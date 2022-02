Arsenal ne, spojencem Teplic je Al-Ahlí. Egyptský velkoklub dodá tři hráče

„Spolupráci začínáme na hráčské bázi, ale do budoucna bychom ji chtěli rozšířit také na manažerskou a infrastrukturní. Al-Ahlí je v africkém světě opravdovým velkoklubem s vyhlášenou akademií,“ uvedl Rudolf Řepka, ředitel FK Teplice.

Bývalý generální sekretář Fotbalové asociace České republiky a delegát UEFA dříve sondoval možnost paktu s anglickým Arsenalem. „Ale tímhle krokem je Arsenal vystřídaný. Al-Ahlí nám bude sedět víc, jsou i lepší finanční podmínky z jejich strany. A jde také o zajímavý byznys model; když se těm hráčům bude dařit a následně se prodají, my jako Teplice z toho budeme profitovat,“ vysvětlil Řepka.

Teplice do Afriky nasměroval manažer Feras Alí, který žije v Praze a na Stínadla přivedl Peruánce Matíase Succara a Ngosu Nsunzu ze Zambie. V akademii egyptského giganta pracuje Michal Prokeš, bývalý technický ředitel Fotbalové asociace České republiky.

Prvními importy jsou levý stoper Mohamed Maghrabi, který naskočil do čtvrtfinále mistrovství světa klubů proti Monterey, a vytáhlý útočník Mohamed Yasser Nour, jenž nastupoval hlavně za tým do 21 let. Oba mladíci z akademie mají domluvené hostování na dva a půl roku. Zapojí se až zkraje března, protože náročné vyřizování víz se táhlo. Budou patřit do širšího kádru áčka sklářů a hrát za třetiligové béčko.

„Aklimatizace pro ně bude v tomto ročním období poměrně složitá. Budou si zde muset přivyknout na jiné prostředí, kulturu i styl fotbalu. Nechceme především nic uspěchat. Dvouapůlleté hostování ukazuje, že jde o dlouhodobý projekt. Je jen na hráčích, jestli dokáží zúročit svůj talent a v Evropě se prosadí. Všechny předpoklady k tomu mají,“ míní Řepka.

„Když všechno zvládnou rychle, proč by hned nenaskočili v áčku? Ale já je nechci dostávat pod tlak, fotbal v Evropě je diametrálně odlišný. Ani Salah se hned neprosadil a pak se z něj stal v Liverpoolu světový hráč.“

Teplice získaly i kudrnatého Mohameda Hossama Mida, který na podzim hostoval na Žižkově a je kmenovým hráčem Al-Ahlí. Dvaadvacetiletý stoper posílí třetiligovou rezervu.