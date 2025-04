„Situace za mě jasná,“ řekl jablonecký kouč Luboš Kozel po nedělní výhře 1:0 na Stínadlech. „Mám stejný názor,“ přikývl jeho teplický protějšek Zdenko Frťala.

Chvíli po půlhodině hry pelášil jablonecký rychlonožka Jan Chramosta na branku domácích, gólman Matouš Trmal vyběhl za vápno. Když ho soupeř přeloboval, máchl rukama. Míč nezastavil, ale před brankovou čárou ho odpálil Ondřej Kričfaluši.

Po zásahu VAR se před Trmalovýma očima začervenalo. „Žádný průkazný záběr hru rukou neukázal, v tom případě se nemá vylučovat,“ zněly některé komentáře na sociálních sítích. Skutečně, zveřejněné záběry jistotu nedávaly, jenže aktéři nepochybovali.

„Já na záznam ani nekoukal, už v reálu jsem viděl, že brankář sáhl na míč nad hlavou, tím ho zpomalil a obránci ho stihli doběhnout. Spíš jsme chtěli, aby to bylo písknuté hned, čekalo se na VAR,“ přiblížil Kozel moment z 34. minuty.

Podobně mluvil tradiční teplický kat Chramosta. Tentokrát gól nedal, ale klíčový moment zařídil: „Nevěděl jsem, zda míč zasáhl rukou, ale neměl razanci, jakou jsem mu dal. Tušil jsem kontakt. A z reakcí brankáře i to, že bude červená karta.“

Než hlavní sudí Petr Hocek u videa definitivně rozhodl, domácí skláři už řešili, jakého hráče z pole stáhnou, aby mohli nasadit náhradního brankáře Richarda Ludhu.

Teplický trenér Zdenko Frťala

Přesilovka byla klíčová, v nastavení prvního poločasu nenápadnou střelou pod břevno a svým jubilejním 20. gólem v české lize rozhodl Gambijec Lamin Jawo. I v tomto případě byl v akci VAR. „Prý se kontroloval ofsajd,“ slyšel Kozel. Jawovo jméno skloňovali i diskutéři ohledně žluté karty po šlapáku na Jásira, někteří volali po vyloučení.

Teplická obrana bez zraněných stoperů Halinského a Večerky nezachytávala výpady Jablonce. „Oni dva naší defenzivu změnili. Mysleli jsme si, že je nahradíme, ale celkově neměla naše hra parametry na úspěch, byli jsme zranitelní,“ želel Frťala.

Teplický útočník Mohamed Jásir se snaží dostat k míči přes Daniela Součka z Jablonce.

Dlouhé míče na defenzivní čtyřku sklářů platily. „Už na podzim, kdy hrál teplický Kričfaluši taky na stoperu, jsme dali gól z náběhu za obranu. Cíl byl hrát stejně,“ objasnil Kozel.

Ve středu Teplice čeká pohár na Spartě, v neděli liga v Českých Budějovicích. „Budeme věřit, že aspoň jeden z marodů, tedy Hali s Véčou, bude do neděle fit. Není předpoklad, že by zasáhli do poháru,“ prozradil Frťala. Stopku na dlouho má Harušťák, reprezentant do 21 let si přetrhl přední zkřížený vaz v koleni.