší Chorý. Čtenáři hodnotili výkon fotbalistů s Irskem přísně

Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí slaví vyrovnávací gól proti Irsku -...

Celkově by se čtvrteční zápas s Irskem podle čtenářské ankety iDNES.cz nevešel ani mezi tři nejlepší zápasy v kvalifikaci. Přesto byl pro české fotbalisty klíčovým v udržení šance na postup na...

27. března 2026  15:14

Dánské obavy z Čechů: Mají nejvyšší tým v Evropě, hrají hodně fyzický fotbal

Dánský kouč Brian Riemer během semifinále baráže proti Severní Makedonii.

Trenér dánských fotbalistů Brian Riemer krátce před čtvrteční půlnocí zodpověděl na tiskové konferenci poslední dotaz novinářů, zvedl se od stolu a odcházel z pódia. Když v tom si na mobilu jednoho z...

27. března 2026  14:36

Drž se radši zubařiny! spílal irský reportér trenérovi. Toho porážka v Praze bolela

Trenér irských fotbalistů Heimir Hallgrímsson během utkání s Českem.

Ví se o něm, že díky svému nevšednímu přístupu dokázal tenhle bývalý zubař s islandským nároďákem zázračně postoupit na mistrovství světa. A v Irsku doufali, že by s nimi mohl zopakovat totéž. Jenže...

27. března 2026  12:02

Někteří z obviněných v sázkařské kauze měli způsobit škodu přes deset milionů

Policie eskortuje tři obviněné k vazebnímu zasedání na zlínském okresním soudu...

Škoda v korupční fotbalové kauze týkající se sázek na zmanipulované zápasy se mohla u některých obviněných vyšplhat přes deset milionů korun. Rozsah se u jednotlivých obviněných liší, řekl na dotaz...

27. března 2026  10:36,  aktualizováno  11:03

Přišel na penalty, pryč musel na nosítkách. Szmodics po střetu strávil noc v nemocnici

Závěr zápasů poznamenalo zranění irského hráče.

Pět minut před koncem prodloužení přišel jako pomoc do případného penaltového rozstřelu. Jenže hned chvíli poté narazil do ramene Štěpána Chaloupka a bezvládně sebou práskl o zem. Tma. K ležícímu...

27. března 2026  10:59

