Kamarádi Hapal a Kováč se rozešli smírně. Každý týden si voláme, prozradili

„A každý týden si voláme, prohodíme několik slov, ale tentokrát jsme spolu nemluvili,“ prozradil ostravský trenér Hapal.

Je to jiné, když soupeře vede spřízněná duše?

„V tom, že těsně před zápasem a po něm se kamarádsky pobavíme. Ale i tak se soustředíme na svou práci,“ podotkl Hapal, který je o 11 let starší. „Oba jsme samozřejmě chtěli vyhrát, ale mezi námi není žádná rivalita. Naopak kamarádství a přátelství.“

V jednom týmu se potkali v Olomouci, když Hapal už pomalu uzavíral kariéru a Kováč ji rozjížděl. Zajímavé je, že oba začínali v roli hlavního trenéra ve Slezském FC Opava, Hapal v roce 2003, Kováč o 17 let později. „To je shoda okolností,“ usmál se Hapal.

Kováč coby trenér Pardubic s Baníkem dosud ani jedno ze tří vzájemných střetnutí neprohrál, dvakrát remizoval 1:1 a v posledním duelu minulé sezony zvítězil 4:2.

„Ostravští mají bodů dost. Začátek měli velmi složitý, takže snad Pavel vezme tento bod s pokorou,“ řekl Radoslav Kováč. „My bod s Baníkem musíme brát. Je to jiný Baník, než před třemi měsíci.“

Kováč si pochvaloval, že až na chybu záložníka Denise Darmovzala, po níž Ewerton krásnou střelou z dálky vyrovnal, ostravské mužstvo ubránili.

Ostravský záložník Jiří Boula (vpravo) vede míč před Michalem Hlavatým z Pardubic.

„Ale Denis se z ní poučí, protože je fantastickým fotbalistou. V nebezpečných prostorech je ale někdy zbytečně moc pomalý. Celá naše obranná čtyřka však hrála velice dobře. Jsou to ročníky 2004 a 2003, 2002,“ vyjmenoval Ondřeje Kukučku, Denise Halinského a Marka Icha.

„Jen Surzyn je zkušenější. Nepamatuju si Tanka v nějaké šanci. Kluci to ubránili.“

Rovněž Pavel Hapal ocenil obrannou práci protivníka. „Jejich mladí stopeři tam všechno potrkali. Holt jsme na ně nevyzráli,“ uznal Hapal.

Pardubičtí obstáli, byť třikrát musel z hřiště odejít stoper Halinský, jenž má rozbitý nos a neustále mu z něj tekla krev. „Zrovna, když byl pryč, lítaly tam balony ze standardek, ale zvládli jsme to,“ oddechl si Kováč a chválil i brankáře Viktora Budinského.

„Podržel nás, chytá velmi dobře. Toník Kinský se uzdravuje, tlačí na něj, ale Buďa mu nedává žádnou šanci ani důvod, aby se něco měnilo.“

Pardubický brankář Viktor Budinský stahuje míč před Karlem Pojezným z Baníku Ostrava.

Kouč ocenil i osmnáctiletého záložníka Štěpána Míška, jenž pronikl do domácí obrany a po té, co ho fauloval Patrick Kpozo, Pardubičtí gólem z penalty vedli. „Štěpán zvládl zápas fantasticky. Už druhý. V Teplicích jsme s ním brali tři body, teď bod. Velký respekt.“

Za defenzivní práci se ale chystá pokárat Kryštofa Daňka, který proměnil pokutový kop. „V obraně brzo otevíral nůžky, ale jinak je to rozdílový hráč, odvedl fantastickou práci, vedení míče má úžasné,“ upozornil Kováč.

„Ve čtyřech zápasech dal dva góly a na jeden přihrál. Bude ještě lepší. Nenecháme ho couvnout. Věřím, že se k němu co nejdřív přidá i Míša Hlavatý, protože v minulých dvou třech zápasech mu to moc nešlo. On to ví, zlepší se. I jako tým se zlepšíme.“