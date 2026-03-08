Chance Liga 2025/2026

Pískot, nadávky. Naštvaný Frťala: Náš herní projev je hrozný, jde to za mnou

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  12:34
Výhled na Krušné hory je teď asi to nejhezčí, co fotbal v Teplicích nabízí. Po upachtěné bezgólové remíze s poslední Duklou skláři čelili zlobě fanoušků a trenér Zdenko Frťala vybuchl. Vinu za kostrbatou hru, která má daleko do krásy, ale vzal i na sebe.
Kouč Teplic Zdenko Frťala při utkání s Duklou.

Kouč Teplic Zdenko Frťala při utkání s Duklou. | foto: MAFRA

Fanoušci Dukly na utkání v Teplicích.
Teplický útočník Matěj Pulkrab se přetlačuje v souboji s Danielem Kozmou z...
Teplický obránce Denis Halinský (vpravo) hlavičkuje v souboji s Danielem Kozmou...
Teplický útočník Matěj Pulkrab se přetlačuje v souboji s Danielem Kozmou z...
7 fotografií

„Ona tabulka vypadá sice hezky, ale náš herní projev je hrozný. A to jde za mnou, to je realita,“ nevyjmul se z momentální bídy Frťala. „Do každého zápasu vstupujeme s nějakým záměrem, a ten se nám po pár neúspěšných akcích zhroutí. Ztrácíme sebedůvěru. Omlouvat hráče nervozitou, to si nepřipouštím.“

Lehce přes tři tisíce diváků výkon rozladil. „Naši fanoušci za námi stáli, což je příjemnější, než když skončí zápas a příznivci Teplic pískají na své hráče a nadávají jim,“ podivoval se Pavel Šustr, trenér pražské Dukly, po sobotním utkání.

Frťala zlobu věrných chápe. „Hráči jsou profesionálové a hazardují s našimi fanoušky, to mě nejvíc sžírá,“ štve kouče. „Není to o tom, jestli kotel vyvolává moje jméno. Jde mi o to, aby se na utkání těšili fanoušci i hráči. Nárůst návštěvnosti je výsledkem naší práce, nám se to ale hrubě nedaří.“

Teplický útočník Matěj Pulkrab se přetlačuje v souboji s Danielem Kozmou z Dukly.

Teplice se drží na hraně střední ligové skupiny, jenže Frťala žádá víc. „Mrzí to nás trenéry i hráče, ale nemůžeme se před tím schovávat. Musíte být odolní. I Dukla má kvalitu, to není odevzdaný tým, který nám to dá na zlatém podnose. Na začátku utkání byla nervózní, hodně kazila. Jenže my to nevyužijeme k tomu, abychom vstřelili gól a neubírali na plynu,“ kritizoval šéf teplické lavičky. „Nemůžeme se spoléhat, že nám písknou penaltu a Bílek dá gól. Musíme hrát tak, abychom v každém zápase byli daleko víc nebezpečnější v útočné fázi.“

Jenže dát gól je pro Teplic úkol z kategorie složitých, ze hry na jaře daly jen dva. „V defenzivě pracujeme dobře, ale škodí nám to v ofenzivě,“ cítil brankář Matouš Trmal po své desáté nule sezony. „Na tréninku to klukům padá, všichni jsou spokojení, ale přijde zápas a my netrefíme bránu nebo nejsme důrazní. Útočníci to mají těžké, centry na ně taky nelítají, úplně za gólem si nejdeme.“

Teplice - Dukla 0:0, hosté zůstávají na jaře bez výhry i vstřelené branky

Střelec se hledá, nenachází. Po dlouhodobém zranění je zpět Svatek, proti Dukle naskočil v závěru. „Fotbal je týmový sport, nemůžeme doufat, že Pavel najednou bude zabiják a bude střílet gól za gólem. Jsem rád, že i Auta je fit,“ těší Frťalu návrat marodů.

Jen defenziva je chloubou sklářů, jenže to není složka, která fanoušky okouzlí. Baví útočení, góly, vzruch. „Obranu pochválit můžu, ale to je málo na výhru. Nechci střílet do vlastního týmu. Pro mě je důležité, aby nikdo nebyl uražený, že nehraje. Ne každý odehrál hodně zápasů, aby měl herní formu. Máme hodně témat k diskusi. Plno situací můžeme řešit snadným centrem, místo toho si podáváme míč jako horký brambor.“

Frťalův seznam toho, co v ofenzivě chybí, obsahuje kvalitu, finální přihrávky či sprintové náběhy.

„Neschováváme se před tím, pracujeme na tom. Ale to se nezmění za jeden zápas ani za jeden týden. Jsme ve fázi, kdy naše hra nemá kvalitu, jsme si toho plně vědomi,“ nehledal kouč alibi. „Teď se ukáže, kdo má koule, kdo je jak odvážný, kdo je jak schopný vnímat roli, kterou v zápase má. Profesionální sport je pro silné jednice.“

Jak silní budou tepličtí jedinci příště na libereckém trávníku?

Trmal (ne)slavil 10. nulu, hněv fanoušků chápe: I nás to štve, musíme najít střelce

Není nula jako nula. Brankář fotbalových Teplic Matouš Trmal vychytal už desátou v sezoně a spolu s libereckým Koubkem vládne žebříčku ligových brankářů. Skvělý počin, jenže není co slavit. Nuly vrší i ofenzivní hráči sklářů, gól nedali ani poslední Dukle.

„Desátá nula je hezká, ale radši bych ji vyměnil za výhru 5:4 a tři body,“ rozladila Trmala domácí bezbranková remíza s nejslabším týmem Chance ligy.

Teplice nastřílely v 25 zápasech 24 gólů, to je řadí do ligového suterénu. „Defenziva pracuje skvěle, mám před sebou super hráče, kteří mi pomáhají, zároveň já pomáhám jim. V ofenzivě musíme být klidnější a začít ty góly střílet, ale ono se to lehko říká,“ zastal se gólman teplických střelců.

Na jaře je to zatím bída. V šesti utkáních skláři skórovali čtyřikrát, třikrát vyšli naprázdno. „Dali jsme dva góly ze hry, jinak penalta a přímý kop, to není žádná sláva. Ale my jsme tým, který pracuje hodně do defenzivy, takže zároveň v ofenzivě tak silní nejsme.“

Teplický Matouš Trmal se natahuje po míči v utkání s Jabloncem.

Z útočníků na jaře skóroval jediný Pulkrab, zimní posila Zlatohlávek je na nule. I proto kouč Zdenko Frťala pořád míchá sestavou. „Musíme někoho najít, kdo dá gól. Když je nestřílíme, logicky se to vpředu točí.“

Proti Dukle se na hrotu prostřídali Pulkrab, Auta, Kozák i uzdravený Svatek, ten měl ke gólu asi ze všech nejblíž, ale Bačkovský ho vychytal. Dukla je na tom s produktivitou ještě hůř, na gól čeká už sedm zápasů, v součtu 680 minut. „Slušný!“ překvapila Trmala nekonečná bezgólová série ligového odpadlíka. „To jsem ani nevěděl, ale tohle byl zápas o nás, ne o nich.“

Bod bral jako neúspěch. „Měli jsme jasný záměr vyhrát, to se nepovedlo. A výkon z naší strany? Málo! Zvítězit jsme si ani nezasloužili,“ zkritizoval Trmal hru Teplic.

Ani Dukla toho v ofenzivě moc nepředvedla. „Nějaké závary tam měli, ale chyběl mi u nich klid v zakončení. Asi to také mají v hlavách,“ vypozoroval rodák z Tasovic.

Čtyři jarní góly Teplic v šesti zápasech stačily na šest bodů. „Ono vypadá špatně, ale na podzim jsme měli tři body po osmi zápasech, to byl průšvih. Nechtěl bych dělat paniku, víme, že hrajeme špatně, nelepí nám to. Ale bojujeme,“ ujišťoval sedmadvacetiletý gólman.

Obrátil se i na fanoušky, kteří už nespokojenost s hrou Teplic dávali hlasitě najevo. „Chtěl bych k nim být upřímný, taky nás to štve. Ale musíme makat a věřit v naše schopnosti.“ To teď bude potřeba víc než jindy, skláři mají těžkou sérii - hrají v Liberci, v Plzni a doma se Spartou. „Víme, co nás čeká, tři zápasy se špičkou. Ale třeba nám to zrovna bude svědčit,“ věří Trmal.

25. kolo

26. kolo

24. kolo

25. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

ONLINE: Ostrava - Zlín 0:0, stvrdí domácí postup v poháru? Ligové body potřebují

Zlínský útočník Tomáš Poznar (vpravo) vede míč před Karlem Pojezným z Baníku.

Čtrnácté Slovácko už jim uteklo na čtyři body, a tak fotbalisté ostravského Baníku musejí zvítězit, pokud se chtějí přiblížit. Ve 25. ligovém kole hostí devátý Zlín, který válčí o prostřední skupinu....

8. března 2026  12:46

Pískot, nadávky. Naštvaný Frťala: Náš herní projev je hrozný, jde to za mnou

Kouč Teplic Zdenko Frťala při utkání s Duklou.

Výhled na Krušné hory je teď asi to nejhezčí, co fotbal v Teplicích nabízí. Po upachtěné bezgólové remíze s poslední Duklou skláři čelili zlobě fanoušků a trenér Zdenko Frťala vybuchl. Vinu za...

8. března 2026  12:34

Roh jako Arsenal a výhra v Jablonci po 20 letech. Janotka: Měníme historii Sigmy

Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden...

Jablonecký stadion Střelnice byl pro Olomouc přes dvě dekády zakletý. Fotbalisté Sigmy tam vyhráli naposledy 14. srpna 2005, v sobotním duelu tuto černou ligovou sérii konečně zlomili. Tomáš Janotka...

8. března 2026  11:15

Bizár v Polsku. Wisla bojkotovala utkání, soupeř na něj nepustil její fanoušky

Fotbalisté Wisly Krakov odmítli nastoupit k zápasu hostující fanoušky.

Dopředu avizovali, že k sobotnímu zápasu ve Vratislavi nenastoupí. A nakonec tak opravdu učinili. Fotbalová Wisla Krakov, lídr druhé polské ligy, tímto nevšedním způsobem reagovala na soupeřovo...

8. března 2026  8:15

Chelsea se na postup do osmifinále FA Cupu natrápila, rozhodla až v prodloužení

Hráči Chelsea oslavují gól v utkání Anglického poháru proti Wrexhamu.

Fotbalisté Chelsea se v osmifinále Anglického poháru proti Wrexhamu nečekaně natrápili, druholigového soupeře porazili až po prodloužení 4:2. Manchester City vyhrál v Newcastlu 3:1. Arsenal zvítězil...

8. března 2026

Vychytal derby, teď je manažerem lyžařů. Fotbalisté jsou trošku zhýčkaní, říká Bičík

Premium
David Bičík s prezidentem Petrem Pavlem.

Za pár dní to bude dvaadvacet let. Kdo si vzpomene? Sparťanský mazák Petr Kouba před vápnem plácl do balonu rukou, smutně koukal na červenou kartu a z lavičky se nervózně zvedal brankářský náhradník,...

8. března 2026

Skuhravý po divočině s Boleslaví: Krmenčíka trestá pánbíček, Barátovi ubližuji

Fotbalisté Slovácka doma remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Domácí trenér Roman...

Ve fotbalové šedi dvou sobotních odpoledních bezbrankových plicht na Bohemians a v Teplicích zasvítil čtyřgólový thriller v Uherském Hradišti, kde se o záchranu bojující Slovácko s Mladou Boleslaví...

7. března 2026  21:42

Jablonec - Olomouc 1:2, v závěru po rohovém kopu vystřelil hostům výhru Šíp

Radost fotbalistů Olomouce po brance Louise Lurvinka ve 37. minutě utkání na...

Fotbalisté Olomouce v 25. kole první ligy zvítězili v Jablonci 2:1 a posunuli se na pátou příčku neúplné tabulky. V prvním poločase skóroval hostující stoper Louis Lurvink, po přestávce vyrovnal Jan...

7. března 2026  17:30,  aktualizováno  20:58

České fotbalistky daly Albánii pět gólů, Cahynová má rekord v počtu startů

České fotbalistky slaví gól do sítě Chorvatska v utkání Ligy národů žen.

Jasná záležitost. České fotbalistky ve druhém utkání skupiny Ligy národů B, která je zároveň i kvalifikací na mistrovství světa 2027, vyhrály v Albánii 5:1. Po úterní domácí remíze s Walesem 2:2 si...

7. března 2026  20:19

Nekořeněná Dukla, už 11 hodin bez gólu. Šustr: Na tréninku si přitom říkám: Wow!

Pavel Šustr řídí z trenérského postu hru Dukly.

Góly jsou kořením fotbalu – a fotbal pražské Dukly je tedy z toho pohledu momentálně hodně nedokořeněný. Poslední tým ligy si sice v sobotu odvezl bod z Teplic za bezbrankovou remízu, jenže zase...

7. března 2026  19:21

Slovácko - Ml. Boleslav 2:2, hosté otáčeli, remízu zařídil dvougólový Blahút

Mlhavá radost. Hráči Boleslavi slaví senzační postup do semfinále MOL Cupu.

V tabulce je nadále dělí jediný bod. Záchranářský souboj mezi čtrnáctým Slováckem a třináctou Mladou Boleslaví ve 25. kole Chance Ligy skončil remízou 2:2. Domácí vedli zásluhou Blahúta, skóre pak...

7. března 2026  14:29,  aktualizováno  18:39

Opavští si udrželi třetí místo ve druhé lize, čtvrtý Artis udolal béčko Baníku

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu.

Opavští fotbalisté v 18. kole druhé ligy vyhráli na hřišti Chrudimi 2:0 a udrželi si třetí příčku v tabulce, která by jim po skončení soutěže zajistila baráž. Stejně bodů, ale horší skóre má čtvrtý...

7. března 2026  16:40,  aktualizováno  18:18

