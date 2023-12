Plná Stínadla, podzimní krása. Frťala o podzimu, ofenzivě i Chaloupkovi

Jaký pro vás byl podzim?

Spravedlivý. Částečně jsme obměnili kádr, v úvodu soutěže jsme hostili těžké soupeře, bylo pro nás nádherné zažít atmosféru zaplněných Stínadel. Faktor fanoušků nám proti Spartě, Slavii i Plzni pomohl a začali jsme možná až nad očekávání. Vnímali jsme, že naopak výkony a výsledky měly dopad na příznivce, sjednotili se do jednoho kotle a byli naším dvanáctým hráčem.

A co vaše hra?

Jsme rádi, že jsme nedostávali tolik branek, jsme v tom čtvrtí nejlepší. I když jsme některé zápasy nezvládli a situaci nám komplikovaly i červené karty, byli jsme schopní přivézt body také ze hřišť soupeřů. Tým jsme dokázali přesvědčit, že poctivost, zodpovědnost a týmovost vedou k bodům. Někdy sestavu ovlivnila zranění, ale zase dostali příležitost hráči z béčka nebo ti, které jsme před začátkem sezony neviděli jako ligové hráče. Ale každý, kdo do zápasu vstoupil, splnil očekávání. Rezervy máme ve vyvrcholení naší snahy, tedy ve střílení gólů.

Fakta Teplický ligový podzim Pořadí: 10. místo, 5 výher i remíz, 8 proher, 20 bodů, skóre 16:20

Góly: 3 – Havelka, 2 – Trubač, Knapík, Fila, Jásir, T. Vachoušek, 1 – Jukl, Chaloupek, Krsmanovič Vychytané nuly: 6 – Grigar Návštěvnost: průměr 7 415, nejvíce 15 840 na Spartu, nejméně 2 639 na Bohemians 1905 Start jara: 11. února doma Zlín

I když byste mohl, na zranění se nevymlouváte. Tím získáváte u fanoušků body.

Byl jsem zvyklý dělat ve skromných podmínkách, ale jako asistent také v luxusu. Ve všem vidím realitu. Když jsem přijal nabídku na trénování áčka, vedení mě respektovalo. Nechtějí po mně vzdušné zámky, my trenéři nežádáme posily na úrovni reprezentace. I když zkušení jsou potřeba. My měli štěstí, když do Teplic přišli hrát Michal Bílek, Martin Frýdek. Pro nás byli jako zjevení. Tehdy tady byla jiná ekonomika. Zkušených byly desítky, teď je problém je najít. Marek Matějovský je jen jeden, Jakub Rada taky. My máme Tomáše Grigara a Lukáše Marečka, to je všechno. I po nich chceme tu výchovnou stránku, aby mladým vysvětlili, co je ještě čeká. Že ta cesta není jednoduchá; někteří si naivně myslí, že během roku budou v bundeslize. Jenže to jsou jen výjimečné případy.

Obrana je mladá, ustálila se na trojici Knapík, Chaloupek, Mičevič. Čím to, že je tak pevná?

Když já mluvím o pevné obraně, myslím tím celý tým. V defenzivě jsme udělali největší progres, od ní se odvíjí výsledky a výkony. Knapík je schopný alternovat na víc postech, to samé Mareček, nadstandardní kvalitu jsme měli v brankáři Grigarovi.

Okolo Štěpána Chaloupka krouží movití zájemci, i Slavia. Je ve dvaceti nachystaný na velký přestup?

Je správně nastavený. Všichni v Teplicích i celá fotbalová veřejnost ho vnímá jako kometu. Musíme nad ním my trenéři, sportovní vedení nebo agenti držet ochrannou ruku. Zažil jsem pár případů, kdy hráče sláva uspokojila. Štěpán není ten případ. Už teď by měl být příkladem pro naše mládežníky. Mimochodem za podzim dostalo šanci osmi odchovanců, v tom patříme mezi top kluby v české lize.

Proč vám drhne ofenziva?

Brzdí nás ztrátovost ve středním pásmu. Byli jsme schopní skoro v každém utkání vést ve statistikách získaných míčů, ale zároveň jsme měli velkou ztrátovost, když jsme je získali. Na to se musíme zaměřit, abychom po zisku míče nepanikařili, nedělali unáhlená rozhodnutí. Potřebujeme zklidnit a zkvalitnit finální fázi. Neproměněné šance, které jsme si dokázali vytvořit, nás částečně limitovaly. V zimní přípravě se na to zaměříme. Chceme zůstat vzadu pevní a v útoku být nebezpečnější a efektivnější.

Na druhou stranu jste vylepšili i standardní situace.

Dostávali jsme z nich v minulé sezoně dost branek, na řešení obranných standardek jsme pracovali. Chceme jít krok za krokem. Během čtyř měsíců těžko změníte kompletně tvář týmu. Všichni chceme hrát fotbal oku lahodící, modernu, co se týče výstavby útoku už od gólmana.

Věříte vašim čtyřem útočníkům, Filovi, Gningovi, Vachouškovi a Jásirovi, že budou efektivnější?

Není důvod jim nevěřit. Dokazují to v tréninku. Bohužel v utkáních se tolik neprosazují. Nejen my, ale i oni musí věřit, že to zlomí. Když jsme měli problémy se zdravotním stavem útočníků, byli jsme schopní to nahradit pevnou defenzivou. Pokud ale vypadli Jukl nebo Mareček, naše středová formace ztratila určitou herní kvalitu. Pomohl nám příchod Havelky, je zarputilý, nevypustí vteřinu zápasu.

Jaké budou změny v kádru?

Minimální. Do přípravy přijdou hráči, kteří se vrátí z hostování, a bude na každém, aby si v zimě pozici obhájil nebo překvapil.

První posilou je slávista Albert Labík. Proč on?

Fotbal směřuje k univerzálnosti hráčů. A on to splňuje. Tlačí nás levá strana, přes své mládí je schopný zvládat i víc postů. Do budoucna je hodně zajímavý. Měli jsme s ním dvě setkání, je z něj cítit energie a pozitivní přístup. Jsem rád, že se nám to povedlo dotáhnout do konce. Je na začátku ligového životopisu a u nás má ideální prostředí prezentovat se jako hráč s velkým potenciálem.

Jak moc vnímáte, že Teplice zase o něco víc žijí fotbalem?

Návštěvnost a podpora fanoušků, to řadím za podzim nejvýš. Ve městě bydlím a setkávám se s lidmi. A teď jsem nepotkal člověka, který by se nezajímal o dění v klubu. Není to jen díky výkonům, v nichž je stále plno věcí, které nás trápí. Souvisí to se vším, co se kolem fotbalu děje. Marketing, sociální sítě, nabídka fanouškům. I příchod Honzy Rezka do realizačního týmu. Jsou to indicie pro lidi, že klubismus a patriotismus tady má své místo. A když na nás někdo v minulosti zanevřel, dostal teď nový impulz a chuť nám aktivně fandit.

Nebojíte se, že by se sezona ještě mohla zvrtnout k horšímu?

Jedním z prioritních cílů je udržet se ve střední ligové skupině. Vstup do jara je pro nás opticky výhodný, ale to může klamat. Jsem opatrný, neslavím předčasně, dokud rozhodčí nepískne do píšťaly a neukončí zápas. Dneska se celosvětově rozhoduje v posledních minutách. Cesta do středu tabulky bude náročná. Každý si na sebe vytváříme nějaký tlak, každý má cíle, představy. Jak já se chci posouvat sebevzděláváním, tak vyžaduji i po hráčích, aby na sobě neustále pracovali. Ať je jim sedmnáct, nebo pětatřicet let.