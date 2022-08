Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Nenapadlo by vás, co se v těch tenoučkých nohách skrývá za sílu. Jak umí zasprintovat, jak parádní rány svedou vykouzlit. Teď už se to ví nejen v nigerijském Lagosu, kde Moses Usor ještě v březnu kopal za tým 36 Lion. Nejen v Edenu, kde se zjevil na jaře. A nejen v Česku, kde začal od léta střílet ligové góly. Jeho jméno už se učí i fotbalová Evropa a Slavia si mne ruce, že znovu v Africe natrefila na zlatou žílu.