Stačí zařvat a hned se píská. Ukňourané, vyčítal Frťala po remíze v Liberci

Sudí Volek většinu karet rozdal hned v první půli. „Ať si každý udělá obrázek sám. Asi to pan rozhodčí chtěl uklidnit. Nevím, jestli ve druhém poločase vůbec nějaká karta byla, tak to asi splnilo účel. Bylo tam hodně emocí, šlo i o to, aby se někdo nenechal unést atmosférou utkání, které mělo dobrou šťávu.“
Skláři popáté v řadě v lize nevyhráli, ovšem počtvrté bodovali. K vítězství měli hodně blízko, přišli o něj až dvě minuty před koncem, když penaltu za faul Fullyho proměnil Rus. „Liberecké střely létaly docela nad bránu, tak jsem v koutku duše věřil. Nebo že třeba podklouzne. Ale bylo vidět, že se na tu penaltu soustředil. Jsme smutní, ale bod bereme,“ neohrnoval nos trenér.
Rus se nikoho neptal a šel střílet. Kluci mi věřili, říká po první ligové brance
I proto, že Teplice měly problémy poskládat sestavu, v novém složení nastoupila stoperská dvojice. Vykartovaného Halinského a zraněného Večerku nahradilo duo Jakubko – Fully. Defenzivní záložník Michal Bílek se přesunul na kraj obrany.
„Oba stopeři sehráli dobré utkání, Michala jsme chtěli využít vpravo, aby tam byla větší konstruktivita a nějaké centry ze strany. A hlavně v první půli ty úkoly plnil, vypracovali jsme si dvě tři šance.“
Skóroval ale až střídající Pavel Svatek ve druhém poločase. „Každý trénink jsem mu říkal, že bude odměněný. Gól je pro něj určitě povzbuzující,“ řekl Frťala o útočníkovi, jehož na dlouhé měsíce vyřadila ze hry vážná zranění. Proti Liberci se dočkal premiérové ligové trefy, naopak na nule dál zůstává zimní posila Teplic Tomáš Zlatohlávek. Do základní sestavy se vrátil po jednozápasové pauze, kdy pykal za čtyři žluté karty. „Na gól čeká určitě i sám, ale dře pro tým na sto procent. I jeho ta odměna brzy čeká,“ nepochybuje Frťala.
Liberec - Teplice 1:1, Fully zavinil penaltu a nedohrál, domácím pak trefil bod Rus
V dlouhé reprezentační přestávce budou skláři doléčovat zdravotní šrámy. Na marodce jsou obránci Danihel, Večerka, Takács či záložník Kodeš.
„Patří to k fotbalu. I proto jsem rád za kluky, že v Liberci dokázali nahradit vykartované nebo zraněné hráče. I když třeba Kuba Jakubko nebo Emmanuel Fully neměli takovou vytíženost, zápas zvládli,“ ocenil trenér. „Chtěl jsem po nich, aby neměli obavy a strach, o tom jsme se celý týden bavili. Vždy je co zlepšovat, ale dnes nemůžu nikomu vytknout nějakou chybu, která by ovlivnila výsledek.“
V tabulce jsou Teplice jedenácté, bod za desátými Pardubicemi. Po pauze je čeká dvojzápas s ligovými favority – nejprve bitva v Plzni, pak doma vyzvou Spartu.
Svatkův svátek. Po třech operacích první gól v lize
Sváteční den Pavla Svatka. Tři operace v Teplicích ho nezlomily, po roce a půl útrap se konečně dočkal prvního gólu ve fotbalové lize. V neděli v Liberci zajistil remízu 1:1. „Beru to jako odměnu,“ zářil.
Vytáhlý, 193 cm vysoký útočník s čichem na góly se na Stínadlech hlásil v létě 2024, jenže přestupem z Táborska začalo jeho martyrium.
„Musel jsem na tři operace. Hned v srpnu 24 jsem si zlomil na tréninku zánártní malíkovou kůstku,“ líčil. „Když jsem se po třech měsících skoro vrátil na zápas, stalo se mi to samé zase na pravé noze. Loni v létě jsem se zapojil do přípravy, ale noha pobolívala. Nebyly tři dny, co by mě nebolela.“
Rentgen objevil stejnou zlomeninu. Jak se nakonec ukázalo, únavovou. „Příčiny jsem hledal i v sobě. Neznám nikoho, komu by se to stalo třikrát po sobě. Snad už jsem si všechno prošel a budu jen zdravý. Byl to dlouhý příběh a běh na dlouhou trať. Náročné. Teď si užívám každou minutu na hřišti!“ těší ho. „Musím poděkovat všem – trenérům, spoluhráčům, realizačnímu týmu a hlavně rodině, protože bez nich bych tady nebyl.“
Operace, krůček k návratu, operace. Opakujícímu se vzorci je snad konec, už dva měsíce bolest necítí. Jen radost – v Liberci se prosadil střelou z hrany vápna, když mu míč spadl na záda. Gól v jubilejním desátém ligovém startu. „Chtěl jsem si předtím odstavit protihráče. Od zad se mi balon krásně odrazil do kroku, nechtěl jsem nic vymýšlet, prostě jsem to z otočky napálil,“ vykreslil, jak se trefil k tyči.
Pro sterilní teplický útok je jeho gól povzbuzením. I pro něj samotného. „Víme, jaký potenciál v něm je. Klobouk dolů, jak nepříjemná zranění zvládl,“ smekl kouč Zdenko Frťala. „Jsou hráči, kteří góly dávají v tréninku, ale ne v zápase, on je opačný případ. Je otázka času, kdy se dostane do základní sestavy a herní pohody.“ Pak už góly nemusí být pro Svatka sváteční záležitostí.