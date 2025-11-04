Chance Liga 2025/2026

Teplický Halinský: VAR je teď proti nám. Ale hrát jako proti Plzni, body budou

Petr Bílek
  10:43
Hrdost, že týrali favorita. Smutek, že jim bod protekl mezi prsty. Naděje, že takový výkon je dobrý odrazový můstek. V teplickém fotbalistovi Denisi Halinském se po kruté nedělní ligové porážce s Plzní 1:2 vířily pocity.
Teplický obránce Denis Halinský hlavičkuje před Sampsonem Dwehem z Plzně.

Teplický obránce Denis Halinský hlavičkuje před Sampsonem Dwehem z Plzně. | foto: ČTK

Plzeňský útočník Prince Adu (druhý zleva) dostává žlutou kartu v utkání s...
Prince Adu z Plzně slaví gól.
Kouč Teplic Zdenko Frťala,
V poločase zápasu Teplice - Plzeň vystoupil teplický rapper Katannah.
„Šli jsme do zápasu, že chceme Plzeň potrápit. Zase jsme byli soudní, víme, jakou má sílu. Všichni ale viděli, že jsme měli získat minimálně bod. Bolí to strašně,“ hlesl dispečer teplické defenzivní linie.

Stejně jako minule doma s Libercem, i teď skláře potopil gól v závěru. Zatímco proti Slovanu to ještě stačilo na bod, proti Viktorii už vyšli naprázdno. Hostující Jemelka odšpuntoval gejzír radosti v plzeňském kotli v osmé nastavené minutě, Teplice už neměly čas reagovat.

Naštvaný Frťala: Nechápu, šílené! Pan rozhodčí byl vůči Plzni tolerantní

„Dostáváme góly, kterým se dá zabránit. Celý zápas jsme Plzeň do ničeho nepustili, že by měla nějaký závar nebo 15 střel. Je to strašná škoda,“ lamentoval dvaadvacetiletý stoper hostující ze Slavie.

Štvalo ho, že jeho tým v hektickém finiši pustil Jemelku ke gólové hlavičce. „Oni po rohu vrátili balon a náš problém byl, že jsme utekli od soupeřů. A byli tam sami. Když hráče jako Jemelku necháte samotného ve vápně, uklidí to...“

Halinského prý Plzeň nepřekvapila. „Já trenéra Hyského znám z Vlašimi, věděl jsem, co chce hrát za fotbal,“ zmínil rodák z Králova Dvora nového plzeňského kouče. „Byli jsme připravení, že budou balony dávat za obranu. Chci celou obrannou čtyřku pochválit, což tedy zní blbě, když dostaneme dva góly.“

Závěr utkání připomínal thriller, několik momentů žhavilo emoce. Teplice mohly po červeném faulu Červa dohrávat v přesilovce, jenže VAR trest zrušil kvůli ofsajdovému postavení domácího Bílka.

Syllův úder správně jen za žlutou, řekla komise. Plzeňský Adu měl být vyloučen

„Já nečekal, že vyloučení odvolají, asi to pan rozhodčí posoudil správně. Smůla pro nás. Ale Adu měl dostat druhou žlutou kartu po faulu na mě, byla jasná,“ nepochyboval Halinský a zapravdu mu dala i komise rozhodčích. „Na hlavu je takový závěr strašně těžký, ale jsme profesionálové a musíme s tím počítat. Nesmí nás to položit. Bohužel VAR je teď proti nám, ale věřím, že se to obrátí.“

Partě trenéra Zdenka Frťaly ukončila Plzeň sérii šesti zápasů bez porážky, v nichž však vyhrála jen jednou. „Chtěl jsem šňůru prodloužit, škoda. Musíme zvednou hlavu a jet dál, sezona je dlouhá. Jsme zklamaní, ale odvedli jsme dobrý výkon. Když budeme takhle hrát dál, body přibudou,“ nepochybuje Halinský.

I překvapivé ze stadionu Sparty, kde skláři nastoupí v neděli?

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
6. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
7. MFK KarvináKarviná 14 7 1 6 24:20 22
8. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 5 4 20:20 20
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 4 4 6 12:16 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 14 2 5 7 14:21 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 2 4 8 20:35 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
