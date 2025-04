Liga na (teplickém) pískovišti. Hřiště bylo možná horší než naše, hlásil Chramosta

„Bohužel teď je období takové, že na severu hřiště nejsou ideální,“ zastal se soupeře jablonecký trenér Luboš Kozel; v jeho městě nad Nisou jsou podmínky ještě drsnější.

„Když jsme na trávník přišli, říkali jsme si, že na naše hřiště si po zimě stěžujeme, ale tady bylo možná ještě horší. Prostor pro kombinaci nebyl, šlo spíš o boj,“ vykreslil hostující útočník Jan Chramosta.

Teplice mívaly s trávníkem v minulosti potíže. V létě 2020 ho po 18 letech rekonstruovaly včetně podloží za sedm milionů korun, protože v předešlém ligovému ročníku kvůli němu dostaly pokutu 80 tisíc korun. Dvakrát se totiž odkládal zápas s Libercem, neboť hřiště připomínalo oraniště. Už za rok však museli renovovat znovu, trávník dostatečně nezakořenil.

Teď jsou stesky zpátky.

„Musím se zastat našich trávníkářů, snaží se s tím dělat maximum. Ale samozřejmě nikoho netěší, v jakém je hřiště stavu, zvlášť když žijeme v 21. století,“ přiznal teplický trenér Zdenko Frťala. „Vymlouvat se na něj není důvod. Když umíš hrát fotbal, umíš ho hrát i na jiných terénech, které jsme my zažili před X lety.“

Sporťák @SportakCZ Pohled na stav části hřiště na Stínadlech během dnešního zápasu Teplic s Jabloncem. 😬 https://t.co/EBQTwIggXA oblíbit odpovědět

Frťala coby hráč, s Teplicemi vicemistr ligy, pamatuje divoké devadesátky. Trávníky leckdy připomínaly brambořiště, na kterém by se mohly pořádat bahenní souboje. Nyní to až do retro vzhledu nedošlo, odumřelé části zeleného pažitu zaplnil písek.

„Chybí tomu lampy, které by mohly trávník vyživovat celou zimu. Pak by vypadal jinak. Ale ty mají jen na Spartě a Slavii,“ zmínil marketingový šéf klubu Martin Kovařík moderní osvětlovací technologie pro údržbu trávníků, které nejsou za hubičku. Teplická Stínadla jsou z jedné strany kvůli menší tribuně otevřená s výhledem na Krušné hory, což zřejmě také způsobuje nevhodné mikroklima.

Jablonec složitému terénu přizpůsobil hru. Stejně tak projevu domácích. „Uvažovali jsme nad tím i z hlediska taktiky. Kombinovat jsme na tomto hřišti na vlastní půlce moc nechtěli, spíš se rychle dostávat do útoku a za obranu,“ objasnil Kozel.

Jablonecký Daniel Souček (vlevo) zasahuje před Albertem Labíkem z Teplic.

A vyšlo to dokonale, po jednom záběhu za defenzivní linii frnknul Chramosta a lobem donutil brankáře Matouše Trmala zahrát rukou mimo vápno. Jeho vyloučení bylo klíčové, hosté přesilovku využili.

I Frťala stav hrací plochy vzal v potaz při zápasovém plánu: „Na jedné půlce to bylo ještě o něco horší, tam jsme nechtěli vymýšlet nějaké rozehrávky při výstavbě útoku. Ale soupeř měl stejné hřiště a na něm ukázal kvalitu. My nebyli hladoví ani agresivní, nedali jsme si dvě tři přihrávky za sebou.“

Lopota na neprémiovém hřišti je větší než na hebkém trávníku, kde míč ladně klouže. „Nehraje se na tom dobře, ale my na tom hrát musíme. A získávat body. Podmínky jsou pro oba stejné,“ nehledal alibi ani teplický obránce Ondřej Kričfaluši.

Za necelé dva týdny skláři nastoupí v závěrečném kole základní části naposledy doma, hostí Hradec Králové. Vzpamatují se oni i jejich trávník?