Trpišovský: Jaro bude těžší, zapojíme víc hráčů. Změny? Nic není na cestě

O zápase: „Inkasovali jsme z jednoduché situace, která ani nebyla nebezpečná a kterou bychom měli ubránit. Dlouho jsme takovou věc neudělali. My nedokázali pořádně trefit branku, i když jsme šance měli. Domácí hráli na hraně svých možností, jejich výkon byl na absolutním maximu, což musím ocenit. Porážka nás mrzí, měli jsme za sebou šňůru dobrých výsledků, spoustu získaných bodů, chtěli jsme to dotlačit až do konce podzimu.“

O podzimu: „Teď je v nás hořkost, nechcete prohrát poslední zápas roku před spoustou lidí. Jsme naštvaní sami na sebe, zklamaní. Ale bavili jsme se v kabině, že máme za sebou podzim se spoustou dobrých věcí i rekordním počtem bodů. Vyhráli jsme těžké zápasy doma i venku, zabudovali jsme některé hráče. Mohli jsme mít i bodů víc, viz Teplice nebo Hradec, kde jsme byli deset minut od vítězství. Na druhou stranu jsme jindy body urvali. V české lize mít po devatenácti zápasech tolik bodů a výher je úctyhodné. S body jsme spokojení, kdybychom je získali i v Teplicích, byli bychom maximálně spokojení. Po porážce to nechci hodnotit pozitivně, protože po tomhle výsledku toho moc pozitivního ve mně není.“

O titulu: „Odehraných je jen devatenáct kol, všichni víme, že jarní část je těžší než podzimní, je to jiná soutěž. Základ máme dobrý. Musíme si teď chvíli odpočinout fyzicky i mentálně, vypnout hlavy a nachystat se na jaro.“

O závěru roku: „Poslední dva zápasy jsme prohráli, i když jsme měli spoustu možností ve vápnech. S Ostravou, Olomoucí, Anderlechtem a Teplicemi toho bylo málo. A naopak my jsme z posledních tří střel inkasovali tři góly. V průběhu sezony jsme góly nedostávali, teď jsme jich dostali dost z minima situací. Zbytečně jsme si to zkomplikovali.“

O top formě: „Prvních a posledních čtrnáct dní ligy jsme měli slabších, nejhorší rozpoložení bylo teď ke konci. Ve zbývajícím čase jsme měli formu hodně konstantní, i data ze zápasů i herní projev byly po tu dobu dobré. Máme za sebou třicátý zápas, kluci z nároďáku 36 až 38 plus Euro, které můžeme do podzimu taky započítat. Někteří kluci odjeli v setrvačnosti devět nebo deset měsíců.“

O únavě: „Kádr je široký a stavěný na hodně zápasů, ale nikdo si neudrží formu iks měsíců. Snažíme se tomu všechno uzpůsobit ohledně regenerace, jídla, fyzioterapie. Nápor je velký, ale řeší to plno klubů. I proto potřebujeme zapojit do jarní části víc hráčů. Kdyby to nebylo nutné, v Teplicích bychom tolik změn v sestavě neudělali. Věděli jsme, že zápas bude silově a v agresivitě náročný. Někteří hráči byli už ve čtvrtek na hraně a jejich data na maximální úrovni v metráži, intenzitě, brzdě, akceleraci. Únava byla velká. A když Teplice vyráží do brejků v šesti hráčích a jsou v nich silné, potřebovali jsme energii.“

O náhradnících: „Bylo složité pro ně naskočit, když je konec roku a role už určené. Ale v tom, že jsme sestavu protočili, bych problém neviděl. Kluci do toho dali všechno. Začali jsme dobře, prvních dvacet minut nebylo špatných, měli jsme z toho vytěžit víc. Chtěli jsme jim dát prostor ještě na čtvrthodinu druhé půle, čtyřnásobné střídání jsme pak měli v plánu nehledě na inkasovaný gól.“

O kádru: „Nemám aktuální informace vzhledem k náročnému programu. Vím, že na nějaké hráče se jezdilo. Uděláme maximum, abychom je udrželi, ale může se stát cokoli ohledně nabídek nebo přání hráčů. Kádr je dostatečný, to se ukázalo. Musíme myslet i výhledově, někteří hráči tady věčně nebudou. Je potřeba přemýšlet, jak je nahrazovat. Aktuálně, co mám zprávy, žádný příchod ani odchod není na cestě, ale k nějakému pohybu v kádru dojde.“

O kauze Chorý: „Po zápase s Anderlechtem jsem se dostal domů ve čtyři ráno, pak jsme přejížděli do Teplic a měl jsem přípravu na ně. Téma bylo jen nedělní utkání, Teplic jsem měl plnou hlavu. Osobně jsem to s nikým neřešil, nejsem u všeho. Určitě to v klubu někdo s někým probíral.“