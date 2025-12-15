Chance Liga 2025/2026

Čepičky, prskavky, výhra a Frťala se šel otužovat. Skauti Teplic vyrazí do Afriky

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  7:18
Podzim zakončili fotbalisté Teplic výhrou 1:0 nad Slováckem a posunuli se do první desítky ligové tabulky, ale pro jejich kouče Zdenka Frťalu to není žádný důvod k uspokojení, natož k lenošení. Ve své každodenní rutině nepolevuje. „Hned v sedm ráno se jdu otužovat na Barboru, všechny vás zvu,“ lákal do ledové vody dobře naladěný trenér.
Teplice, 13. 12. 2025, FK Teplice - Slovácko, 19. kolo první fotbalové ligy....

Teplice, 13. 12. 2025, FK Teplice - Slovácko, 19. kolo první fotbalové ligy. Fanoušci Teplic ve vánočních žlutých a modrých čepičkách a s prskavkami oslavili Vánoce. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Teplice, 13. 12. 2025, FK Teplice - Slovácko, 19. kolo první fotbalové ligy....
Milan Rundič (Slovácko) brání záložníka Teplic Matěje Radostu.
Fotbalisté Teplic slaví s fanoušky domácí vítězství nad Slováckem.
Daniel Mareček (Teplice) oslavující gól na konečných 1:0 v 84. minutě zápasu...
10 fotografií

Hráčům dal volno, sám nebude mít nohy na stole ani v předvánočním čase. „Teď jsem šťastný za kluky i za fanoušky, ale víc mi to dojde až později. Od pondělí už jsem zase na stadionu a budu myslet na to, jak nás připravit na další část sezony. Nebudu sedět s rukama za zády.“

Nálada v Teplicích se zásadně proměnila. Když v prvních sedmi zápasech podzimu porazily jen Bohemians, asi málokdo by si vsadil, že nakonec posbírají 21 bodů jako loni a budou se ucházet o místo ve střední ligové skupině.

Marečkův unikát, 8 utkání proti Slovácku, 6 gólů: Pomohlo, že už nejsem obránce

„Vzpomínám si na to, jak jsme v kině sledovali dokument o našem klubu U nás na Stínadlech zrovna ve chvíli, kdy jsme měli 12 bodů. A zaznělo tam, že loni jsme měli po podzimu jedenadvacet. Říkal jsem si, že bude fakt fuška tyhle body získat. Můžeme být maximálně spokojení, že se to povedlo,“ těší teplický vzestup Frťalu.

Od remízy 1:1 v dohrávce přerušeného utkání v Ostravě nastal zlom. Z dvanácti zápasů Teplice vytěžily 18 bodů, prohrály jen s Plzní a se Slavií. „Ukázalo se, jak dokážeme v kritických situacích myslet jeden druhého. Třeba po porážce na Slovácku jsme byli smutní a zklamaní, Trmy (brankář Matouš Trmal) chyboval a procházel si těžkým obdobím. Ale všichni jsme ho podrželi a pak se nám to vrátilo,“ vzpomněl kouč na temné období podzimu.

Teplický trenér Zdenko Frťala

Trmal důvěru splatil a stal se oporou týmu, úplně jinak začala fungovat celá teplická defenziva. Zatímco v prvních sedmi zápasech skláři inkasovali 16 gólů, v dalších dvanácti jen devět. „Pevnější obrana, to byl jeden ze zásadních faktorů našeho vzestupu,“ kývl Frťala.

Přál by si, aby na jaře progres pokračoval. „Víme, kde máme problémy a určitě uděláme nějaké změny. Důležité však je, že po pohovorech s hráči máme zpětnou vazbu, že se tu všichni cítí dobře. A pro nás znamená, že jdeme správnou cestou.“

Podzimní derniéra se Slováckem to jen potvrdila. Výhra bez inkasovaného gólu, Trmal vychytal už sedmou nulu. O dvě víc má jen jablonecký Jan Hanuš.

Soumrak Krmenčíka? Skuhravý: Otázka pod žebra, nemůžeme být samaritáni

„Měli jsme k soupeři respekt, protože příchodem trenéra Skuhravého se hra Slovácka diametrálně změnila. S každým hráli minimálně rovnocenně, i s námi měli ve druhé půli optickou převahu. Trochu nás rozhodilo, že jsme neproměnili penaltu, ale jsem rád, že jsme to nakonec zvládli a dali divákům vánoční dárek,“ zmínil Frťala fanoušky, z nichž někteří na derniéru navlékli vánoční čepičky, v kotli zapálili prskavky a rozvinuli transparent Veselé Vánoce.

Díky druhé polovině podzimu budou v Teplicích určitě veselejší, než se zdálo po bídném rozjezdu.

Revoluce na Stínadlech, skláři mají mohutné analyticko-skautské oddělení

Ze Stínadel dohlédnou fotbalové Teplice nejen na Bouřňák, ale teď až za hranice starého kontinentu. Vlastními silami. Skláři založili analyticko-skautské oddělení, což je pro ně takřka revoluce, a už brzy se vydají za exotikou. „Lidé, kteří pro nás pracují, se chystají v lednu do Afriky na fotbalový kemp,“ prozradil trenér Zdenko Frťala, nadšený z novinek, které někdejšího účastníka evropských pohárů nenápadně zvedají.

Fotbalisté Teplic slaví s fanoušky domácí vítězství nad Slováckem.

Oddělení, které má fungovat jako klíčová servisní a podpůrná jednotka pro sportovní úsek prvoligového áčka, se jako šéf ujal Jakub Andrýsek. Jeho podřízení se věnují třem oblastem. Zaprvé detailní analýze současných hráčů A-týmu. Zadruhé analýze potenciálních posil pro Teplice. Zatřetí skautingu v terénu.

„Jsme rádi, že jsme vůbec dostali od nového majitele možnost oddělení založit,“ děkuje kouč Milanu Kratinovi, který krok po kroku zesiluje základní desku klubu. „Oslovili správné lidi, kteří tuto pozici přijali. Je to o sebevzdělávání, účastní se kurzů a doškolelní, je to v plenkách.“

Analýzu současných hráčů řeší jeden specialista na data a druhý na videoanalýzu. Další expert rozebírá možné posily na šroubky; pracuje s datovými modely, videem i dalším kontextem. Během roku ho doplní kolega, aby obsáhli víc soutěží. Skautský tým má tři lidi: jeden řeší český trh, druhý zahraniční a třetí mládežnické reprezentace.

„Chceme pracovat moderně, systematicky a s maximální mírou datové jistoty,“ uvedl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. „Můžeme lépe vyhodnocovat výkony našich hráčů, rychleji reagovat na potřeby kádru a přesněji vybírat posily.“

Za což je rád i Frťala, kterému odpadne řada starostí: „Je to pro mě výhoda, protože nabídek od agentů máte každý týden desítky. Naše oddělení to vyselektuje, data proces zkrátí. Finální rozhodnutí o posile přinese šéf skautingu.“

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
