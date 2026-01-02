Chance Liga 2025/2026

Fully, další klenot Slavie na cestě do Teplic. Skláři loví ještě dvě posily

Petr Bílek
  16:23
Teplická brusírna fotbalových diamantů zřejmě vyleští další poklad pražské Slavie. Na dobré cestě je hostování mladého liberijského obránce Emmanuela Fullyho, kterého mistr vypustil už do tří ligových zápasů. Klub ze Stínadel v pátek zahájil přípravu zatím bez výraznějších posil, ale pracuje na nich.
Emmanuel Fully, posila Slavie.

Emmanuel Fully, posila Slavie. | foto: SK Slavia Praha

Zahajovací trénink FK Teplice, vpředu Michal Bílek, za ním Daniel Trubač.
Kouč Zdenko Frťala, Denis Halinský a Jakub Emmer na začátku zimní přípravy...
Daniel Trubač přihrává míč před Lukášem Marečkem během zimní přípravy Teplic.
Teplický kouč Zdenko Frťala vede zahajovací trénink.
11 fotografií

„Fullyho příchod finalizujeme, jde o hráče na levou stranu do defenzivy, ať už na pozici stopera, nebo halfbeka,“ přiblížil sportovní ředitel teplického klubu Štěpán Vachoušek. „Ještě nic podepsaného není.“

Ze Slavie už na Stínadlech hostuje Denis Halinský, který se vypracoval ve hvězdu obranné linie a v létě se vrátí do Edenu. Některým fanouškům se nelíbí další zápůjčka, jenže Vachoušek má logické vysvětlení: „Na levou stranu jsme měli jen Rizniče, protože Harušťák se vážně zranil. Utrhl si přední křížový vaz. Potřebovali jsme zkvalitnit tuhle pozici. Proč hostování? Protože věříme, že Jarda se dá do kupy a chceme mu dát prostor, aby se doléčil a vrátil se v plné kondici.“

Devatenáctiletý a 186 cm vysoký Fully se stal kmenovým hráčem Slavie v létě 2025, už od ledna v Edenu hostoval, předtím působil v dánském AC Horsens či domovském Watanga FC. Vzešel ze slávistického skautingového projektu Afrika, Slavii se osvědčil v její druholigové rezervě.

Slavia si pojistila Halinského, ještě půlrok ho nechá hostovat v Teplicích

„Slavia je pro mě jako splněný sen, je přání každého mladého hráče nastupovat za některý z velkých klubů na světě. V tuto příležitost jsem doufal. Hraji velmi důrazně a týmově,“ svěřil se Fully na webu Slavie.

Skláři ještě líčí na dvě posily. „Chceme útočníka na pozici devět a hráče do středu zálohy,“ prozradil Vachoušek. Ve druhém případě se spekuluje o možném návratu Petra Kodeše z Hradce Králové, na hrot je v hledáčku ostravský Tomáš Zlatohlávek. „Vytipovaných hráčů je víc, čekáme, jak se k tomu kluby postaví a jaká bude šance je získat.“

Jisté jsou pohyby směrem ze Stínadel. Tadeáš Vachoušek, syn sportovního ředitele, si má protáhnout hostování ve Zbrojovce Brno, s níž vede druhou ligu a míří k postupu. „Řešíme zároveň prodloužení smlouvy u nás,“ informoval jeho táta.

Denis Halinský na zahajovacím tréninku Teplic.

Kvůli vyššímu vytížení stráví jaro jinde další tři hráči: Ukrajinec Jegor Cykalo v cizině, Marek Beránek ve druhé lize, třetím do party je Jakub Emmer. „První patnáctka hráčů vytížená byla, tito kluci ne. Věříme, že se v létě vrátí a budou bojovat o místo v ligovém kádru.“

Do něj se už protlačil, zatím na zimní období, Martin Kříž z třetiligové rezervy. „Na podzim nás přesvědčil, že bychom ho měli vzít do přípravy, je kondičně i charakterově dobře nastavený. Je to šance i pro ostatní, aby na sobě v béčku nebo v dorostu pracovali. Každý půlrok je tady možnost posunout se do áčka.“

Stínadla 2.0 se postaví zhruba za 1,5 miliardy. Úsporná varianta, říká šéf Teplic

V Teplicích už funguje nové skautské oddělení, jeho členové vyrazí koncem ledna do Afriky. „Mají velký přehled. Přání je najít dalšího Johna Autu,“ poukázal Vachoušek na nigerijského útočníka, který na podzim dal své první tři ligové góly.

Teplice pod novým majitelem Milanem Kratinou nemají pevně daný rozpočet na posily. „Když přijdeme se zajímavým hráčem, bude na majiteli, jestli částku na něj uvolní, nebo ne.“

Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Tragédie na dovolené. Trenér fotbalistek Valencie zemřel i s dětmi při nehodě lodi

Fotbalový trenér Fernando Martín zahynul v pátek spolu se svými třemi dětmi v...

Rodinná dovolená se proměnila v noční můru. Fernando Martín, trenér rezervního týmu fotbalistek Valencie, zahynul v pátek během havárie výletní lodi v Indonésii. Nepřežily ani jeho tři děti....

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

Silvestrovské derby ovládli fotbalisté Sparty, Bednář nasázel Slavii hattrick

Roman Bednář slaví gól během silvestrovského pražského derby.

Fotbaloví internacionálové Sparty v pražském Silvestrovském derby na umělé trávě v Edenu porazili Slavii 6:4. Hattrickem se v 39. ročníku tradiční exhibice blýskl jeden z nováčků Roman Bednář,...

Fully, další klenot Slavie na cestě do Teplic. Skláři loví ještě dvě posily

Emmanuel Fully, posila Slavie.

Teplická brusírna fotbalových diamantů zřejmě vyleští další poklad pražské Slavie. Na dobré cestě je hostování mladého liberijského obránce Emmanuela Fullyho, kterého mistr vypustil už do tří...

2. ledna 2026  16:23

Šťastní nejsme. City začali nový rok bez gólů. Jak vypadá boj o titul v Anglii?

Kouč fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola po remíze v Sunderlandu.

Zcela šťastné uvítání do nového roku neprožili, a tak když měli fotbalisté Manchesteru City reagovat na bezgólovou remízu v Sunderlandu, kapitán Bernardo Silva jen výmluvně prohodil: „Nejsme z toho...

2. ledna 2026

Plzeň zahájí přípravu. Chceme vyhrát pohár a dostat se výš v lize, říká Šádek

Šéf fotbalové Plzně Adolf Šádek po výhře nad AS Řím.

Vyhrát domácí pohár, uspět v Evropské lize a vylepšit čtvrtou pozici v domácí nejvyšší soutěži. „Abychom příští sezonu zase hráli v Evropě,“ přeje si Adolf Šádek, generální ředitel fotbalové Plzně.

2. ledna 2026  13:30

Sigma hlásí třetí posilu z Balkánu. Z Pančeva dorazil srbský záložník Grgič

Dario Grgič je novou posilou Sigmy, dosud hrál jen v rodném Srbsku.

Zimní příprava startuje fotbalistům Sigmy v sobotu fyzickými testy, přesto olomoucký celek stihl přivést už tři posily. Tou poslední se po Slovinci Šturmovi (26) a Chorvatovi Krivakovi (20) stal v...

2. ledna 2026  12:39

V hořícím baru se vážně zranil i fotbalista z Met. Záchranáři ho převezli do Německa

Tahirys Dos Santos z klubu FC Mety.

Při tragickém požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana utrpěl vážná zranění i fotbalista Tahirys Dos Santos, talent francouzského prvoligového klubu FC Mety. Devatenáctiletého člena...

2. ledna 2026  11:43

Nechodily výplaty, místo ionťáků pili čaj. Zemánek vypráví o Hradci nad propastí

Hradecký kapitán Miroslav Zemánek (vlevo) během utkání se Zlínem.

Na Silvestra roku 2004 oslavil fotbalista Miroslav Zemánek třicáté narozeniny v naději, že jako kapitán v následujícím roce povede hradecký celek, tehdy druholigový, k lepší budoucnosti. „Nebyla to...

2. ledna 2026  10:35

Novoroční střelecká bída. Manchester City i Liverpool ztratily, nedaly ani branku

Trenér City Pep Guardiola rozhazuje ruce.

Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize nedokázali zvítězit v Sunderlandu, po remíze 0:0 jejich ztráta na vedoucí Arsenal narostla na čtyři body. Sunderland tak udržel domácí neporazitelnost a v...

1. ledna 2026  18:30,  aktualizováno  23:05

Chelsea půl roku po triumfu na MS klubů odvolala trenéra Marescu

Enzo Maresca uklidňuje hráče Chelsea během utkání s Wolverhamptonem.

Od fotbalistů Chelsea byl po roce a půl odvolán trenér Enzo Maresca. Italský kouč s týmem loni ovládl Konferenční ligu a mistrovství světa klubů. V této sezoně se však londýnskému celku nedaří, navíc...

1. ledna 2026  13:54,  aktualizováno  20:32

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

1. ledna 2026  19:09

Vláda Gabonu rozprášila reprezentaci, bývalou hvězdu Arsenalu vyloučila

Pierre-Emerick Aubameyang

Gabonská vláda po neúspěchu na mistrovství Afriky rozprášila fotbalovou reprezentaci. Ihned po středeční porážce 2:3 s Pobřežím slonoviny vystoupil v televizi ministr sportu Simplice-Désiré Mamboula...

1. ledna 2026  15:55

Řekl jsem si: Musíš! A trefil jsem to dobře. Krejčímu ke gólu gratuloval i Haraslín

Ladislav Krejčí slaví svůj gól na hřišti Manchesteru United.

Dlouho už si neužili ani částečnou radost, vždyť fotbalisté Wolverhamptonu na bodový zápis čekali dvanáct zápasů, tedy déle než dva měsíce. I proto Ladislav Krejčí, střelec vyrovnávacího gólu proti...

1. ledna 2026  14:49

Sparta by měla hledat nového gólmana, říká Vaniak. Věří, že Slavia míří za titulem

Brankář Martin Vaniak ve slávistickém dresu v utkání veteránů během...

V říjnu oslavil pětapadesáté narozeniny, ale chytat nezapomněl. Martin Vaniak byl vyhlášen nejlepším slávistou silvestrovského derby veteránů i díky tomu, že v závěru chytil Tomáši Čížkovi penaltu....

1. ledna 2026  7:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.