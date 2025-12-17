Chance Liga 2025/2026

Slavia si pojistila Halinského, ještě půlrok ho nechá hostovat v Teplicích

Jeden podpis, dvojnásobná radost. Talentovaný fotbalový obránce Denis Halinský prodloužil smlouvu s prvoligovou Slavií Praha až do června 2030, zároveň se protáhlo jeho úspěšné hostování v Teplicích. Na Stínadlech se vypracoval v oporu zadní linie a na severu Čech zůstane až do léta.
„V Teplicích se cítím dobře na hřišti i mimo něj. Hodně pro mě znamenají, takže to není jen tak nějaké hostování. Ke klubu mám vztah a jsem rád, že tady budu ještě působit, mám na Stínadlech nedokončenou práci,“ svěřil se klubovému webu dvaadvacetiletý stoper.

Halinský, jehož bratrancem je teplický kapitán Michal Bílek, hostoval ve žluto-modrých barvách celý kalendářní rok. Řešilo se, zda zůstane i pro jaro, nebo se už v zimě vrátí do Slavie. V Edenu bude vhodnou náhradou za Štěpána Chaloupka, který také prošel Teplicemi a nyní po něm pokukují zájemci z ciziny.

Bratranci v teplickém triku. Já tě sem nechtěl! hecuje Bílek nováčka ze Slavie

Už v průběhu podzimu teplický trenér Zdenko Frťala tvrdil: „Hodně mi Chalyho připomíná, on byl taky ten, který křižoval, který byl pevný a silný v osobních soubojích.“

Podle slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského jej Halinský zaujal už v Příbrami, kde v osmnácti letech debutoval ve druhé lize. V nejvyšší soutěži nastoupil do 68 utkání za Pardubice, Liberec a Teplice, dal jeden gól a na čtyři přihrál.

Denis Halinský (vlevo) z Teplic a Vlastimil Daníček (Slovácko) v souboji o míč.

„Po jeho příchodu do Slavie má nastavenou cestu, kterou jsme mu vytyčili v podobě hostování, nejprve v druhé lize, pak v první. Absolvoval s námi několikrát přípravu. Je to hráč, u kterého jsme věděli, že by měl v určitém časovém období doplnit A-tým, k čemuž dojde v létě už definitivně, kdy v kádru zůstane,“ prozradil kouč ligového lídra a úřadujícího mistra. „Může jít ve stopách například Tomáše Vlčka, mají podobné cesty a stejně jako u něj, tak i s Denisem je to dlouhodobý projekt.“

Po rozkolísaném vstupu do sezony Halinský zpevnil defenzivu Teplic, která skláře vystřelila na desáté místo po podzimu. Žluto-modří zároveň prodloužili smlouvu s obráncem Nojusem Audinisem, litevským reprezentantem do 21 let. I on patřil mezi důležité Frťalovy muže.

Stínadla 2.0 se postaví zhruba za 1,5 miliardy. Úsporná varianta, říká šéf Teplic

„Audinis je ročník 2006, dostal se do základní sestavy na vícero zápasů a nezklamal. Má velký potenciál rozvoje, může být náhradou za Halinského,“ představuje si Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel Teplic.

Na jaře však budou Halinský i Audinis ještě nastupovat bok po boku.

17. prosince 2025  16:51

