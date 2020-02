Liberec ztratil střelecké opory, ale cíle nemění. Chce útočit na poháry

Zatímco odchod Potočného do Baníku Ostrava se v podstatě čekal, návrat Musy do Slavie nikoli. Pro Severočechy je to bolestná ztráta. V týmu už navíc není ani klíčový středopolař Oscar, kterého si Slavia rovněž stáhla z hostování.



Zimní přestupy a hostování v prvoligových týmech

„Se zástupci Slavie jsme se v prosinci shodli, že by měl Musa zůstat u nás. Nakonec to dopadlo jinak a proběhlo to rychle. V úterý s námi ještě byl na hotelu před odletem na soustředění do Turecka a během hodiny se sbalil, byla to akce metelesku blesku,“ konstatoval liberecký trenér Pavel Hoftych. „S Petarovým odchodem jsme nepočítali, mužstvo na něj bylo zvyklé, je to nepříjemná situace, ale museli jsme ji respektovat.“



Zimními libereckými posilami se naopak stali záložník Jakub Hromada, který přišel na hostování ze Slavie, a talentovaný útočník Imad Rondič, jehož Severočeši získali ze stejného klubu na přestup. Bosenský snajpr dokázal své kvality v přípravě, kdy nastřílel pět gólů.

„Rondič pro nás byl zpočátku neznámou, protože hrál nižší soutěže, ale působí velmi pozitivně. Je rychlý, umí střílet góly a mohl by být alternativou za Musu. Otázkou je, jak na něj dolehne první liga,“ řekl Hoftych. Góly by měli začít střílet i další hráči. „Potenciál má Malinský, hráči ze středu zálohy a hodně nám v tomto ohledu dluží útočník Kuchta,“ dodal kouč Slovanu.

Fotbalové přípravy prvoligových týmů v zimě 2020

Liberečtí se před koncem přestupního termínu ještě snaží přivést útočníka či hráče na kraj zálohy. „Variantu za Musu jsme připravenou neměli. Pracujeme na příchodech, ale vzhledem k postu útočníka to není jednoduché. Myslím, že jednoho jména se ještě dočkáme,“ řekl liberecký sportovní ředitel Zdeněk Koukal.



Kádr Slovanu se znovu omladil. V přípravě zaujal devatenáctiletý záložník Kristian Michal, smlouvu dostal i o rok mladší Radim Černický a další mladík Dominik Gembický v Liberci smlouvu prodloužil. „Budeme opět jedni z nejmladších,“ ví Koukal.

Liberec byl v zimě na dvou soustředěních: nejdřív na kondičním na Kypru a pak na herním v Turecku. Tam libereckou výpravu potrápily zdravotní problémy některých hráčů, ale nemělo by jít o nic vážného.

Tým od Nisy strávil zimu na deváté příčce ligové tabulky, na šestku aktuálně ztrácí pět bodů. „Na jaře bychom rádi navázali na hru, kterou jsme předváděli od desátého kola. Chtěli bychom se porvat o postup v poháru, kde nás čeká Slovácko, a zároveň udržet v lize příčky, které zajišťují možnost kvalifikačních bojů o Evropu,“ prohlásil kouč Hoftych.

Hned na úvod jara čeká fotbalisty Liberce jeden z nejsilnějších soupeřů. Už tuto sobotu se představí v hájemství pražské Sparty na Letné.