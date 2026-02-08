Nervózní Frťala „nachodil“ 10 tisíc kroků. Radosta? V tréninku má na Chelsea

„Po zápase mi píply hodinky a ukázalo mi to tuhle cifru. Možná to vypadalo, že jsem v klidu, ale asi to tak úplně nebylo,“ usmíval se Frťala po výhře 2:0, která z tribuny vypadala celkem pohodově.
Když Michal Bílek svou další parádně proměněnou standardkou otevřel skóre a faulující Fleišman ještě viděl červenou kartu, byl to pro Karvinou mat a skláři dohrávali zápas v klidu. Možná až zbytečně zataženě. „Někdo by mohl říct, že jsme mohli zvítězit i větším rozdílem, ale pro nás je každý bod důležitý,“ vysvětloval Frťala opatrnější hru v přesilovce. Teplice hlavně nechtěly zažít dlouhé čekání na výhru jako na startu minulé sezony. „Loni jsme na jaře uspěli až v pátém utkání, to jsme nechtěli opakovat.“
Vítězství nad Karvinou kouč bral i jako omluvu fanouškům za nepovedený výkon v Jablonci, kde skláři ani jednou nevystřelili na bránu. Však po něm také udělal čtyři změny v sestavě – vrátil se kapitán Bílek, šanci dostali Auta, Švanda i zimní ofenzivní posila Zlatohlávek.
|
Vyloučení, trestňák a gól po zásahu VAR. Dvojitý trest, štvalo Jarolíma
„Předvedl výborný výkon. Zlatan je od prvního dne hladový a chce dokázat sám sobě i fanouškům, proč jsme ho přivedli,“ chválil kouč útočníka, i když se střelecky neprosadil.
V peprné sázce o úklid tak zatím vede nad klubovým ředitelem Rudolfem Řepkou fanoušek David Scholz. Ten slíbil uklidit celý stadion, když dá Zlatohlávek za jaro aspoň dva góly. „Zlatanovi to hrozně přeju, jsem stoprocentně přesvědčený, že v té sázce zvítězí,“ nepochybuje Frťala.
Zatím oba jarní teplické góly zařídili záložníci, Bílek si připsal už sedmou trefu a je suverénně nejlepším střelcem týmu, vítězství stvrdil Matěj Radosta. A to ještě minimálně další dvě šance zahodil.
„Dlouhodobě tvrdím, že kdybychom sestříhali jeho tréninky, tak hraje minimálně v Chelsea,“ naráží trenér na Radostovu rozdílnou úspěšnost v koncovce v tréninku a v ostrém zápase. „Důležité je, že dal gól a do šancí se dostává. Jeho předností je hlavně rychlost, zakončení budeme dál pilovat.“
|
Teplice na misi v Nigérii překvapil evropský fotbal. A taky hřiště jako beton
Do základní sestavy se rychle zapracoval defenzivní záložník Petr Kodeš, přestože měl kvůli zranění docela dlouhou pauzu.
„Sám jsem překvapený, že zvládl v obou zápasech odehrát 90 minut. Měl jsem obavy, jestli vydrží, ale jeho pozice se každým tréninkem a zápasem upevňuje,“ chválí kouč odchovance, jenž se do Teplic vrátil po více než pětiletce v Hradci Králové. „Měl by naši hru řídit. Černé práce už udělal za kariéru dost, teď od něj čekám, že bude rozdílovým hráčem, když nám poteče do bot. Měl být takovým zklidňujícím faktorem.“
A možná pak i pochodující Frťala díky tomu ušetří pár kroků.