Moře šancí, kapka gólů. Nedávám si to do hlavy, tvrdí muž pro Chelsea Radosta

Naposledy Karviné dal gól, zařídil svým únikem Fleišmanovo vyloučení a několik příležitostí ještě nevyužil. „Samozřejmě to zamrzí, ale šance ve fotbale přicházejí a stane se, že se nepromění. Poučím se pro příště,“ slíbil krajní záložník.
Aby nevznikla mýlka: čtyřiadvacetiletý hráč není odpadlík, ale naopak pevná součást základní sestavy prvoligových sklářů. A jeho výkony patří k tomu nejlepšímu, co Teplice momentálně nabízejí.
Vždyť i trenér Zdenko Frťala ho vychválil: „Důležité je, že dal gól a do šancí se dostává. Zakončení budeme pilovat pořád.“ A že v Radostovi gólový potenciál třímá, to potvrzuje Frťala bonmotem o tréninkové ostrostřelbě svého svěřence: „Dlouhodobě mu tvrdím, že kdybychom mu sestříhali tréninkové jednotky, tak hraje minimálně v Chelsea.“
Výčet jeho předností je dlouhý, fyzický fond, nasazení, souboje, tah na branku. A hlavně rychlost. Zakončovat ze sprintu není snadné.
„Zakládám si na tom, že je důležité to ofenzivní úsilí mít,“ vyprávěl pro klubový web. „Už to, že se dostávám do šancí, je odměnou, gól je pro hráče úplně nejvíc. Chci tím týmu pomoci, vytrvat v tom a věřím, že se to příště znovu povede.“
A ty promarněné tutovky? „Nedělám si z toho těžkou hlavu, hlavně že se zápas povedl výsledkově. Výkon musel fanoušky bavit. Budu se snažit šance proměňovat,“ zůstává optimistou hráč, který loni v létě prodloužil smlouvu do roku 2028.
Do ligy poprvé nakoukl teplický odchovanec už v 17 letech, devíti měsících a 26 dnech. Teď mu ve statistikách svítí: osm sezon, 117 startů, šest gólů, tři asistence.
„Rád útočím do otevřené obrany, zatápět soupeři náběhy po jeho ztrátě. Více mi vyhovují kombinující týmy, které hrají na riziko.“
Zatím se mu útočný apetit vyplácí, Frťala mu důvěřuje. „Asi jako každý chci odvést maximum a pracovat na sobě. Že jsem platným hráčem, je velká odměna. A když to vede k výsledkům, je to satisfakce za práci na hřišti i mimo ně. Vnímám nějaké zlepšení, jsem rád, že je to vidět,“ pochvaloval si bývalý mládežnický reprezentant svůj růst.
Ještě větší bude, až se zápasová produktivita teplického čísla 35 přiblíží té tréninkové. Další možnost, jak oprášit pověst potenciálního hráče anglické Chelsea, má v neděli v Mladé Boleslavi.