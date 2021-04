Vyčerpávající období fotbalistů Slovácka graduje. Pak se jim uleví

Tento týden ještě musí ve zdecimované sestavě zvládnout dnešní domácí derby se zachraňujícím se Brnem a v sobotu přímou bitvu o evropské poháry v Plzni. Pak už bude lépe.

„Tyhle zápasy budou nejtěžší,“ tuší trenér Slovácka Martin Svědík, jehož celek podstoupí třetí anglický týden v jednom zápřahu.

Když Slovácko doma udolalo Liberec 1:0 a přiblížilo se na bod druhé Spartě, krotil Svědík přehnanou euforii. Nejen proto, že tým ještě nepřepůlil ďábelskou porci sedmi utkání ve 22 dnech.

„Po covidu to šlo strašně rychle po sobě. Nepočítali jsme, že budeme muset hrát hned v úterý v Olomouci ještě před dohrávkou v Pardubicích. To jsme ještě zvládli, ale jak se zápasy načítají, je to horší a horší,“ prohodil Svědík poté, co jeho soubor minulý týden podlehl venku Pardubicím i Spartě.

V předchozích čtrnácti kolech přitom prohrál jen se suverénní Slavií.

ONLINE: Slovácko vs. Brno podrobná reportáž od 15:00

„Náročný program nás dobíhá i proto, že nám vypadávají klíčoví hráči. Navrátil je rychlostní typ, Daníček důležitý pro organizaci hry, Kalabiška dokáže rozhodnout zápas, Cicilia by nám mohl pomoct,“ shrnul Svědík aktuální stav absentujících opor. „Hráče z osy mužstva nahrazujete těžko. Můžete je nahradit krátkodobě, ale ne když jdou zápasy takhle rychle po sobě.“

Zvláště když Slovácko nedisponuje při tvorbě týmu takovými možnostmi jako konkurenti ze špičky a jeho kádr není objektivně tak široký co do kvantity ani kvality.

„V porovnání se Slavií, Spartou, Plzní, ale i Jabloncem je naše pozice nevýhodnější. Musíme brát v potaz ekonomické možnosti klubu,“ zmínil Svědík neoddiskutovatelný fakt.

Když pomineme kritiku nevhodného obutí některých hráčů, hodnotil nedělní porážku na Spartě na svoje poměry nezvykle smířlivě. Na rozdíl od předchozí zbytečné prohry s nováčkem.

„Prohráli jsme, ale neuhnuli ze způsobu naší hry jako předtím s Pardubicemi. Na Spartě to byl zápas o tom, kdo udělá chybu. Chvilku jsme byli lepší my, hlavně v první půlce, druhý poločas měla náznaky šancí Sparta, ale ne ze soustavného tlaku,“ poznamenal Svědík.

Rozdíl byl v efektivitě zakončení. „Jak jsme lehce dávali góly při vítězné šňůře, tak teď to neplatí,“ připomněl Svědík, že třetí nejlepší útok Fortuna:Ligy se zasekl a v posledních čtyřech kolech se trefil jen dvakrát. Svědíkovi chybí zásadnější příspěvek nastupující generace odchovanců hradišťského klubu. Od Kohúta, Rezka nebo Kubaly žádá jiná čísla než v součtu tři góly za tři čtvrtiny sezony.

„Jsou to mladí hráči, takže nepočítám, že budou mít stabilní výkonnost. Ale když jsme se dostali do stavu, v jakém jsme, potřebujeme, aby pomohli více. I samotné mužstvo od nich čeká více. Když dostanou mladí příležitost, tak ji musí chytnout za pačesy,“ vzkázal Svědík. Někdo z bažantů půjde do boje také dnes. S hromadným comebackem marodů nepočítá.

„Navrátil určitě ne. U ostatních budeme doufat. Navíc z utkání se Spartou si odnesl další klíčový hráč zdravotní problém a nevíme, jestli bude k dispozici,“ naznačil kouč Slovácka.

Ani proti Zbrojovce tak nepošle na hřiště stejnou zahajovací jedenáctku jako v předešlém kole. Za celou sezonu se to Slovácku povedlo jen dvakrát na podzim. Hesla „vítězná sestava se nemění“ se ale Svědík ani tak striktně nedrží. Spíše naopak.

„Často děláme jednu dvě změny podle soupeře,“ nastínil svoji filozofii. „Při náročném programu rotujeme nejvíce vytížené hráče. Po covidu jsou navíc náchylnější na zranění. Na předzápasovém tréninku nám tak vypadli Cicilia, Kalabiška.“ Slovácko trápí také vysoký počet karet. Ve žlutých (62) i červených (4) patří v soutěži mezi nejhorší trojku. „Jsou věci, které plynou ze hry. Nedisciplinovanosti, které jsou trestané finančně. Velká část karet je zbytečných, pramení z neopatrnosti, naivity. Faulujeme, i když nemusíme. Nezastavíme pohyb,“ shrnul Svědík.

Před dnešním zápasem je přitom v ohrožení sedmička Daníček, Divíšek, Havlík, Jurečka, Kohút, Kubala, Petržela.