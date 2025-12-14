Chance Liga 2025/2026

Marečkův unikát, 8 utkání proti Slovácku, 6 gólů: Pomohlo, že už nejsem obránce

Petr Bílek
  7:32
Marečku, podejte si Slovácko! Teplický fotbalista Daniel Mareček se proměnil v kata klubu, v němž zažil svá ligová poprvé. V sobotu mu dal už svůj šestý gól v osmém vzájemném zápase.
Radost teplických hráčů po rozhodující trefě Daniela Marečka v 84. minutě...

Radost teplických hráčů po rozhodující trefě Daniela Marečka v 84. minutě utkání proti Slovácku. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Fotbalisté Teplic slaví s fanoušky domácí vítězství nad Slováckem.
Daniel Mareček (Teplice) oslavující gól na konečných 1:0 v 84. minutě zápasu...
Hlavičkový souboj mezi Matejem Rizničem (vlevo) a Martinem Koscelníkem ze...
Milan Rundič (Slovácko) brání záložníka Teplic Matěje Radostu.
7 fotografií

„Ono to tak bývá, že proti bývalým týmům to hráčům střílí, takové zadostiučinění,“ zamyslel se kreativní záložník po výhře 1:0 nad svojí bilancí s puncem unikátnosti. „Také dnes jsem měl poměrně dost střel a šancí, poslední tam spadla.“

Ve Slovácku před pěti a půl lety vstoupil do ligy, ve Slovácku v ní před víc než čtyřmi roky poprvé skóroval. A teď mu nakládá. „Prostě osudový klub,“ usmál se hrdina podzimní derniéry; ještě v dresu Mladé Boleslavi uškvařil soupeře z Uherského Hradiště hattrickem a dvěma góly.

Soumrak Krmenčíka? Skuhravý: Otázka pod žebra, nemůžeme být samaritáni

Nejčerstvější zásah byl zase premiérový za skláře. „Věděl jsem, že se mi proti Slovácku celkem daří, na gól jsem čekal delší dobu. Pomohlo mi, že jsem se vrátil na svůj post, tedy z obránce na střed zálohy,“ ulevilo se zářijové posile. „Když je potřeba, vzadu můžu zaskočit. Ale v Mladé Boleslavi se z toho příchodem nového trenéra (Aleše Majera) stala tradice, to nebyla pozice úplně pro mě.“

Teplice – Slovácko 1:0, Mareček rozhodl o vítězství domácích v závěru zápasu

Podzim začal pro Teplice studenou sprchou, šesti prohrami v prvních sedmi kolech, a skončil ledovou, ale úlevnou otužovací rutinou trenéra Zdenka Frťaly v nádrži Barbora po úspěšném finiši. Právě v reakci na mizerný start do sezony Mareček přišel.

Fanoušci Teplic ve vánočních žlutých a modrých čepičkách a s prskavkami oslavili Vánoce.

„Dovolím si říct, že závěr podzimu se nám povedl extrémně,“ kochá se vzestupem Mareček. „Ustálila se sestava, dostali jsme se do pohody povedenými výsledky, které uklidnily tréninkový proces a náladu v kabině. Sehráli jsme se skvěle v defenzivě, nedostáváme moc gólů a ani šancí proti nám není tolik. Víme, že jsme nebezpeční a dokážeme se prosadit. Všechno si sedlo.“

I parta je skvělá, cítí sedmadvacetiletý odchovanec Sparty. A je rád i za trenéra Frťalu, který stál za jeho příchodem. „Pan Frťala je férový člověk, nikdo s ním nemá problém, já už vůbec ne. Byl jsem rád za nabídku na začátku sezony, zpětně to považuji za dobrý krok,“ nelituje převlečení fotbalového kabátu.

Druhý Mareček v Teplicích, boleslavský. Vrací se Fortelný výměnou za Sedláčka

Spíš úsměvnou pihou na kráse je totožná přezdívka se zkušenějším jmenovcem Lukášem Marečkem. „Jeden se musel zranit, abychom se na hřišti dorozuměli,“ mrknul zdravý z Marečků. „Oba si říkáme Marec, takže někdy je to složitější.“

Po svém vítězném gólu z 84. minuty (a celkově sedmnáctém ligovém) pelášil mladší Marec k lavičce a skočil před ní rybičku. „Viděl jsem, jak balon padá na břevno, a doufal jsem, že se odrazí ke mně,“ popisoval rozhodující moment. „Se štěstím jsem to dohrál.“

Proti Slovácku už to asi jen štěstím nebude.

Vstoupit do diskuse

19. kolo

20. kolo

18. kolo

19. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 18 9 2 7 31:30 29
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 18 5 4 9 14:21 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
