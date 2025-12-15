Hráčům dal volno, sám nebude mít nohy na stole ani v předvánočním čase. „Teď jsem šťastný za kluky i za fanoušky, ale víc mi to dojde až později. Od pondělí už jsem zase na stadionu a budu myslet na to, jak nás připravit na další část sezony. Nebudu sedět s rukama za zády.“
Nálada v Teplicích se zásadně proměnila. Když v prvních sedmi zápasech podzimu porazily jen Bohemians, asi málokdo by si vsadil, že nakonec posbírají 21 bodů jako loni a budou se ucházet o místo ve střední ligové skupině.
„Vzpomínám si na to, jak jsme v kině sledovali dokument o našem klubu U nás na Stínadlech zrovna ve chvíli, kdy jsme měli 12 bodů. A zaznělo tam, že loni jsme měli po podzimu jedenadvacet. Říkal jsem si, že bude fakt fuška tyhle body získat. Můžeme být maximálně spokojení, že se to povedlo,“ těší teplický vzestup Frťalu.
Od remízy 1:1 v dohrávce přerušeného utkání v Ostravě nastal zlom. Z dvanácti zápasů Teplice vytěžily 18 bodů, prohrály jen s Plzní a se Slavií. „Ukázalo se, jak dokážeme v kritických situacích myslet jeden druhého. Třeba po porážce na Slovácku jsme byli smutní a zklamaní, Trmy (brankář Matouš Trmal) chyboval a procházel si těžkým obdobím. Ale všichni jsme ho podrželi a pak se nám to vrátilo,“ vzpomněl kouč na temné období podzimu.
Trmal důvěru splatil a stal se oporou týmu, úplně jinak začala fungovat celá teplická defenziva. Zatímco v prvních sedmi zápasech skláři inkasovali 16 gólů, v dalších dvanácti jen devět. „Pevnější obrana, to byl jeden ze zásadních faktorů našeho vzestupu,“ kývl Frťala.
Přál by si, aby na jaře progres pokračoval. „Víme, kde máme problémy a určitě uděláme nějaké změny. Důležité však je, že po pohovorech s hráči máme zpětnou vazbu, že se tu všichni cítí dobře. A pro nás znamená, že jdeme správnou cestou.“
Podzimní derniéra se Slováckem to jen potvrdila. Výhra bez inkasovaného gólu, Trmal vychytal už sedmou nulu. O dvě víc má jen jablonecký Jan Hanuš.
„Měli jsme k soupeři respekt, protože příchodem trenéra Skuhravého se hra Slovácka diametrálně změnila. S každým hráli minimálně rovnocenně, i s námi měli ve druhé půli optickou převahu. Trochu nás rozhodilo, že jsme neproměnili penaltu, ale jsem rád, že jsme to nakonec zvládli a dali divákům vánoční dárek,“ zmínil Frťala fanoušky, z nichž někteří na derniéru navlékli vánoční čepičky, v kotli zapálili prskavky a rozvinuli transparent Veselé Vánoce.
Díky druhé polovině podzimu budou v Teplicích určitě veselejší, než se zdálo po bídném rozjezdu.
Ze Stínadel dohlédnou fotbalové Teplice nejen na Bouřňák, ale teď až za hranice starého kontinentu. Vlastními silami. Skláři založili analyticko-skautské oddělení, což je pro ně takřka revoluce, a už brzy se vydají za exotikou. „Lidé, kteří pro nás pracují, se chystají v lednu do Afriky na fotbalový kemp,“ prozradil trenér Zdenko Frťala, nadšený z novinek, které někdejšího účastníka evropských pohárů nenápadně zvedají.
Oddělení, které má fungovat jako klíčová servisní a podpůrná jednotka pro sportovní úsek prvoligového áčka, se jako šéf ujal Jakub Andrýsek. Jeho podřízení se věnují třem oblastem. Zaprvé detailní analýze současných hráčů A-týmu. Zadruhé analýze potenciálních posil pro Teplice. Zatřetí skautingu v terénu.
„Jsme rádi, že jsme vůbec dostali od nového majitele možnost oddělení založit,“ děkuje kouč Milanu Kratinovi, který krok po kroku zesiluje základní desku klubu. „Oslovili správné lidi, kteří tuto pozici přijali. Je to o sebevzdělávání, účastní se kurzů a doškolelní, je to v plenkách.“
Analýzu současných hráčů řeší jeden specialista na data a druhý na videoanalýzu. Další expert rozebírá možné posily na šroubky; pracuje s datovými modely, videem i dalším kontextem. Během roku ho doplní kolega, aby obsáhli víc soutěží. Skautský tým má tři lidi: jeden řeší český trh, druhý zahraniční a třetí mládežnické reprezentace.
„Chceme pracovat moderně, systematicky a s maximální mírou datové jistoty,“ uvedl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. „Můžeme lépe vyhodnocovat výkony našich hráčů, rychleji reagovat na potřeby kádru a přesněji vybírat posily.“
Za což je rád i Frťala, kterému odpadne řada starostí: „Je to pro mě výhoda, protože nabídek od agentů máte každý týden desítky. Naše oddělení to vyselektuje, data proces zkrátí. Finální rozhodnutí o posile přinese šéf skautingu.“