Frťala o posilách i odchodech: Krejčí bude lídr, Knapík snad zůstane

„Jsme v horském prostředí, kde je čistý vzduch a kyslík, který potřebuju do hráčů dostat. Mám s tím dobré zkušenosti,“ vysvětloval na startu zimní přípravy kouč Zdenko Frťala, proč ligoví skláři budou nabírat kondici na horách a ne třeba v teple u moře. Na galeje odjíždí už i 41násobný reprezentant Ladislav Krejčí starší. „Bude jedním z lídrů týmu,“ nepochybuje kouč.

Co ještě od Krejčího očekáváte?

Zkušenost a kvalitu. Je to hráč, který má bohatou historii, přístupem a profesionalitou by měl jít příkladem. Jsme hrozně rádi, že jsme takového hráče dostali do Teplic.

Jaká bude jeho role na hřišti?

Některé věci jsme si vykomunikovali mezi čtyřma očima. Uvidíme, kde využijeme jeho kvality, o tom je předčasné mluvit. Všichni víme, že má fantastickou levačku, je zdravý a hladový, chce se ještě ukázat. Byl částečně nespokojený s vytížením v Hradci, věřím, že u nás odehraje spoustu kvalitních utkání.

Budete na něj spoléhat i mimo hřiště?

Má fotbal rád a něco v něm zažil. Chce ještě ukázat potenciál, má vynikající charakter a spoustu fotbalových dovedností. Naši mladší hráči budou mít v kabině dalšího kluka, spoluhráče a kamaráda, o kterého se mohou opřít.

Druhým nováčkem je 21etý stoper ze Sparty Dalibor Večerka. Vidíte v něm budoucnost?

Bavíme se o něm už rok. Z určitých důvodů k nám v minulém přestupovém období nemohl připojit, teď jsme využili toho, že ho Sparta uvolnila. Věřím, že bude velkou konkurencí pro naše stopery. Určitě s ním budeme mít trpělivost, liga je náročná, ale potenciál v něm vidíme.

Teplice na mladé hráče sázejí, letos pravidelně nastupují třeba Harušťák, Labík a Kričfaluši. Dozrál na ligu už i Večerka?

Asi je ještě předčasné o tom mluvit, ale má potenciál a určité schopnosti, kvůli kterým jsme o něj stáli. Jak se bude u nás prezentovat, to je zatím v očekávání. Není jednoduché v lize nastupovat. Pro nás je důležité, že sem chtěl a tuhle nabídku uvítal. I díky jeho přítomnosti a kvalitě snad bude naše obranná fáze znovu pevnější.

Hlavičkový souboj v utkání mezi Slavií a Teplicemi.

Je ve hře ještě nějaké další posílení vašeho kádru?

I když nás čeká ještě měsíc přípravy a probíhá přestupové okno, nevím, jaké věci by se musely udát, abychom přemýšleli o ofenzivní posile. V médiích proběhlo něco o Filovi ze Slavie, to je asi jediný hráč, po kterém možná touží celá liga. Kdyby se věci vyvíjely v náš prospěch, tak ho tady s otevřenou náručí všichni přivítáme. A to samé platí i o obránci Štěpánovi Chaloupkovi.

Jako posilu lze v podstatě trochu brát i dalšího beka Ladislava Takácse, který na podzim naskočil až v závěru na pár minut, dokonce dal důležitý gól. Je už stoprocentně v pořádku?

Je stále ve fázi, kdy musíme být opatrní. Zimní příprava je vzhledem k terénům trochu náročnější. Neustále budeme s Lacem v komunikaci o tom, jak jeho tělo reaguje na trénink. Nemyslím si, že je už ve stavu, aby hrál celých 90 minut. Jsem rád, že mu teď zdraví drží, a budeme šťastní, když naváže na závěr podzimu, kdy byl přínosem i za těch pár minut, co naskočil. Tým z něj cítí zkušenost a kvalitu, psychicky se teď cítí po těch dvou letech od našeho prvního kontaktu nejlépe.

Jak je na tom útočník Pavel Svatek, který měl také na podzim zdravotní trable?

Bohužel utrpěl zlomeninu druhé nohy a je po operaci. Dva tři měsíce se na trávníku určitě neobjeví. Je v rekonvalescenci a prošel si obdobím, kdy ho zdraví moc neposlouchalo. Věřím, že den za dnem se to bude vyvíjet dobře, ale momentálně s ním počítat nemůžeme.

Na hostování má odejít Jegor Cykalo, jehož forma šla v závěru podzimu také nahoru. Proč?

Jegorův příběh je dlouhý, jeho vstup do podzimní části nebyl optimální, ale klobouk dolů před ním, jak se k tomu postavil a nevzdal se. I za ten přístup byl odměněný góly a základní sestavou v závěrečných kolech. Nabídka na jeho hostování je satisfakcí i pro něj za to, jak si prošel obdobím, které k fotbalu patří. Jak se prosadí v týmu, kam směřuje, je otázka času a budoucnosti.

Řeší se i zájem o útočníka Mohameda Jásira a stopera Jana Knapíka. V jaké to je fázi?

Začnu u Knapíka, kde je zájem logický. Ale věřím, že nebude panikařit a rozhodovat se na základě těch pěti utkání, co po zranění na podzim odehrál. Má ještě pro Teplice co odvést, prošel si těžkým obdobím, klobouk dolů, jak poslední zápasy zvládl. Byl v nich jedním z nejdůležitějších článků defenzivy, potažmo celého týmu. Nabídky k fotbalu patří, ale věřím že se rozhodne u nás pokračovat. U Jásira šlo spíš o mediální šumy, nikdo klub nekontaktoval, žádné konkrétní věci neproběhly.

Teplický Jan Knapík hlavičkuje, vlevo Vasil Kušej z Mladé Boleslavy

Na co budete sázet na jaře? Znovu na pevnou na defenzivu?

Myslím, že na světě není tým, který nevychází z pevné defenzivy, to jsou základy, od kterých se musíte odrazit. Dostat do hráčů zodpovědnost a poctivost, od toho se to odvíjí. Není to o čtyřech pěti obráncích, ale o defenzivě celého týmu. Pak můžeme pomýšlet na dobré výsledky. Když podceníme defenzivu, nemáme zase tak nadstandardní ofenzivu, abychom zápasy zvládali.

Někteří hráči mají od vás svolení hledat si angažmá, proč jste se rozhodli pro redukci kádru?

V průběhu podzimu jsme měli hodně zraněných, kluci pendlovali mezi áčkem a béčkem, teď chceme, aby se spíše usadili v jednom týmu. Kádr 32 hráčů byl pro nás nadstandardně široký, od toho užšího si slibujeme kvalitu a konkurenci, kterou každý potřebuje.

A s kým už tedy pro ligové jaro nepočítáte?

Neřekl bych, že s nimi nepočítáme, ale když Urbanec a Havelka dostanou nabídku, nebudeme jim bránit v odchodu. Cykalo už konkrétní nabídku má, Čerepkai si hledá angažmá, jako člen slovenské jednadvacítky potřebuje před domácím Eurem mít větší minutáž než u nás na podzim.

Novým trenérem rezervy se stal Admir Ljevakovič, jaká s ním bude spolupráce?

Dosavadní trenér Šourek skončil i kvůli zdravotním potížím a Ljeva jako jeho nástupce logicky vyplynul. Jako hráč byl obrovská legenda, tohle pro něj bude první trenérská zkušenost s dospělým fotbalem. Určitě budeme denně v kontaktu, doufám, že ho to bude bavit, i když to nebude jednoduché. Všichni víme, jak je těžká třetí liga, ale jsme rádi, že nabídku přijal, těší se na to.