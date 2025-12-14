„Ono to tak bývá, že proti bývalým týmům to hráčům střílí, takové zadostiučinění,“ zamyslel se kreativní záložník po výhře 1:0 nad svojí bilancí s puncem unikátnosti. „Také dnes jsem měl poměrně dost střel a šancí, poslední tam spadla.“
Ve Slovácku před pěti a půl lety vstoupil do ligy, ve Slovácku v ní před víc než čtyřmi roky poprvé skóroval. A teď mu nakládá. „Prostě osudový klub,“ usmál se hrdina podzimní derniéry; ještě v dresu Mladé Boleslavi uškvařil soupeře z Uherského Hradiště hattrickem a dvěma góly.
Nejčerstvější zásah byl zase premiérový za skláře. „Věděl jsem, že se mi proti Slovácku celkem daří, na gól jsem čekal delší dobu. Pomohlo mi, že jsem se vrátil na svůj post, tedy z obránce na střed zálohy,“ ulevilo se zářijové posile. „Když je potřeba, vzadu můžu zaskočit. Ale v Mladé Boleslavi se z toho příchodem nového trenéra (Aleše Majera) stala tradice, to nebyla pozice úplně pro mě.“
Podzim začal pro Teplice studenou sprchou, šesti prohrami v prvních sedmi kolech, a skončil ledovou, ale úlevnou otužovací rutinou trenéra Zdenka Frťaly v nádrži Barbora po úspěšném finiši. Právě v reakci na mizerný start do sezony Mareček přišel.
„Dovolím si říct, že závěr podzimu se nám povedl extrémně,“ kochá se vzestupem Mareček. „Ustálila se sestava, dostali jsme se do pohody povedenými výsledky, které uklidnily tréninkový proces a náladu v kabině. Sehráli jsme se skvěle v defenzivě, nedostáváme moc gólů a ani šancí proti nám není tolik. Víme, že jsme nebezpeční a dokážeme se prosadit. Všechno si sedlo.“
I parta je skvělá, cítí sedmadvacetiletý odchovanec Sparty. A je rád i za trenéra Frťalu, který stál za jeho příchodem. „Pan Frťala je férový člověk, nikdo s ním nemá problém, já už vůbec ne. Byl jsem rád za nabídku na začátku sezony, zpětně to považuji za dobrý krok,“ nelituje převlečení fotbalového kabátu.
Spíš úsměvnou pihou na kráse je totožná přezdívka se zkušenějším jmenovcem Lukášem Marečkem. „Jeden se musel zranit, abychom se na hřišti dorozuměli,“ mrknul zdravý z Marečků. „Oba si říkáme Marec, takže někdy je to složitější.“
Po svém vítězném gólu z 84. minuty (a celkově sedmnáctém ligovém) pelášil mladší Marec k lavičce a skočil před ní rybičku. „Viděl jsem, jak balon padá na břevno, a doufal jsem, že se odrazí ke mně,“ popisoval rozhodující moment. „Se štěstím jsem to dohrál.“
Proti Slovácku už to asi jen štěstím nebude.