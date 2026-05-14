Tématem měly být události v sobotním derby, 23. titul Slavie, který získala ve středu před prázdnými tribunami po vysoké výhře nad Jabloncem 5:1, či budoucnost klubu.
Rozstřel s Jaroslavem Tvrdíkem byl z organizačních důvodů zrušen
Play off o umístění - 1. finále
Skupina o záchranu - 4. kolo
Skupina o titul - 4. kolo
Skupina o záchranu - 5. kolo
Play off o umístění - 2. semifinále
Skupina o titul - 2. kolo
Skupina o záchranu - 3. kolo
Skupina o titul - 3. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia PrahaSlavia
|33
|23
|8
|2
|70:28
|77
|2.
|AC Sparta PrahaSparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3.
|FC Viktoria PlzeňPlzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4.
|FC Hradec KrálovéHradec Kr.
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5.
|FK JablonecJablonec
|33
|15
|7
|11
|43:41
|52
|6.
|FC Slovan LiberecLiberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46
1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze),
2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)
Play off o umístění 2025/26
Semifinále
Finále
Semifinále
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|11.
|FC ZlínZlín
|33
|10
|8
|15
|42:54
|38
|12.
|FK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|33
|8
|13
|12
|46:55
|37
|13.
|FK TepliceTeplice
|33
|8
|12
|13
|36:42
|36
|14.
|1. FC SlováckoSlovácko
|33
|7
|9
|17
|30:47
|30
|15.
|FK Dukla PrahaDukla
|33
|5
|11
|17
|23:46
|26
|16.
|FC Baník OstravaOstrava
|33
|5
|8
|20
|27:49
|23
14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia PrahaSlavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2.
|AC Sparta PrahaSparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3.
|FC Viktoria PlzeňPlzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4.
|FK JablonecJablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5.
|FC Hradec KrálovéHradec Kr.
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6.
|FC Slovan LiberecLiberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7.
|SK Sigma OlomoucOlomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8.
|FK PardubicePardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9.
|MFK KarvináKarviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10.
|Bohemians Praha 1905Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11.
|FK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12.
|FC ZlínZlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13.
|FK TepliceTeplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14.
|FK Dukla PrahaDukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15.
|1. FC SlováckoSlovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16.
|FC Baník OstravaOstrava
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?
317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...
Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci
Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...
Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let
Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...
Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka
Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...
Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii
Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...
Finále fotbalového MS poprvé s show o poločase. Vystoupí Madonna, Shakira i BTS
Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu, finále ligy amerického fotbalu NFL, představila mezinárodní federace FIFA na Instagramu i...
Mistrovská sestava Slavie: problémové opory i mladíci. Kdo pomohl k titulu?
Rozdíly mezi těmi nejvytěžovanějšími jsou vzhledem k opakovaným zdravotním problémům často minimální. A pro některé je vzhledem k událostem posledních dnů letošní sezona nejspíš tou poslední v...
Rozstřel s Jaroslavem Tvrdíkem byl z organizačních důvodů zrušen
Hostem pořadu Rozstřel na iDNES.cz měl být ve čtvrtek od 13 hodin předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík. Vysílání bylo z organizačních důvodů zrušeno.
Poprvé zdevastovaný z fotbalu, řekl kouč Slavie. Motivace vyhrát titul? Brian Priske
Popisoval bolestné pocity ze sobotních událostí, když najednou do místnosti bujaře vtrhla pětice slavících hráčů a vylila na něj kýbl iontového nápoje se šampaňským. A znovu se začal usmívat....
Na Chorého nezabralo nic. Vedení rozhodlo a uvidíme, co bude dál, řekl Trpišovský
Až odezní prvotní titulová euforie, bude následovat další po závěrečném utkání ročníku. A pak už se ve fotbalové Slavii začnou pomalu chystat na další sezonu, do níž pravděpodobně vstoupí bez Tomáše...
OBRAZEM: Uvnitř prázdné sedačky, venku velká party. Jak vypadaly slávistické oslavy
Místo velkolepých oslav před plným stadionem se fotbalisté Slavie radovali z mistrovského titulu na liduprázdném Edenu. Důvodem byly víkendové výtržnosti fanoušků v pražském derby, po nichž mají...
City i bez Haalanda zdolali Crystal Palace a dál myslí na titul. Ztrácejí dva body
Fotbalisté Manchesteru City si připsali povinné vítězství. Ve středeční dohrávce 31. kola anglické Premier League na domácím stadionu porazili Crystal Palace 3:0 a dvě kola před koncem opět z druhé...
Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou
Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....
Nejtěžší titul, po derby jsem byl zlomený, řekl Holeš. Provodovi dal košem
Přišli v bílých tričkách s třiadvacítkou na prsou a spokojeně se usadili za stůl v tiskovém centru. Pohodlná výhra 5:1 nad Jabloncem a zisk titulu alespoň částečně přebily rozčarování fotbalové...
Inter má double. Po italské lize ovládl i domácí pohár, ve finále přemohl Lazio
Fotbalisté Interu Milán slaví domácí double. Už jistí mistři ligy ovládli podesáté také Italský pohár. Ve finále na Olympijském stadionu v Římě porazili domácí Lazio 2:0.
Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje
Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...
Pátý francouzský titul v řadě pro Paris St. Germain. Lens už ztrátu smazat nemůže
Fotbalisté Paris St. Germain získali ve francouzské lize pátý titul za sebou. V dohrávce 29. kola zvítězili na hřišti druhého Racingu Lens 2:0 a v čele tabulky mají náskok devíti bodů. Oba týmy čeká...