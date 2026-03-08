„Ona tabulka vypadá sice hezky, ale náš herní projev je hrozný. A to jde za mnou, to je realita,“ nevyjmul se z momentální bídy Frťala. „Do každého zápasu vstupujeme s nějakým záměrem, a ten se nám po pár neúspěšných akcích zhroutí. Ztrácíme sebedůvěru. Omlouvat hráče nervozitou, to si nepřipouštím.“
Lehce přes tři tisíce diváků výkon rozladil. „Naši fanoušci za námi stáli, což je příjemnější, než když skončí zápas a příznivci Teplic pískají na své hráče a nadávají jim,“ podivoval se Pavel Šustr, trenér pražské Dukly, po sobotním utkání.
Frťala zlobu věrných chápe. „Hráči jsou profesionálové a hazardují s našimi fanoušky, to mě nejvíc sžírá,“ štve kouče. „Není to o tom, jestli kotel vyvolává moje jméno. Jde mi o to, aby se na utkání těšili fanoušci i hráči. Nárůst návštěvnosti je výsledkem naší práce, nám se to ale hrubě nedaří.“
Teplice se drží na hraně střední ligové skupiny, jenže Frťala žádá víc. „Mrzí to nás trenéry i hráče, ale nemůžeme se před tím schovávat. Musíte být odolní. I Dukla má kvalitu, to není odevzdaný tým, který nám to dá na zlatém podnose. Na začátku utkání byla nervózní, hodně kazila. Jenže my to nevyužijeme k tomu, abychom vstřelili gól a neubírali na plynu,“ kritizoval šéf teplické lavičky. „Nemůžeme se spoléhat, že nám písknou penaltu a Bílek dá gól. Musíme hrát tak, abychom v každém zápase byli daleko víc nebezpečnější v útočné fázi.“
Jenže dát gól je pro Teplic úkol z kategorie složitých, ze hry na jaře daly jen dva. „V defenzivě pracujeme dobře, ale škodí nám to v ofenzivě,“ cítil brankář Matouš Trmal po své desáté nule sezony. „Na tréninku to klukům padá, všichni jsou spokojení, ale přijde zápas a my netrefíme bránu nebo nejsme důrazní. Útočníci to mají těžké, centry na ně taky nelítají, úplně za gólem si nejdeme.“
|
Teplice - Dukla 0:0, hosté zůstávají na jaře bez výhry i vstřelené branky
Střelec se hledá, nenachází. Po dlouhodobém zranění je zpět Svatek, proti Dukle naskočil v závěru. „Fotbal je týmový sport, nemůžeme doufat, že Pavel najednou bude zabiják a bude střílet gól za gólem. Jsem rád, že i Auta je fit,“ těší Frťalu návrat marodů.
Jen defenziva je chloubou sklářů, jenže to není složka, která fanoušky okouzlí. Baví útočení, góly, vzruch. „Obranu pochválit můžu, ale to je málo na výhru. Nechci střílet do vlastního týmu. Pro mě je důležité, aby nikdo nebyl uražený, že nehraje. Ne každý odehrál hodně zápasů, aby měl herní formu. Máme hodně témat k diskusi. Plno situací můžeme řešit snadným centrem, místo toho si podáváme míč jako horký brambor.“
Frťalův seznam toho, co v ofenzivě chybí, obsahuje kvalitu, finální přihrávky či sprintové náběhy.
„Neschováváme se před tím, pracujeme na tom. Ale to se nezmění za jeden zápas ani za jeden týden. Jsme ve fázi, kdy naše hra nemá kvalitu, jsme si toho plně vědomi,“ nehledal kouč alibi. „Teď se ukáže, kdo má koule, kdo je jak odvážný, kdo je jak schopný vnímat roli, kterou v zápase má. Profesionální sport je pro silné jednice.“
Jak silní budou tepličtí jedinci příště na libereckém trávníku?
Trmal (ne)slavil 10. nulu, hněv fanoušků chápe: I nás to štve, musíme najít střelce
Není nula jako nula. Brankář fotbalových Teplic Matouš Trmal vychytal už desátou v sezoně a spolu s libereckým Koubkem vládne žebříčku ligových brankářů. Skvělý počin, jenže není co slavit. Nuly vrší i ofenzivní hráči sklářů, gól nedali ani poslední Dukle.
„Desátá nula je hezká, ale radši bych ji vyměnil za výhru 5:4 a tři body,“ rozladila Trmala domácí bezbranková remíza s nejslabším týmem Chance ligy.
Teplice nastřílely v 25 zápasech 24 gólů, to je řadí do ligového suterénu. „Defenziva pracuje skvěle, mám před sebou super hráče, kteří mi pomáhají, zároveň já pomáhám jim. V ofenzivě musíme být klidnější a začít ty góly střílet, ale ono se to lehko říká,“ zastal se gólman teplických střelců.
Na jaře je to zatím bída. V šesti utkáních skláři skórovali čtyřikrát, třikrát vyšli naprázdno. „Dali jsme dva góly ze hry, jinak penalta a přímý kop, to není žádná sláva. Ale my jsme tým, který pracuje hodně do defenzivy, takže zároveň v ofenzivě tak silní nejsme.“
Z útočníků na jaře skóroval jediný Pulkrab, zimní posila Zlatohlávek je na nule. I proto kouč Zdenko Frťala pořád míchá sestavou. „Musíme někoho najít, kdo dá gól. Když je nestřílíme, logicky se to vpředu točí.“
Proti Dukle se na hrotu prostřídali Pulkrab, Auta, Kozák i uzdravený Svatek, ten měl ke gólu asi ze všech nejblíž, ale Bačkovský ho vychytal. Dukla je na tom s produktivitou ještě hůř, na gól čeká už sedm zápasů, v součtu 680 minut. „Slušný!“ překvapila Trmala nekonečná bezgólová série ligového odpadlíka. „To jsem ani nevěděl, ale tohle byl zápas o nás, ne o nich.“
Bod bral jako neúspěch. „Měli jsme jasný záměr vyhrát, to se nepovedlo. A výkon z naší strany? Málo! Zvítězit jsme si ani nezasloužili,“ zkritizoval Trmal hru Teplic.
Ani Dukla toho v ofenzivě moc nepředvedla. „Nějaké závary tam měli, ale chyběl mi u nich klid v zakončení. Asi to také mají v hlavách,“ vypozoroval rodák z Tasovic.
Čtyři jarní góly Teplic v šesti zápasech stačily na šest bodů. „Ono vypadá špatně, ale na podzim jsme měli tři body po osmi zápasech, to byl průšvih. Nechtěl bych dělat paniku, víme, že hrajeme špatně, nelepí nám to. Ale bojujeme,“ ujišťoval sedmadvacetiletý gólman.
Obrátil se i na fanoušky, kteří už nespokojenost s hrou Teplic dávali hlasitě najevo. „Chtěl bych k nim být upřímný, taky nás to štve. Ale musíme makat a věřit v naše schopnosti.“ To teď bude potřeba víc než jindy, skláři mají těžkou sérii - hrají v Liberci, v Plzni a doma se Spartou. „Víme, co nás čeká, tři zápasy se špičkou. Ale třeba nám to zrovna bude svědčit,“ věří Trmal.