Teplický kouč Jarošík: Klíčové bude, aby nejužší kádr zůstal zdravý

Co máte s nohou?

Zánět na palci. Doufám, že se umoudří počasí a palec taky, abych si mohl místo žabek vzít už pořádné boty. Léčil jsem to deset dní. Naštěstí kluci z těch, co byli na soustředění v Turecku, jsou fit, to je pozitivní. Tedy až na záložníka Jukla. Přisedl si nohu po hrubém faulu, otočil si kotník, natáhl vazy. Bude mimo dva tři týdny. Zrovna důležitý hráč a on vypadne.

A další marodi?

Jen ti, co s námi neletěli. Shejbal opět laboruje, den před odjezdem řekl, že zase nemůže. Škoda. To je pořád dokola, přitom mít nějakou přípravu, byl by určitě dobrý hráč v české lize. Vždycky pomůže. Doléčuje se nám taky Fila.

3 body dělí ligové fotbalové Teplice od barážové pozice, ale taky od skupiny o titul

Překvapíte jako na podzim?

Klíčové bude, aby nejužší kádr zůstal zdravý. Jak nám vypadnou dva tři hráči, je těžké je nahrazovat. I ostatní se snaží, ale potřebují čas, skok z druhé nebo třetí ligy je velký. Jenže u nás je těžké dávat čas a prostor, když hrajeme každý zápas o všechno. Je složité, aby rostli, tlak je tady veliký. Třeba se ale někdo ukáže a bude naším pomocníkem.

Jaká byla zimní příprava?

Rychlá. Líbí se mi, že není dlouhá a natažená. Co si pamatuji, letos bylo v Turecku nejlepší počasí za posledních deset let. Měli jsme tam skvělé soupeře i terény, maximálně jsme to využívali.

Tým se moc nezměnil, vrátil se Radosta z Varnsdorfu a přišel Sy ze Slavie. Jste spokojen?

Já jsem hlavně rád, že nikdo neodešel. Ale to záleží i na nás, abychom hráli dobře, potom o kluky bude zájem. Těší mě, že zůstal střelec Gining a další opory.

Testovaní Hušek, Touré a Stankovski neuspěli. Proč?

Nenahrávalo jim, že je příprava krátká a není čas zkoušet. Mít osm přáteláků, dostali by větší prostor se prosadit. Kolikrát nezachytili ani tempo přípravy. Měli to těžké.

Chtěl jste výraznější posílení kádru, proč nevyšlo?

Moc jsme neposílili, protože není jednoduché sem někoho dostat, finanční stránka, postavení klubu a tak dále. Loni jsme kápli na Žáka, Muchu, Urbance, ale ne pokaždé takhle zadarmo někoho trefíte. Někteří vytipovaní nám i utekli, vložili se do toho taky konkurenti. Neobjevili jsme nic nového velikého.

Blízko máte v tabulce nahoru i dolů. Kam koukáte?

Neřeším to. Naše pozice je jiná než loni, kluci viděli, že se dá hrát s každým. Záleží na přístupu, jak to naladíme, jak budeme fit. Důležitá je kabina, která se vyměnila, je v ní dobré ovzduší, to dělá i výsledky.

Senegalský kanonýr Abdallah Gning na zahájení přípravy fotbalistů Teplic

Jaký jste si dal osobně cíl?

Nepřemýšlel jsem o něm. Když se vyhneme baráži, to bude krok dopředu. Bude to ale zamotané, tabulka je vyrovnaná. Třeba tým zespodu udělá brzy 10 bodů jako my loni v únoru. Musíme navázat na domácí zápasy a zlepšit se venku. Přivézt si nějaký bod, to dělá ten rozdíl.

A vylepšíte defenzivu?

V pěti zápasech jsme dostali hodně gólů, jinak byla defenziva průměrná. Nešly nám standardky. Věnovali jsme se jim teoreticky i prakticky, v přípravě jsme z nich neinkasovali. Je to o koncentraci, ale i výšce, ta nám chybí. Nemáme silné hráče, hlavičkáře, ale jiné typy. I tak standardky musíme bránit líp, nemůžeme dávat soupeři laciné góly.

Startujete v sobotu na půdě Bohemians. Jaký to je soupeř?

Viděli jsme Bohemku na soustředění. Nemá lepší kádr, ale proti nám daleko širší. U nás vyhrála nezaslouženě 1:0, budeme jí to chtít vrátit.