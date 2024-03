Prohrát počtvrté za sebou? To by byl velký problém, hlásil obránce Hofmann

Po přestávce si Slovácko pomohlo dvěma góly ze standardních situací, načež ve 23. kole první ligy zvítězilo 3:1. Utnulo tak sérii tří jarních porážek.

„Věděli jsme, že prohrát počtvrté za sebou by pro nás byl už velký problém,“ prohlásil Hofmann.

Jak vám bylo, když jste prohrávali?

Začátek jsme jakž takž chytli, ale pak jsme udělali obrovskou chybu při standardce. Důležité bylo, že jsme se nepoložili a do poločasu vyrovnali.

K tomu jste získali výhodu početní převahy.

My víme, jak to s těmi přesilovkami máme, že nám moc nejdou. O přestávce byly v kabině proslovy, které nás měly nabudit a přinést klid do druhého poločasu. Až na nějaké malé výjimky jsme to zvládli celkem dobře.

V čem je pro vás hra proti oslabenému protivníkovi zrádná?

Při standardkách soupeře se ten rozdíl jednoho hráče trošku maže a nebezpečné jsou nákopy za nás na útočníka soupeře, když jsme v tlaku. To jsme si museli pohlídat.

Vyrovnávací gól jste začal dlouhým pasem za obranu na Reinberka. Oprášili jste souhru z dřívějška?

My spolu hrajeme dvanáct let, takže můžeme hrát poslepu. Byla to připravená věc speciálně na Karvinou, protože jsme na videu viděli, jak se snaží bránit, že Jirka Fleišman vystupuje s krajním záložníkem, což bylo s Milanem (Petrželou) a vznikl tam prostor pro Ramba (Reinberka). Hezká akce a dobře zakončená.

K výhře vám pomohly standardní situace. Po rohu jste hlavou vyrovnával a po té Havlík proměnil penaltu.

To byla další věc, na které jsme v týdnu pracovali, protože jsme si standardkami před tím nepomáhali. Dneska jsme těch gólů ze standardek mohli dát i více. Ale aspoň tak... Snad si (asistent) Honza Baránek na lávce trošku oddechl.

Slovácký křídelník Milan Petržela (vlevo) a Martin Regáli z Karviné

Chybělo vám pět hráčů. Přesto, jak citelná je ztráta Michala Kadlece v obraně?

Je to náš kapitán, nejzkušenější hráč. Je jasné, že na hřišti chybí, ale je zraněný a než aby se oddělal a hrál na půl plynu, bude lepší, ať se pořádně vyléčí. Teď jsme na levém stoperu našli Kaliho (Kalabišku), zvládá to dobře. Vracet se už bude Vlasta Daníček po trestu, a tak uvidíme, jak trenér sestavu poskládá. Michalova levá noha nám bude scházet, ale poradíme si i bez něj. Věřím, že se na několik zápasů ještě v této sezoně stihne vrátit, aby nekončil zraněný.

Penaltu jste kopali až po tom, co na ni sudího Marka Radinu upozornil videoasistent Dalibor Černý, když přímý kop Marka Havlíka trefil ruku Dávida Krčíka. Viděl jste tu situaci?

Neviděl, ale nikdo z nás nic nechtěl, ani kopající si ruky nevšiml. Vůbec jsme nevěděli, co se rozhodčí řeší. Na rovinu říkám, že tohle je strašně přísné, pokud ji neměl nad hlavou. A to zřejmě neměl. Přísná penalta, ale nám samozřejmě pomohla.

Neuvažovali jste, že by ji Marek Havlík neproměnili, když souhlasíte, že byla přísná?

(s úsměvem) Rozhodčí koukal na obrazovku, takže tam asi nějaká ruka byla. Mára Havlík ji musel nastřelit. Neviděl jsem to, ale z pohledu Karviné to je blbě.

Co vůbec říkáte na posuzování rukou v pokutovém území, což se neustále omílá a řeší?

Každou sezonu to je jinak, pořádně nám k tomu nikdo nic neřekne. Řeší se to každé kolo. V tom vápně je to fakt hodně těžké, protože stojíte metr od hráče a někdy nestihnete vůbec zareagovat. Ruce ve vápně by měly mít jedno pravidlo a pro všechny stejné.