Kytarista Váňa z Kabátů o teplické hymně: Inspirace? Anglické chorály

„Hymna má být důstojná, ne tvrdá a nabuzovat,“ míní kytarista a skladatel Ota Váňa, jehož syn Lukáš nově působí v teplickém béčku. S tátou se tak na stadionu potkává, Kabáti tam mají zkušebnu.

Jste spokojení, jak tepličtí fanoušci novou hymnu vzali?

Jsme. Hlavně kotel ji přijal, mladí lidé. Toho jsme se trošku báli, aby ji znali, vždyť ta hymna je stará přes padesát let. My ji jenom aranžovali, nazpívali, ale ne sami, to by nebylo férové říct, že jenom Kabáti. Byl tam i Kamil Střihavka a spousta muzikantů, kteří fandí žlutomodrým. Kdo slova nezná, tak se je doučí, ze starší generace je znají všichni.

Určitě?

Chodím v Teplicích třicet let na fotbal a pořád poslouchám: Kdy už uděláte Nad Bouřňákem? No tak jsme udělali Nad Bouřňákem.

FK Teplice - Sparta Praha, 2.kolo 1. fotbalové ligy. Kabáti představili novou hymnu Teplic.

Sám ji pamatujete ze stadionu?

Jasně, co žiju a co od dětství chodím na fotbal, vždycky se tady zpívalo Nad Bouřňákem. Teď je skvělá situace v teplickém klubu, protože jsou tu srdcaři. Jeden z hlavních důvodů, proč jsme hymnu udělali, byla i osoba Zdenka Frťaly. On je náš kamarád a vážíme si ho jak lidsky, tak trenérsky. Je skvělý trenér! Buďme rádi, že ho tady máme. Myslím si, že zrovna on je symbolem toho, že celý klub se spojil a vytvořil jednu rodinu. Vždyť i kotle fanoušků se sloučily. Lidi na fotbal chodí, už v minulé sezoně se návštěvy zvedly. A podle mě je nová hymna jenom jeden střípek do mozaiky toho, jak teplický klub v současnosti skvěle pracuje.

Nechtěli jste zbrusu novou hymnu, kterou si složíte celou?

Nejhorší jsou hymny vyrobené takzvaně na zakázku. My ji udělali nezištně, to je dárek kapely pro fotbalový klub, kterému všichni fandíme. Nakonec jsme z Teplic, že. Nejblbější je dělat nějaký Hej hej hej, góla dej. Takových hymen je moc, většinou se nechytnou a vyšumí. Nad Bouřňákem se udělala z úcty k tradici klubu, protože se zpívala už na Drožďárně, když ještě Stínadla ani nestála. Překvapilo mě, když do studia přišli zpívat legendy Přemysl Bičovský a Jaroslav Melichar a normálně znali první sloku.

Vaše hymna má sloky dvě.

Druhou přepsal Milan Špalek, protože druhých a třetích slok bylo strašné množství. Na internetu se o tom rozjela velká diskuse. Některé sloky byly i sprosté, to jsme nechtěli. Hymna musí mít úroveň a být důstojná. A to si myslím, že je.

Když jste prezentovali hymnu poprvé na zaplněném stadionu před zápasem se Spartou, fanoušci hostů do ní nedůstojně skandovali. Vadilo vám to?

Je to jedno, to k tomu patří, to je fotbal. S tím člověk i počítá. Když jsme se bavili s vedením klubu, chtěli jsme hymnu představit před zápasem se Spartou nebo Slavií. Los vyšel úžasně, je léto, přijela Sparta. Tušili jsme, že sparťani budou řvát, vždyť podporují svůj klub, bylo jich víc, i jejich tvrdé jádro dorazilo. Ale to mi vůbec nevadí. Líbilo se mi, že tepličtí fanoušci tleskali, že kotel zpíval.

Brali jste si vzor v Anglii? Třeba ze slavného liverpoolského chorálu You’ll Never Walk Alone?

Udělali jsme to jako mužskej chorál. V žádném fotbalovém nezpívají ženy ani děti. Hymna nemá tým nabuzovat, být nějak tvrdá. Tým už má být nabuzený z kabiny. Hymna má být důstojná, s úctou ke klubu, k jeho dějinám. Klub, to je historie, tradice, legendy, fanoušci, stadion. Je to mozaika všeho a hymna je jen jedna z těch věcí, která do toho celého zapadá. Melodie je starý anglický tradicionál. My jsme chtěli udělat úplně jednoduše chorál, přesně po vzoru anglických hymen. Když si poslechnete anglické hymny, jsou to většinou právě chorály.

Vy jste fanouškem Teplic odjakživa. Budete teď ještě větším, když za rezervu hraje váš syn, který přišel ze Sparty?

Je tady na roční hostování, což je pro mě nádhera a paráda, já jsem celý život žlutomodrej. Žiju napůl v Praze a v Teplicích.

Hymna FK Teplice 1. sloka: Nad Bouřňákem zakroužilo hejno ptáků (2x) / nebyli to žádní ptáci, byli to jen žlutomodrý Tepličáci (2x) 2. sloka: Hrajte hoši od srdce a buďte slušný (2x) / jestli znova vyhrajeme, i ty naše hory nebudou tak krušný Zdenko Frťala, trenér Teplic: „Já se o teplické hymně bavil s vedením klubu už před 13 lety jako asistent Jiřího Plíška. Vím, jak dlouho se tento příběh odvíjel. Máme čest, že nám ji nazpívali kluci z Kabatů a další zpěváci. Věřím, že se hymna chytne, premiéru měla v nádherné atmosféře.“

Prosadí se tu?

Je mu teprve devatenáct a šance v Teplicích si nesmírně váží. Myslím, že rezervy prvoligových klubů jsou pro mladé kluky na rozjezd kariéry ideál. Samozřejmě chci, aby k tomu i studoval, protože to sice je náročné, ale u fotbalu studovat lze. Kluci, kteří nechtějí studovat, i když na to mají, a věnují se jen fotbalu, dělají chybu. Lukáš letos odmaturoval, v říjnu začne dělat vysokou školu se zaměřením na sportovní management. Chtěl by u sportu zůstat.

A proč nezůstal ve Spartě?

Do jejího béčka se nedostane skoro nikdo z devatenáctky. Je tam přetlak, v kádru jsou i cizinci, chlapi z áčka na rozehrání. Tohle je teď pro něj ideální.

Zazní vaše teplická hymna i koncertech Kabátů?

To ne, tohle je písnička klubu. My mu ji předali, ať si s ní dělá, co chce. Pro nás to byla čest.

Sníte o tom, že se Teplice někdy vrátí do pohárové Evropy?

Nejen o tom. I titul chci zažít!