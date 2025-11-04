Teplický Halinský: VAR je teď proti nám. Ale hrát jako proti Plzni, body budou

„Šli jsme do zápasu, že chceme Plzeň potrápit. Zase jsme byli soudní, víme, jakou má sílu. Všichni ale viděli, že jsme měli získat minimálně bod. Bolí to strašně,“ hlesl dispečer teplické defenzivní linie.
Stejně jako minule doma s Libercem, i teď skláře potopil gól v závěru. Zatímco proti Slovanu to ještě stačilo na bod, proti Viktorii už vyšli naprázdno. Hostující Jemelka odšpuntoval gejzír radosti v plzeňském kotli v osmé nastavené minutě, Teplice už neměly čas reagovat.
„Dostáváme góly, kterým se dá zabránit. Celý zápas jsme Plzeň do ničeho nepustili, že by měla nějaký závar nebo 15 střel. Je to strašná škoda,“ lamentoval dvaadvacetiletý stoper hostující ze Slavie.
Štvalo ho, že jeho tým v hektickém finiši pustil Jemelku ke gólové hlavičce. „Oni po rohu vrátili balon a náš problém byl, že jsme utekli od soupeřů. A byli tam sami. Když hráče jako Jemelku necháte samotného ve vápně, uklidí to...“
Halinského prý Plzeň nepřekvapila. „Já trenéra Hyského znám z Vlašimi, věděl jsem, co chce hrát za fotbal,“ zmínil rodák z Králova Dvora nového plzeňského kouče. „Byli jsme připravení, že budou balony dávat za obranu. Chci celou obrannou čtyřku pochválit, což tedy zní blbě, když dostaneme dva góly.“
Závěr utkání připomínal thriller, několik momentů žhavilo emoce. Teplice mohly po červeném faulu Červa dohrávat v přesilovce, jenže VAR trest zrušil kvůli ofsajdovému postavení domácího Bílka.
„Já nečekal, že vyloučení odvolají, asi to pan rozhodčí posoudil správně. Smůla pro nás. Ale Adu měl dostat druhou žlutou kartu po faulu na mě, byla jasná,“ nepochyboval Halinský a zapravdu mu dala i komise rozhodčích. „Na hlavu je takový závěr strašně těžký, ale jsme profesionálové a musíme s tím počítat. Nesmí nás to položit. Bohužel VAR je teď proti nám, ale věřím, že se to obrátí.“
Partě trenéra Zdenka Frťaly ukončila Plzeň sérii šesti zápasů bez porážky, v nichž však vyhrála jen jednou. „Chtěl jsem šňůru prodloužit, škoda. Musíme zvednou hlavu a jet dál, sezona je dlouhá. Jsme zklamaní, ale odvedli jsme dobrý výkon. Když budeme takhle hrát dál, body přibudou,“ nepochybuje Halinský.
I překvapivé ze stadionu Sparty, kde skláři nastoupí v neděli?