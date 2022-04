Kouč ho zpražil, pak Trubač exceloval. Svědčí mi anglické týdny, řekl

Jarošík budil tým klidem: Vzduchem už nic neletělo Teplický kouč Jiří Jarošík slaví. Jak se budí tepličtí fotbalisté, poznává trenér Jiří Jarošík. Poslední dobou jim nejdou první poločasy, a tak v šatně bývá o přestávce rušno. V sobotu to pomohlo, s Bohemians skláři dvakrát srovnali a do ligové nadstavby o záchranu vstoupili domácí remízou 2:2. „Předminule proti Pardubicím jsem zvýšil hlasivky, a to i druhý den a pořádně. Možná i něco prolítlo vzduchem. Teď jsem to hodil víc do klidu,“ líčí Jarošík, který prý v kabině zpražil hlavně Trubače, a záložník pak exceloval. Od duelu se Spartou se sklářům nedaří začátky zápasů. „Dneska byl nástup taky hrozně pomalý, Bohemka byla rychlejší, běhalo jí to líp. Prospali jsme 35 minut. Musíme upozornit hráče, že takhle nejde vstupovat do utkání,“ burcuje kouč. „Ale teď si sami uvědomili, že takové zápasy nemůžeme prohrávat.“ Díky gólům Trubače a Vondráška žlutomodří dvakrát ztrátu vygumovali. „Toho si cením nejvíc, že tým zvednul hlavu, šel za vyrovnáním a nechtěl prohrát. Beru to za pozitivum zápasu.“ Teplice díky bodu zůstaly nad barážovou zónou. Právě o bod. Jarošík, který lituje svalového zranění Jukla, napěchovanou tabulku sleduje jen po očku. „Hráčům jsem říkal, ať se soustředí na náš zápas, ať neřeší, co bude po něm nebo jak dopadly ostatní utkání. Máme to pořád ve svých rukou. Ale musíme podávat lepší výkony.“ Někdy skláři ukáží odolnou tvář, jindy se sesypou. „Je to ve vlnách. Po mém nástupu jsme bojovali, ale prohrávali. Teď vyhráváme i se štěstím. Ve skupině o udržení je důležité neprohrávat,“ cítí Jarošík, že není dobré nechávat rivalům tři body. „Šanci máme jen jako tým.“