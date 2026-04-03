Chance Liga 2025/2026

Do ringu! Frťala vyplašil hráče boxerským tréninkem, teď jdou na Plzeň a Spartu

Autor:
  10:16
Kdo se bojí, nesmí mezi provazy! Prvoligové Teplice během reprezentační přestávky trénovaly v boxerském ringu, v tom pomyslném fotbalovém teď vyzvou těžké váhy: Plzeň a v dalším kole pražskou Spartu.
Josef Švanda, fotbalista Teplic, při boxerském tréninku. | foto: FK Teplice

„Když jsem klukům řekl, že je čeká trénink boxu a úpolových sportů, byli ze začátku trošku vyplašení. Je to přece jen jiný pohyb. Ale boxerští kluci věděli, co obnáší přejít z jednoho sportu do druhého,“ líčil teplický trenér Zdenko Frťala. „Nebylo to extrémně náročné, co se týče fyzických kontaktů, ale svůj záměr to splnilo.“

Pěsti na tváře nedopadaly, neriskovalo se. Zatím? „Slíbili jsme si, že to bude další level,“ pousmál se trenér. „Byly jen nějaké náznaky. Spíš to bylo o tom, aby si kluci užili ring. Nejvíc to pohltilo našeho maséra Ondru Pöra, který kdysi boxoval za Ústí.“

Teplický brankář Matouš Trmal už dříve pár boxerských tréninků zažil. A sleduje i MMA.

„Viděli jsme, jak jsou boxeři lehcí na nohách, péruje jim to, zatímco my jsme v tom pohybu těžcí,“ vykreslil Trmal na klubovém webu. „Na druhou stranu to dělají každý den. Kdybychom je vzali na fotbal, taky to pro ně bude složitější. Možná nám to může v něčem pomoct. Ale zase nemůžu ve fotbale dát někomu pěstí do obličeje,“ směje se.

Minimálně ostré lokty ovšem budou fotbaloví skláři potřebovat. Už v sobotu hrají zápas na půdě třetí Viktorie Plzeň, v neděli 12. dubna pak hostí druhou Spartu Praha. „Plzeň patří mezi nadstandardní účastníky pohárové Evropy. Přestože byla vyřazená, ani jednou nepohrála. Zklamání už otřepali, už jsou nastavení na ligu, o to budou silnější a nebezpečnější,“ tuší Frťala.

fkteplice

Změna rytmu.
Stejný fokus.

Boxerský trénink jako součást přípravy během reprezentační pauzy
#fkteplice #training #football #boxing

20. března 2026 v 8:01, příspěvek archivován: 2. dubna 2026 v 18:05
Postrádá potrestané Fullyho za vyloučení a Bílka za čtyři žluté karty. „U zraněných jako Takács nebo Danihel je docela dobrý posun, někteří další ještě laborují, ale není to dalekosáhlejší,“ prozradil kouč Teplic, které se pohybují na hraně prostřední a záchranářské skupiny. „Jsme si vědomí, že bodů jsme mohli mít víc. Fotbal je někdy krutý, někdy nespravedlivý, ale buďme rádi, kolik jich máme. Nikdo nechce být ve skupině o udržení, to je jasné, ani my.“

Základní část končí Severočeši ve Zlíně a s Hradcem Králové, teď jsou ale na řadě bitvy s giganty. „Plzeň a Sparta jsou naše top kluby, které mají svoje plány a cíle. Je svátek proti nim hrát, přijde plno lidí. Chceme jim roli favorita jako vždy maximálně zkomplikovat,“ zahlásil Frťala. „A jak na ně? Jedině odvahou!“

V ringu ji Teplice prokázaly.

29. kolo

Kompletní los

28. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
