„Pardubice nám ukázaly, že jsou výrazně lepší než my,“ přiznal trenér ligového odpadlíka Pavel Hoftych po konfrontaci s týmem, který byl před vzájemným duelem třináctý.
Po relativně slušných utkáních doma s Hradcem Králové (1:2), v Jablonci (1:1), kde Zlín získal v jedenácti kolech jediný bod, a doma s mistrovskou Slavií (0:1) dostal v Pardubicích těžký knockout.
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Inkasovat mohl už ve 41. vteřině, po půl hodině prohrával 0:2. „Styl Pardubic a jejich rychlost nám absolutně nevyhovovaly,“ řekl Hoftych.
Uprostřed defenzivy chyběl vykartovaný maják Černín, takže se tým neměl o koho opřít. Když pelášil za stavu 0:1 sám na brankáře Šmiga, nechal se dobíhajícím obráncem vytlačit ze střeleckého úhlu a ani nezakončil.
„Pracujeme s mladými. Mužstvo na něco má, na něco nemá. My se s tou realitou musíme naučit žít, každým tréninkem se posouvat dál a věřit, že s tím dokážeme něco udělat,“ uvedl Hoftych.
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Po čtyřech zápasech, které po odvolání Bronislava Červenky mužstvo vedl, se zlínská výsledková mizérie jenom prohloubila.
„Nepodařil se nám vstup do sezony a liga nám utíká,“ vnímá Hoftych, který je také v klubu sportovním manažerem a tým skládal.
Cílem je hlavně udržet morálku
Na pozápasové tiskové konferenci v Pardubicích se už lehce dotkl budoucnosti.
„Dojedeme podzim, pak si s majitelem vyhodnotíme stav a uvidíme, co dál. Teď je naším úkolem udržet tréninkovou morálku a vyždímat z hráčů maximum,“ shrnul Hoftych.
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Tíživá situace už ale na tým evidentně doléhá. V Pardubicích vypadal v určitých fázích rezignovaně. „V první půlce nám chyběly emoce, energie,“ štvalo Hoftycha.
Jediným pozitivem zpackané zlínské soboty bylo, že Miloš Kratochvíl, který tým nedávno posílil, odehrál kompletních 90 minut. „Nečekal jsem, že to zvládne. Je vidět, že je to fotbalista, který nám ve středu hřiště chyběl,“ pravil Hoftych.
Na ligovou záchranu je to ale pořád zoufale málo.