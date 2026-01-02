„Nechci ho připravit o to, co znamená postoupit do 1. ligy. Sám jsem to zažil jako trenér, vím, jaká je v hráčích ctižádost tohle dokázat, a nebudu mu v tom bránit,“ oznámil Frťala na zahajovacím tréninku zimní přípravy desátého týmu nejvyšší fotbalové soutěže.
Rádi bychom přivedli levého beka či stopera, dolaďuje se hostování Fullyho ze Slavie, měla by to být otázka hodin či dnů. Dále věřím, že do zálohy se dotáhne příchod Petra Kodeše z Hradce Králové, na tom pracujeme už delší dobu. A hledáme ještě útočníka na pozici 9. Kromě mladého Klimpla z Banské Bystrice s námi zatím žádný nový hráč není, ale pro mě je důležité i to, že pokračuje Denis Halinský, jehož přínos v kabině je obrovský. Ať už jde o výkony, entuziasmus či pozitivní náladu. Jsme rádi, že ho tady ještě na jarní část budeme mít.
Měli jste plán B, kdyby si ho Slavia stáhla už v zimě?
Je to podobné jako v létě, kdy jsme udělali na přestup brankáře Trmala a mluvilo se jen o něm. Já už tehdy upozorňoval, že teplický fotbal není jen o Trmym. To samé teď platí o Halim. Jsme šťastní, že se to povedlo, ale měli jsme i varianty, kdyby to nevyšlo. Zapracovali bychom někoho ze širšího kádru. Je fajn, že Hali tady je, ale víme, že to nebude napořád, takže určitě budeme zkoušet a připravovat hráče, kteří by mohli v budoucnu tu jeho pozici zaujmout.
Dorazí někdo na zkoušku?
Nemyslím si, že by přišel někdo neznámý na testy. Máme béčko ve třetí lize, tam můžeme vždy sáhnout.
Příprava potrvá jen čtyři týdny, bude o to intenzivnější?
Intenzita bude stoupat s tím, jak se bude blížit závěr přípravy. Chceme do hráčů dostat kondici, samozřejmě i herní formou. To období je krátké, ale jsou ligy, kde se už dneska hrají mistrovská utkání. Myslím, že ten čas je dostačující, abychom se připravili na jarní část.
Co konkrétně chcete v přípravě pilovat?
Na podzim jsme plynule přecházeli z tříobráncového do čtyřobráncového systému, v tom chceme pokračovat, abychom mohli reagovat na vývoj hry či zdravotní stav hráčů. Chceme být pro soupeře nečitelní, takže tyhle dva systémy budeme určitě pilovat.
Váš pobočník Jan Rezek se stal asistentem reprezentačního trenéra Miroslava Koubka, jak to vnímáte?
Je to jednoznačně ocenění pro klub, nepamatuji si, že by někdo z teplických trenérů či asistentů byl součástí realizačního týmu nároďáku. Když se mě trenér Koubek ptal na Honzu, popsal jsem mu ho tak, jak ho vidím. Věřím, že bude přínosem pro národní tým, má s ním zkušenosti i jako hráč a také jeho trenérská kariéra se vyvíjí skvěle. Doufám, že bude součástí národního týmu, kterému se povede postup na mistrovství světa, po kterém touží nejen reprezentace, ale celý český národ.