Kouč Slovácka hodnotí sezonu: Neúspěch to není, ale šlo z toho vytěžit víc

K prodloužení sezony chyběla fotbalistům Slovácka v závěru utkání nejprve troška štěstí. To když měl na kopačce gól na postupových 2:0 Lukáš Sadílek, kterého ale zblízka vychytal gólman.



Alespoň do prodloužení pak duel málem poslal Jan Kliment, jeho parádní ránu z hranice vápna ale brankář vyrazil na břevno. A po následném rohovém kopu snadným gólem do prázdné brány stvrdil postup Bohemians Jhon Mosquera.

Slovácko soupeři podlehlo stejně jako v domácím utkání 1:2.

„Dvojzápas jsme započali špatně už doma, kdy jsme nezvládli úvod. Ale jinak jsme se s oběma zápasy porvali se ctí. V odvetě už jsme hru museli otevřít, tak tolik neřeším konečný výsledek, normální zápas bychom asi dovedli do vítězného konce, ale tady byla pohárová matematika, tak jsme museli riskovat,“ uvedl slovácký trenér Martin Svědík.

O čem ještě bezprostředně po konci sezony mluvil?

O vývoji odvetného zápasu

„Chtěli jsme vstřelit rychlý gól, což se nám podařilo. Vedoucí gól nám psychicky pomohl, ale jen pro první poločas. Pasáž mezi 50. a 70. minutou už jsme pak netlačili tolik, až po prostřídání jsme se trošku oklepali a bylo to lepší. Hlavně ve druhém poločase, protože jsme hodně otvírali hru a hráli nahoru dolů, zároveň vznikaly v naší obranné fázi mezírky. Klokani, kteří jsou dobří v přechodové fázi, si tak samozřejmě vytvářeli šance, s tím člověk musí trošku počítat.“

O hektickém závěru

„Na konci jsme měli šanci dát Sadílkem na postupových 2:0, Klimentem na 2:1, což by zápas poslalo do prodloužení. Hráli jsme vabank, oba góly padly, když už jsme to měli vzadu vymydlené. Mužstvu nemůžu nic vytknout, rvali se o výsledek se strategií, kterou jsme si naplánovali, ale pořád nás trápí věci, jako je kvalita v útočné fázi nebo třeba ztráta jednoduchých balonů.“

O nasazení debutanta Víta Nemravy do brány

„Krok to byl jasný. Po zranění Trmala (brankářská jednička) se nám pod Porcalem nepodařilo vyhrát ani jeden ze čtyř zápasů. Ne že bychom prohrávali kvůli němu. Ale nasazení Nemravy měl být impulz pro mužstvo. Musím říct, že Víťa se utkání zhostil dobře, něco pochytal a u inkasovaných gólů už to byl vabank. Při normální hře by je asi nedostal. Jeho premiéra byla velice dobrá.“

O náboji nadstavbového dvojzápasu

Cítil jsem jej zejména ve druhém utkání. Bylo to tím, že jsme dali rychlý gól. Bohemka byla trošku nervózní, podle toho se chovala i v šancích, klepala se o postup do poslední chvíle. Jak každý nadstavbu kritizuje, já si naopak myslím, že to byl výborný dvojzápas. Hrálo se nahoru dolů, zvítězil lepší tým, klidnější v koncovce. Přeju Bohemce úspěch i do dalších zápasů. Je to pro mě sympatické mužstvo.

O hodnocení celé sezony

„Výborný podzim z naší strany. Trošku nás přibrzdila koronavirová pauza. Nemyslím si, že herně, spíš výsledkově, což se projevilo v tabulce. Když jsme měli sezonu nějak rozehranou, chtěli jsme se dostat do šestky. Cítili jsme, že se to dalo. Ale myslím si, že konečný výsledek je úměrný naší kvalitě i předvedeným výkonům. Naším předsezonním cílem bylo dostat se do skupiny o pohárové umístění, což se povedlo, ale všichni cítíme, že z toho šlo vytěžit víc.“

O očekávaných změnách v kádru

„Bude se to řešit v následujících dnech. Ale samozřejmě už půl roku víme, že odchází Zajíc s Juroškou (po konci smlouvy jdou do Ostravy – pozn. red.). Hostování končí Zahustelovi s Dvořákem, je otázka, jestli se s nimi domluvíme na pokračování, nebo odejdou. Je potřeba si odpočinout, protože jsme po koronaviru zažili hektické tempo, a připravit se na novou sezonu.“