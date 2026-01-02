„Fullyho příchod finalizujeme, jde o hráče na levou stranu do defenzivy, ať už na pozici stopera, nebo halfbeka,“ přiblížil sportovní ředitel teplického klubu Štěpán Vachoušek. „Ještě nic podepsaného není.“
Ze Slavie už na Stínadlech hostuje Denis Halinský, který se vypracoval ve hvězdu obranné linie a v létě se vrátí do Edenu. Některým fanouškům se nelíbí další zápůjčka, jenže Vachoušek má logické vysvětlení: „Na levou stranu jsme měli jen Rizniče, protože Harušťák se vážně zranil. Utrhl si přední křížový vaz. Potřebovali jsme zkvalitnit tuhle pozici. Proč hostování? Protože věříme, že Jarda se dá do kupy a chceme mu dát prostor, aby se doléčil a vrátil se v plné kondici.“
Devatenáctiletý a 186 cm vysoký Fully se stal kmenovým hráčem Slavie v létě 2025, už od ledna v Edenu hostoval, předtím působil v dánském AC Horsens či domovském Watanga FC. Vzešel ze slávistického skautingového projektu Afrika, Slavii se osvědčil v její druholigové rezervě.
„Slavia je pro mě jako splněný sen, je přání každého mladého hráče nastupovat za některý z velkých klubů na světě. V tuto příležitost jsem doufal. Hraji velmi důrazně a týmově,“ svěřil se Fully na webu Slavie.
Skláři ještě líčí na dvě posily. „Chceme útočníka na pozici devět a hráče do středu zálohy,“ prozradil Vachoušek. Ve druhém případě se spekuluje o možném návratu Petra Kodeše z Hradce Králové, na hrot je v hledáčku ostravský Tomáš Zlatohlávek. „Vytipovaných hráčů je víc, čekáme, jak se k tomu kluby postaví a jaká bude šance je získat.“
Jisté jsou pohyby směrem ze Stínadel. Tadeáš Vachoušek, syn sportovního ředitele, si má protáhnout hostování ve Zbrojovce Brno, s níž vede druhou ligu a míří k postupu. „Řešíme zároveň prodloužení smlouvy u nás,“ informoval jeho táta.
Kvůli vyššímu vytížení stráví jaro jinde další tři hráči: Ukrajinec Jegor Cykalo v cizině, Marek Beránek ve druhé lize, třetím do party je Jakub Emmer. „První patnáctka hráčů vytížená byla, tito kluci ne. Věříme, že se v létě vrátí a budou bojovat o místo v ligovém kádru.“
Do něj se už protlačil, zatím na zimní období, Martin Kříž z třetiligové rezervy. „Na podzim nás přesvědčil, že bychom ho měli vzít do přípravy, je kondičně i charakterově dobře nastavený. Je to šance i pro ostatní, aby na sobě v béčku nebo v dorostu pracovali. Každý půlrok je tady možnost posunout se do áčka.“
V Teplicích už funguje nové skautské oddělení, jeho členové vyrazí koncem ledna do Afriky. „Mají velký přehled. Přání je najít dalšího Johna Autu,“ poukázal Vachoušek na nigerijského útočníka, který na podzim dal své první tři ligové góly.
Teplice pod novým majitelem Milanem Kratinou nemají pevně daný rozpočet na posily. „Když přijdeme se zajímavým hráčem, bude na majiteli, jestli částku na něj uvolní, nebo ne.“