Devět inkasovaných gólů za dva domácí duely? Jsme za hlupáky, zlobí se Reinberk

Minule s Libercem jste prohráli první půlku 0:4, teď s Hradcem 0:3. Co se děje o poločase v kabině?

Tři góly jsme jim darovali. Pak je těžké s takovým zápasem cokoliv dělat. Snažíme se nějakým způsobem namotivovat. Snížit, což se z penalty podařilo. Netvrdím, abychom to dorovnali, protože na to momentálně nemáme sílu. Ale místo abychom výsledek zkorigovali a odrazili se nějakým dobrým výkonem, předvedeme ke konci zase něco strašidelného.

Hrálo se bez karet. Ukazuje to svým způsobem, že vám chybí důraz, že byste měli v rámci mezí přitvrdit?

Rozumím tomu. Ve spoustě akcí nám jednoduše vyjeli. Třeba pátý gól po naší standardce. Někdy je lepší to přerušit i za cenu karty. To neděláme a všechno se nám hrne na bránu. Každý centr, každá střela smrdí gólem. Co mohlo, to nám v první půlce spadlo do brány.

Propadáte už do letargie, nebo se v kabině seřvete?

Není nám to jedno. Dostat za dvě kola doma devět gólů je příšerné. Nikdy jsem to nezažil a nikdy už to zažít nechci. I my hráči si k tomu něco řekneme mezi sebou. Ale jedna věc je říct si to a druhá plnit to pak na hřišti.

Fanoušci vás celý zápas neúnavně povzbuzovali, ale debata se zástupci kotle po utkání už moc idylicky nevypadala.

Konkrétní být nechci, ale bylo to nepříjemné. Nedivím se jim.

Povolili jim nervy?

Mají na to nárok. Padla i ostrá slova, ale zasloužíme si to.

Zleva Adam Vlkanova z Hradce a Gigli Ndefe ze Slovácka.

Vnímáte formu Dukly, která se k vám přibližuje?

Víme, že nás stáhli, že jim to na jaře jde, jsou nepříjemní.

Předchozí léta jste hráli ve skupině o titul, letos o záchranu.

Velká změna. Byli jsme na něco zvyklí, teď nefunguje vůbec nic. V přípravě jde vidět na každém, že se snaží, že pro to dělá všechno, ale přijde zápas a jsme jako děti.

Nepřejete si už konec sezony?

Dostali jsem se do toho a sami se z toho musíme vyhrabat. Určitě bychom chtěli mít tuhle krizi už za sebou a vyhrát nějaký zápas. Nikdo nemá rád porážky.

Čím jste se do krize dostali?

(Dlouze přemýšlí.) Dobrá otázka. Chováme se na hřišti nezodpovědně, naivně...

Nemáte obavy, co se zase příště stane? Baví vás ještě fotbal?

Mě baví, ale nebaví mě prohrávat. Už je toho strašně moc. Něco si řekneme a pak děláme na hřišti úplně jiné věci. Přál bych si, aby se to konečně otočilo.

V neděli hostíte Olomouc. Jak těžké bude hodit za hlavu další debakl?

Už po Liberci jsme si říkali, že si vyčistíme hlavy, necháme to za sebou. Ale zase to bylo to stejné. Utkání s Olomoucí je pro nás nejklíčovější a podle toho se musíme chovat.