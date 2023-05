Zlín vylovil z vody bod záchranářské naděje. Ještě žijeme, říká Vrba

„Pokud by nám soupeři utekli na čtyři a více bodů, pak by to bylo mnohem složitější. Ještě žijeme, za čtyři kola se může stát cokoliv. Navíc hrajeme vzájemná utkání. Nezajímají nás mančafty na čele skupiny, které jsou v zásadě zachráněné, ale těsně nad námi,“ shrnul trenér Zlína Pavel Vrba záchranářskou matematiku; na Pardubice ztrácí jeho celek bod, na Brno čtyři.

Co tenhle výsledek pro vás znamená?

Potřebujeme každý bod. Teď přijdou zápasy (venku Teplice a Pardubice), které rozhodnou. Naším cílem je baráž. Uvidí se, jestli tenhle bod pomůže. V některých duelech jsme ztratili body, když jsme třeba v Jablonci vedli 2:0, teď jsme bod získali.

Byla plichta tentokrát maximum možného?

Dva body nám chybí, ale vzhledem k průběhu remíza odpovídá, co se dělo na hřišti. Jablonec byl první poločas výrazně lepší, trefil tyčku, břevno. Ve druhé půlce se to změnilo. Terén sehrál velkou roli. Museli jsme hru hodně zjednodušit a v soubojích jsme byli důraznější. Po vyrovnání jsme si vytvořili dvě tři situace, ze které jsme mohli přidat druhý gól.

O vyrovnání se zasloužili Dramé s Koviničem, kteří byli na hřišti pár minut. Ideální střídání?

Hráči, kteří přišli, nám pomohli k bodu. To je jasná věc. Dali do hry ještě více důrazu, byli plní sil, nabuzení. Chci také poděkovat fanouškům. Měl jsem pocit, že nás přišli podpořit lidé, kteří chtějí, abychom se zachránili a kteří udělali všechno proto, abychom se zvedli. I díky tomu, že nás podporovali za nepříznivého stavu, jsme srovnali.

Poločasová průtrž mračen trávník silně podmáčela. Vypadalo, že terén vám seděl více.

Voda bránila v rozehrávce i nám. Ale Jablonec má více fotbalovějších hráčů než my, kterým to asi vadilo více než nám.

Neměl jste obavy, že se nedohraje?

Terén byl složitý, ale dohrávali jsme zápasy na mnohem horších. Hřiště je dobře připravené a zvládlo to. Nebyl důvod zápas přerušit.

Hodně vám chybí zraněný Čanturišvili. Může ještě naskočit?

Před týdnem bych řekl, že ne. Teď se cítí mnohem lépe. Máme lidi, kteří mu poskytují veškerý servis a snaží se, aby byl v pořádku. Před týdnem nemohl pomalu pohnout kolenem, teď už jezdí na kole. Rozhodně pohyb do boku.