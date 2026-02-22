Janotka na tribuně, záskok slavil první výhru: Tepovka? Ve vyšších otáčkách

Chance Liga 2025/2026

Do roka a skoro do dne si Ivo Gregovský zopakoval svůj záskok v roli hlavního trenéra prvoligové fotbalové Olomouce. A tentokrát už s vítězstvím, před odvetou play off Konferenční ligy povzbuzujícím 3:1 na půdě Teplic. „Zápas jsem si užil až 10 vteřin po závěrečném hvizdu,“ usmíval se po nedělním zápase provizorní šéf lavičky místo potrestaného Tomáše Janotky.
Sigma rozhodla třígólovou smrští za úvodních 36 minut, přesto Gregovský v klidu nebyl.

„Jsou to nervy. Je nebetyčný rozdíl sedět v klidu na střídačce, přijímat pokyny a něco konzultovat, anebo vystoupit pět metrů k postranní čáře,“ srovnával šestačtyřicetiletý asistent, který působil třeba v katarském Al Ahlí po boku trenérského doyena Milana Máčaly.

Dokud bude pracovat pod Janotkou, má téměř jistotu, že si v každé sezoně jeden zápas odkoučuje. Impulsivní kormidelník Olomouce totiž patří mezi nejpilnější sběratele žlutých karet mezi trenéry. Loni žebříčku vévodil spolu s bouřlivákem Petrem Radou se šesti žlutými tresty, teď měl stopku za čtyři. A také letos je na čele statistik hříšníků spolu s mladoboleslavským Alešem Majerem. Při zápase se usadil do VIP sektoru.

Teplice - Olomouc 1:3, šílené chyby, rozjetí hosté dali tři góly už do půle

„Nevolal, neprohodili jsme ani slovo, do kabiny vůbec nemohl,“ vykreslil Gregovský. „Informace z tribuny a pokyny směrem ke hře jsme dostali jako v každém jiném utkání, když je trenér Janotka na lavičce. Šly k nám od videokouče.“

Loňský únorový záskok proti Ostravě, a tedy Gregovského prvoligová premiéra v roli hlavního kouče, skončil porážkou 0:1. Teď si zapsal první body i výhru v nejvyšší soutěži. „Měl jsem na hodinkách zapnuté jen stopky, tepovou frekvenci jsem si neměřil, ale byl jsem ve vyšších otáčkách než běžně,“ vycítil Janotkův parťák.

Emotivní odpoledne pro něj skončilo šťastně, Sigma vyhrála na Stínadlech po šesti letech a znova 3:1, venku uspěla v letošní lize po čtyřech zápasech a po 13 soutěžních střetnutích nastřílela víc jak dva góly.

Samá pozitiva!

„Určitě nám to pomůže. Myslím, že teď výsledky za námi moc nešly, i když zápasy vypadaly velice solidně, třeba první poločas v Ostravě nebo druhý s Lausanne,“ zmínil play off Konferenční ligy a čtvrteční remízu 1:1. „V kabině je vidět, že jsme výhru potřebovali, určitě nám to pomůže. Katapultovalo nás to první šestky, takže to bude vypadat jinak.“

Olomoučtí trenéři udělali proti zápasu s Lausanne šest změn, chyběl třeba Kliment kvůli zdravotním neduhům nebo Šturm z rodinných důvodů. V Teplicích odstoupil autor třetího gólu Ghali. „Bohužel inkasoval úder do zátylku, necítil se úplně dobře, proto jsme sáhli ke střídání,“ vysvětlil provizorní hlavní kouč. „Jsem obrovsky rád za všechny hráče, co dostali prostor. Jednoznačně ukázali, že se na ně můžeme spolehnout od prvních minut.“

Teplický Tomáš Zlatohlávek se probíjí přes Jezierského z Olomouce.

Ve Švýcarsku to bude jiná písnička, neboť se bude hrát na umělé trávě. „Kvůli počasí jsme na ní trávili poslední dny i v Olomouci a využijeme ji také před odletem. Bude to v uvozovkách jiný sport, oni totiž umělku pokropí, protože mají rychlé, dynamické mužstvo.“

Gregovský v Lausanne opět zacouvá na lavičku, u čáry bude pumpovat adrenalin už zase s Janotkou.

