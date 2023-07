Baránek po utkání v Ostravě: Z nervozity jsem nachodil snad pět kilometrů

Jeho záskok za zdravotně indisponovaného Martina Svědíka se chýlí ke konci. Stoprocentní to ještě není, ale už v sobotním domácím utkání proti Olomouci by se Jan Baránek měl v trenérském štábu fotbalistů Slovácka vrátit na svoji obvyklou pozici Svědíkova asistenta. „Zase brzy najedeme do stejných kolejí,“ nastínil Baránek po sobotním utkání v Ostravě