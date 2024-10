Vyloučení číslo 29. Masopust a Pluskal by ani nemohli hrát ligu, čertil se Rada

„Říkám posté, uděláme z fotbalu bezkontaktní sport,“ čertil se Rada. „Fotbal byl vždycky kontakt, skluzy. Pluskal, Masopust, Kotek, Mareš nebo Macela by nemohli hrát ligu, protože by byli pětkrát za sezonu vyloučení.“

Radosta se za stavu 1:1, jímž zápas i skončil, vrhl skluzem po míči před brankou hostů, aby dal gól. Sestřelil však podrážkou Dominika Haška. Debutující rozhodčí Jan Beneš nezaváhal a ihned před Radostovým obličejem zamával kartou barvy červené.

„Háša říkal, že mu kotník prošlápl. Radyho mi v ten moment bylo líto, šel po balonu, podle mě se ho i dotkl, ale noha nejspíš pokračovala. Což potvrdilo i video,“ líčil hostující obránce Tomáš Vondrášek. I on souhlasil s Radovými slovy: „Červené karty se mi teď zdají hodně úzkoprsé, takové zvláštní. Přijde mi, že se vylučuje za všechno.“

Statistika hříchů v české lize bobtná. Nejvíc na ni upozornil v minulém kole zápas Pardubic s Teplicemi; hosté měli jednoho vyloučeného, domácí dva a navíc i trenéra Jiřího Saňáka.

„Zákrok Radosty jsem neviděl. I když máme na lavici nějaký počítač nebo co to je, já na to nekoukám. Ale na mé gusto je toho moc,“ nechápe bývalý reprezentační obránce Rada. „Mít ke třiceti červeným kartám po deseti kolech, nezlobte se na mě, to něčím smrdí a je to divný. V evropských soutěžích mají dvanáct až čtrnáct vyloučených, my 29? Je toho strašně moc.“

Pro srovnání: anglická Premier League po neúplném sedmém kole registruje sedm vyloučených, německá bundesliga jedenáct po šesti kolech. „Některé zákroky nesmrdí na to, aby byly červené karty,“ trvá na svém Rada.

A teplický obránce Jaroslav Harušťák s tím souzní. „U Radyho šlo o nešťastný zákrok. Když někdo prošlápne kotník, jednoznačně bych dával červené karty. Chceme hrát fotbal, ne být zranění. Zákeřní hráči nemají na hřišti co dělat, ale některé zákroky by se daly hodnotit jinak,“ míní autor asistence na Jásirův gól. „Zrovna minulé kolo bylo na vyloučení extrémní.“

Teplický kouč Zdenko Frťala navrhuje setkání s arbitry. „Už delší dobu mluvím o tom, abychom udělali sezení trenérů s rozhodčími, abychom si vysvětlili, kde je míra agresivity, kde míra rizika,“ apeluje. „V 8. minutě dostanete žlutou kartu za běžnou situaci a pak se vám hraje těžce. Hráči to v hlavě mají. Každé kolo je iks vyloučených, nemají to jednoduché rozhodčí ani hráči. Vždyť dnes v Karviné odvolali dvě červené.“

Podle Rady vyloučení utkání degradují. „Spousta lidí mi říká: Oni mají v 10. minutě vyloučeného, pak jen brání, ztrácí to náboj, nás to nebaví. Hrajme fotbal. Brutální fauly podrážkou ne, ale některé zákroky k němu patří.“

Teplický Mohamed Jásir vstřeluje gól a zanechává po sobě u brány Dukly spoušť.

Obecná pozápasová úvaha na téma červených karet nemířila na čtyřiadvacetiletého benjamínka mezi rozhodčími Jana Beneše, syna bývalého mezinárodního sudího Michala Beneše. Svým výkonem nejmladší arbitr v lize nezklamal.

„Já zjistil až před zápasem, že to je rozhodčí, který moc nezkušeností nemá, že pískal nejvýš 3. ligu,“ překvapilo Vondráška. „Proto jsem mu před výkopem podal ruku, ať se mu daří, po utkání jsem mu pogratuloval. Asi moc rozhodčích není. V zápase jsem nevnímal, že dělal chyby, musíme být pozitivní. Zvládl to, učí se, nejde do toho skočit a být hned výborný. Musíme jim dát prostor nasbírat zkušenosti, aby to uměli lépe a lépe.“