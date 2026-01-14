Dobří kapitáni se vracejí. Hradec a Teplice si mění Trubače s Kodešem

„Při vyjednávání o nové smlouvě s Danem jsme udělali maximum. Zároveň ale respektujeme jeho touhu po změně prostředí a s tím spojené rozhodnutí nepokračovat v Teplicích,“ osvětlil sportovní ředitel fotbalových sklářů Štěpán Vachoušek.
Osmadvacetiletý Trubač v nejvyšší soutěži odkopal 11 sezon a 272 zápasů, většinu v Teplicích, ovšem první ligové zkušenosti sbíral právě v hradeckém dresu. Doma podepsal víceletou smlouvu.
„K hradeckému klubu má velký vztah – je jeho odchovancem, s týmem zažil postup do nejvyšší soutěže. V posledních letech dokazoval své kvality v Teplicích, byl dokonce jejich kapitánem. Pevně věříme, že pro klub bude posilou,“ uvedl na klubovém webu Petr Pojezný, sportovní ředitel Votroků.
Milovník hokeje a ofenzivní záložník Trubač, autor 24 ligových gólů, poděkoval Teplicím za krásných devět let. „Byla to obrovská jízda, zažil jsem tady krásné momenty, krásné chvilky. A doufám, že ještě někdy v budoucnu se uvidíme,“ vzkázal rodák z Opočna v rozlučkovém videu.
O rok starší defenzivní štít Kodeš trasu Teplice – Hradec Králové absolvoval v roce 2020, teď se vydal na zpáteční cestu. A taky do mateřského klubu. „Během působení v Hradci se vypracoval ve velkou osobnost. Věříme, že bude posilou nejen na hřišti, ale také v kabině,“ slibuje si ředitel teplického klubu Rudolf Řepka.
Jeho protějšek Pojezný vysvětluje Kodešův odchod: „V poslední době u nás i vinou zranění neměl takové herní vytížení, sám navíc projevil zájem o to, aby se mohl vrátit do Teplic.“
I Kodeš sbíral ligové starty výhradně v klubech, které se rošády účastní. Napočítal jich 181 během deseti sezon, dal tři góly.
Teď se dobří odchovanci a kapitáni vracejí.
Kodeš: Udělal jsem pokrok jako hráč i člověk
„Byl jsem pryč dlouhou dobu, takže jsem natěšený na město, ve kterém jsem vyrůstal, a také na klub, ve kterém jsem toho spoustu prožil. Bylo to rychlé, spojilo se více důvodů, proč se vracím. Jsem hlavně rád, že tu mohu být. Nabral jsem hodně zkušeností, pomohl mi v tom Hradec, kde jsem pravidelně hrál. Doufám, že jsem za tu dobu udělal pokrok jako hráč i člověk. V tomto mi to angažmá pomohlo. Hodně jsem hrál, stal jsem se důležitou součástí kabiny. To všechno mi hodně dalo.
Shodou okolností si mě před těmi více než pěti lety vyhlédl v Teplicích Zdenko Frťala, který tehdy trénoval Hradec. V tom to je to takový comeback. Než šel jsem do Hradce, tak jsem ho neznal. A netušil jsem, co od něj čekat. Ten rok ve druhé lize s ním mi hodně dal a vím, co po hráčích vyžaduje. Zatím netuším, jakou roli čeká ode mě, ale jsem takový typ, že půjdu tam, kam mi trenér řekne. V tom nebude problém.
Ze spoluhráčů se těším na Krejdu (Krejčího), sedli jsme si spolu v Hradci. Také na Bílčuse (Bílka) nebo Laca Takácse, se kterým jsem prošel celý dorost. Zdravotně jsem už v pořádku, po operaci kolena jsem nemohl hrát, takže mám velkou motivaci. V posledních měsících jsem už dotrénovával, dostal jsem se i na lavičku. Doháněl jsem kondiční manko a věřím, že na start sezony budu připravený.“
Trubač: Největší radost měl děda, chceme poháry
„Myšlenka na návrat byla už na podzim, bohužel tehdy to ještě nedopadlo. Jsem ale rád, že jsme se domluvili teď v zimě, protože v Hradci jsem doma a hrozně jsem se sem chtěl vrátit. Zažil jsem tady postup i pád z ligy. Bylo to samozřejmě úplně jiné než dnes – stadion, lidé kolem i samotné nároky na hradecký fotbal. Vzpomínám ale jedině v dobrém, měli jsme skvělou partu, která se tu drží dodnes, takže se moc těším, že do ní zase zapadnu.
Měl jsem štěstí v tom smyslu, že jsem měl kolem sebe zkušené hráče, ať už ve Slavii nebo v Teplicích. Potkával jsem se s velkými osobnostmi, třeba s Tomášem Grigarem nebo Honzou Krobem, takže jsem určitě nasbíral spoustu cenných zkušeností.
Jsem z Opočna, takže budu blíž rodině, děda měl nedávno narozeniny a říkal, že je hrozně rád, že zase bude moct jezdit na mě a na fotbal. A podobně reagovali i lidé z okolí, všichni jsou šťastní. Než jsem odcházel, hradecký stadion byl často terčem kritiky. Možná to byla i příčina toho, proč nás ani nikdo další v lize moc nechtěl. Dnes je to úplně jiný příběh – to, co se tady povedlo, je nádherné. Jsem rád hlavně za lidi, protože Hradec byl, je a bude fotbalové město.
Tým se hodně proměnil, je vidět, že to byla dlouhá a náročná cesta. Není jednoduché se dostat z druhé ligy nahoru a pak se prosadit v lize. To, že se Hradec pohyboval v horní polovině tabulky, je obrovský úspěch a důkaz, že se tady fotbal dělá dobře. Sám se těším, protože mám před sebou nové cíle a úkoly. Myslím si, že všichni kolem hradeckého fotbalu by klub rádi viděli v pohárech. Není to jednoduchý úkol, čeká nás těžká cesta. Ale já se budu ze všech sil snažit o to, abychom hráli o TOP šestku a byli silnou konkurencí pro nejlepší týmy.“
Zdroj: klubové weby