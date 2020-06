Kadlec: Pokusíme se Bohemce vrátit porážku z minulého týdne

„O předchozí zápasy jsem vždycky přišel buď kvůli zraněním, nebo kvůli dohodě klubů,“ vzpomíná.



Bylo patrné, že vám hodně šlo o to, abyste Spartu porazil. U prvního soupeřova gólu, který posuzoval videorozhodčí, jste emotivně reklamoval ofsajd.

Nevím, jak to přesně bylo s ofsajdem u samotného gólu, ale podle mě byl už na začátku celé akce Vindheim metr v ofsajdu. Je to škoda, pak jsme otevřeli hru a bohužel dostali druhou branku.

Sparta nasadila do druhého poločasu zkušené hráče. Bylo to rozhodující?

Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Rozhodlo proměňování šancí. Sparta dala dva góly, my ze svých šancí nic. Podle mě také rozhodla šířka kádru, bylo vidět, že kádr Sparty je hodně široký. Přišli hráči, kteří byli čerství, měli víc sil. My máme zraněné a hrajeme to ve dvanácti třinácti lidech. Ve druhé půlce už jsme šlapali vodu.

V první půli jste byli lepším týmem, mohli jste zápas rozhodnout. Souhlasíte?

Je to tak. Škoda, že místo nás šel do vedení soupeř, řekl bych, že zápas byl vyrovnaný. Ve druhém poločase pak dostaneme laciný gól. Je škoda, že jsme Spartu neporazili.

Neproměňování velkých šancí v zápasech, kdy máte navrch, Slovácko v poslední době dost trápí, že?

Ano. Když pak dostaneme branku, tak to strašně složitě koušeme a dotahujeme. Také v poslední době víc inkasujeme. Máme pořád co zlepšovat. Na druhou stranu jsme minulý rok hráli o záchranu a v letošní sezoně jsme klepali na první šestku. Sezona ještě neskončila, tak uvidíme. Příští rok se pokusíme zabojovat a být třeba ještě výš.

Jste hodně zklamaní, že jste se nedostali do skupiny o titul?

Jsme zklamaní hlavně z toho, že jsme na konci doma dvakrát po sobě prohráli. Myslím, že nám nevyhovuje, že nemůžou být na stadionu lidé, hnali by nás k lepšímu výkonu. Malovali jsme si to jinak, ale znovu opakuji, ještě není konec, pořád to může být skvělá sezona. Úspěchem pro nás je, že jsme se vyhnuli bojům o záchranu. Cíl byl do 10. místa, to jsme splnili. Uvidíme, jaké bude finální umístění.

V play off o Evropskou ligu vás na úvod čekají pražští Bohemians. Vyhovuje vám, že v neděli začínáte na domácím stadionu?

Když chcete postoupit, tak z obou zápasů musíte vyjít lépe. Je jedno, jestli hrajeme doma, nebo venku. Teď je spíš na pořadu dne si odpočinout a dobře potrénovat. Věřím, že se dají dohromady i marodi. Chceme proti Bohemce udělat co nejlepší výsledek, tím je postup. Pokusíme se jí vrátit porážku z minulého týdne.

Při zranění stoperů Hofmanna a Šimka se k vám v posledních utkáních stáhl kapitán Daníček. Jak se vám spolupracuje?

Myslím, že proti Spartě už to bylo lepší než proti Bohemce, kdy jsme hráli spolu poprvé. Vlasta je defenzivní záložník a ty úkoly má podobné, i když třeba zajišťování je odlišné. Zvládli jsme to. Mohlo to být i bez inkasovaného gólu, ale už je to za námi.