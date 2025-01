Bratranci v teplickém triku. Já tě sem nechtěl! hecuje Bílek nováčka ze Slavie

Ačkoli jsou fotbalisté, jejich tátové se poznali při hokeji, který pozdější švagři zvládali vrcholově. Halinského otec a Bílkova máma jsou sourozenci. V Teplicích v samostatné české lize nastoupili z jedné krve jen otec a syn Verbířové při rozlučce staršího z nich, další příbuzní se v nejvyšší soutěži nedočkali: bratři Divečtí a Vachouškové, ovšem druzí jmenovaní ještě mají šanci.

Tepličtí bratranci Michal Bílek, 27 let, ve fotbalové lize za Teplice a Opavu odehrál 39 zápasů, dal jeden gól. Jeho táta Martin odchytal za hokejové Kladno 116 extraligových zápasů. Denis Halinský, 21 let, v lize má 38 startů za Pardubice a Liberec, teď posílil Teplice. I jeho táta Antonín byl hokejista, dělal kapitána v prvoligovém Berouně.

Jen ať je v tom jasno, přes koho jste vy dva příbuzní?

Bílek: Přes dědu. Moje máma a Denisův táta jsou sourozenci, sestra s bratrem.

Halinský: Já jsem rodák z Králova Dvoru, ale táta vyrůstal v Teplicích. A začal tady i hrát hokej, což je taky hezký. Působil třeba v Berouně v první lize nebo v Kobře Praha.

Bílek: Můj táta taky hrál hokej, chytal, má i starty v extralize za Kladno. S mámou se ale seznámil až později, když hrál čirou náhodou v Berouně s Denisovo tátou. Takhle to vzniklo. Táta je rád, že hokej nehraju, má už k němu po své kariéře odpor.

To je ale propletenec!

Bílek: Divné náhody. (smích)

Halinský: Hezké a zajímavé!

Bílek: Vím, že v teplické akademii jsou ještě dva Halinský, příbuzní přes dědovo bráchu.

Kolikrát jste vy dva proti sobě už nastoupili?

Halinský: Hodněkrát. Už ve druhé lize, když já byl ve Vlašimi nebo v Příbrami a Bílčus působil v Opavě. V první lize jsme proti sobě kopali třikrát nebo čtyřikrát, ale na hřišti jsme se moc nepotkávali, protože já hraju obránce, on defenzivního záložníka nebo pravého beka. Bylo těžké, abychom se střetli.

Bílek: Já tedy musím říct, že mě snad nikdy neporazil!

Zkuste každý z vás popsat svého bratrance jako hráče.

Halinský: Bílčus má pověst fotbalisty s výbornou kopací technikou, kterou podle mě i potvrzuje. A jako hráč je skvělý. Uvidíme, jak nám to bude šlapat na hřišti.

Bílek: Denis je výborný fotbalista. Má postavu, výšku, výbornou rozehrávku, je rychlý. Záleží jen na něm, jak to unese v hlavě.

Co říkali rodiče na vaše setkání v jednom dresu?

Bílek: Bavil jsem se o tom se strejdou, Denisovo tátou. Je taky rád, pochází z Teplic, děda tady hrál ještě s Jirkou Semerádem, naším kustodem. Potěšilo ho, že Denis se vrátil. Myslím, že celá rodina bude šťastná, když se oběma bude dařit.

Halinský: Jak říkal Bílčus, těší je, že jsem na Stínadlech. Máme tady kořeny.

Liberecký Denis Halinský se předhání o míč s pardubickým útočníkem Marzuqem Yahayou

Jak se váš přesun zrodil? Podzim jste jako kmenový hráč Slavie strávil na hostování v Liberci.

Halinský: Upeklo se to strašně rychle. Něco jsme si řekli s trenérem z Liberce, pak s trenérem ze Slavie, nakonec jsem si volal s teplickým trenérem Frťalou. Jsem rád, že se to povedlo. Náznaky z Teplic byly už před rokem, než jsem šel z Pardubic do Liberce, tentokrát to vzalo trošku větší obrátky.

Volal jste hned bratranci?

Halinský: Bavili jsme se o tom celou dobu, takže mě taky přemlouval. Bylo lákadlo si s ním zahrát.

Bílek: Nepřemlouval, kámo! (smích) Mně se na něj vždycky hrálo dobře, takže jsem ho sem ani moc nechtěl. Ne, dělám si srandu.

Pomůže vám Denis? Podzimní obrana se vám rozpadla.

Bílek: Myslím si, že bude posilou. Ukázal to už ve Vlašimi ve druhé lize, kde soutěž převyšoval. V Pardubicích se pod trenérem Kováčem hodně vyhrál. Že teď v Liberci ke konci podzimu nehrál, to je shoda okolností. Ale jsem rád, že k nám přišel. Může nám dost pomoct.

Co jste mu o Teplicích řekl?

Bílek: Když jsem se dozvěděl, že by to mohlo vyjít, volali jsme si každý den. My zrovna byli na soustředění ve Špindlerově Mlýně. Říkal jsem mu, že trenér dává hodně šancí mladým, že pod ním bude hrát. Pro něj dobrá volna. Ještě když se zaměřujeme na defenzivu, to mu taky může pomoct do další kariéry.

Obrana bude omlazená, vám je 21 let. Nebojíte se toho, Denisi?

Halinský: Všude, kde jsem byl, v první i ve druhé lize, jsem vždycky hrál s mladšími kluky. V tom problém nevidím. Jsou tady šikovní fotbalisté, bude to dobré.

Proč jste v Liberci vypadl ke konci podzimu ze základní sestavy?

Halinský: Liberec má nějakou strukturu, nechce hráče na hostování, takže jsme se dohodli na ukončení mého působení. Myslím, že to takhle bude lepší.

Teplický Michal Bílek slaví svůj první ligový gól.

Budou vás srovnávat se šéfem obrany Knapíkem, který naopak do Liberce odešel. Jste jiný?

Halinský: Myslím, že odlišní hráči jsme, ale musím převzít jeho roli, kterou v Teplicích ponechal. Udělám pro to maximum.

Co vám na přesun říkal slávistický trenér Jindřich Trpišovský?

Halinský: Volal jsem si s ním a doporučil mi tuto variantu. Pan trenér Frťala to s mladými kluky umí, Filo a Chaloupek se z Teplic dostali do kádru Slavie, Knapík do Liberce. I to bylo další lákadlo.

Jaká jsou vaše očekávání?

Halinský: Ještě se řeší, jak dlouho tady budu, ale určitě víc než půlrok. Očekávám, že si pomůžeme navzájem, já Teplicím a Teplice mně. Sezona není rozehraná tak hrozně. Věřím, že uděláme dobrý tým a budeme atakovat střed tabulky.

A co zápisné a tradiční nováčkovský zpěv před spoluhráči?

Bílek: Já jsem dokonce s Filipem Havelkou pokladník, teď mu to sepisuju, ta částka nebude malá! (smích) A samozřejmě zpívat musí.

Halinský: Ještě nevím, jakou písničku si vyberu. Ale zpívání mi vůbec nejde, bude to sranda.