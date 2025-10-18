Chance Liga 2025/2026

Po faux pas zase hrdinou. Trmal čapl penaltu, děkoval manželce a drží Teplice

Petr Bílek
  20:16
Matouš Trmal znovu hrdinou. Když v srpnu jeho kiks na hřišti Slovácka obletěl republiku, nejradši by se zahrabal pod zem. Teď už zase drží Teplice, v sobotním zápase s Libercem chytil penaltu a nastartoval spoluhráče. Nebýt gólu na 1:1 v závěru, mohl by se i usmívat. „Cítím se dobře,“ vykládal hrdina sklářů.
Teplice, 18.10. 2025, FK Teplice - Slovan Liberec, utkání 12. kola 1. fotbalové...

Teplice, 18.10. 2025, FK Teplice - Slovan Liberec, utkání 12. kola 1. fotbalové ligy. Matouš Trmal slaví se spoluhráči chycenou penaltu. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Teplický obránce Vytis Audinis (vlevo) a Raimonds Krollis z Liberce
Teplický John Auta (vlevo) a Ange N’Guessan z Liberce
Teplický útočník Matyáš Kozák si kryje míč před Azizem Kayondem z Liberce.
Zranění tepličtí fotbalisté John Auta a Vytis Audinis
Zpátky do minulosti.

V srpnu na Slovácku chyboval, když si lehký míč hrudí ztlumil, ale mezi nohama mu propadl za čáru. Ze zoufalství se zakousl do svého dresu a pak na něj křičely titulky jako Nejhorší chyba brankáře v české lize, Neuvěřitelná minela, Kuriózní gól roku, Trmalova šílenost. Skláři i kvůli tomu rupli 1:2 a jen to demonstrovalo jejich nepohodu na startu sezony.

„Od Slovácka uplynula nějaká doba, mentálně to nebylo ideální. Od té doby jsem ušel kus cesty, zase mě to posílilo,“ přiznala nejdražší posila Teplic poslední éry, po jarním hostování vykoupená z Mladé Boleslavi.

Zpátky do současnosti.

Posílený Trmal v úvodu zápasu s Libercem skáče po své pravé ruce a vyráží pokutový kop Michala Hlavatého. Teplice to nabudilo, z penalty se naopak do vedení dostaly ony, nakonec v 89. minutě srovnal Soliu.

„Valilo se to na nás celý druhý poločas, přežili jsme toho dost, pak dostaneme laciný gól do prázdné branky,“ lamentoval Trmal. „Zklamání.“

Když vyrazil penaltu, byl v sedmém nebi. „Asi nějaká intuice. S Míšou Hlavatým se známe, viděl jsem nějaké jeho penalty včetně té z Mladé Boleslavi. Snažil jsem se na něj počkat, abych ho dostal do pravé strany, kam to tehdy kopal, a on to tam kopl zase. Přečetl jsem to,“ vykreslil, jak udržel bezbrankový stav.

Teplice - Liberec 1:1, domácí sahali po výhře, chvíli před koncem ale srovnal Soliu

Trmalův protějšek Tomáš Koubek už proti penaltovému exekutorovi Michalu Bílkovi neuspěl. Míč uklidil k druhé tyči než Hlavatý. „Gólman čekal do poslední chvíle, myslel si, že bude střílet doprostřed. Míša Bílek proměnil penaltu už na Baníku, teď ji kopl na druhou stranu,“ okomentoval zásah spoluhráče Trmal.

Nakonec to nestačilo, Liberec se protlačil k bodu. A brankáře sklářů mrzelo, že se po vedoucím gólu jeho tým jen bránil. „Naši ofenzivní hráči neudrželi žádný balon. Mají to taky těžké, ale štve mě, že míče Liberci darujeme zpátky,“ vyčítal Trmal. „Pro defenzivu je těžké, když se 45 minut bráníte a nemůžete si odpočinout.“

Premiéra dokumentu o FK Teplice U nás na Stínadlech. Herečka Anastasia Trmal při premiéře, vpravo manžel a brankář Teplic Matouš Trmal

Tým trenéra Zdenka Frťaly se nadechl k sérii pěti zápasů bez porážky. „Což zní hezky, ale jsou v tom čtyři remízy, ve finále sedm bodů. Zase lepší než nic…,“ hlesla brankářská jednička. „Mrzí mě, že hlavně doma nevyhráváme. Když jsem tady na jaře začínal, doma jsme sbírali po třech bodech a hodně nám to pomáhalo. Teď se nám na Stínadlech nedaří, snad už to zlomíme. Už kvůli výborným fanouškům, kteří nás pořád ženou.“

Právě Trmala označil trenér Frťala za jednoho ze strůjců pozvolného vzestupu. „Základem je, že Trmy je po nepovedeném úvodu náš styčný hráč, dostal se do formy. V návaznosti na to nám začala fungovat obrana,“ našel kouč spojité nádoby.

Trmalův srpnový kiks proti Slovácku:

Pro mužstvo, které se často spíš brání a není až tolik nebezpečné, je brankář klíčovým mužem. „To je úkol gólmana, za mnou už nikdo nestojí a nepomůže mi. Trénuji s mentálním koučem, snažím se využívat i tyto služby, doma mám fantastickou manželku, která mi pomáhá, rodina taky,“ jmenoval herečku Anastasii Trmal. „Měl bych být zkušený, aby abych tým držel a pomáhal mu.“

S Kozičkou máš utrum! Přestup Trmala do Teplic „povolila“ jeho žena-herečka

Naposledy pomohl skvěle, teď se ještě propracovat k výhrám.

„Na tréninku to vypadá hezky, ale zápas je úplně jiný sport. Musíme pracovat v hlavách, abychom byli sebevědomí a dostávali se do šancí. Když už je máme, zase je neproměníme. Liga je sice dlouhá, utíká to ale strašně rychle a potřebujeme sbírat body.“

K jednomu Trmal pomohl v sobotu zneškodněnou penaltou.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
2. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. FC ZlínZlín 12 5 4 3 14:12 19
7. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
8. MFK KarvináKarviná 12 5 1 6 18:17 16
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 3 4 9:11 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 12 2 4 6 13:19 10
13. FK PardubicePardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 2 3 6 16:26 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
16. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
